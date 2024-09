Fallece sor Theresa Kane con 87 años; desafió al papa sobre la ordenación de mujeres

Kane, Theresa (1936-2024)Deaths (Obituaries)NunsPriestsWomen and GirlsRoman Catholic ChurchSisters of Mercy of the AmericasJohn Paul IILeadership Conference of Women Religious

Monja progresista, aprovechó un discurso de bienvenida ante Juan Pablo II en 1979 para reclamar la igualdad en las filas de la Iglesia católica.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

La hermana Theresa Kane, una monja católica que pidió a sus compañeras que presionaran a favor de la ordenación sacerdotal y que predicó con el ejemplo cuando, al presentar al papa Juan Pablo II durante su visita a Estados Unidos en 1979, le retó públicamente a que permitiera a las mujeres servir como sacerdotes, falleció el 22 de agosto en Watchung, Nueva Jersey.

Un representante de su orden, las Hermanas de la Misericordia de las Américas, confirmó su fallecimiento en un centro de cuidados paliativos, añadiendo que su estado de salud era delicado.

Como presidenta de las Hermanas de la Misericordia de las Américas y de la Conferencia de Liderazgo de Religiosas, un grupo que representa a las monjas estadounidenses, sor Theresa fue elegida para dar un discurso de bienvenida al papa Juan Pablo II en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington.

Era la primera visita de Juan Pablo II a Estados Unidos desde que había asumido el papado un año antes. Se adentraba en un panorama rápidamente cambiante del catolicismo estadounidense. Desde que el Concilio Vaticano II pidió a la Iglesia que se adaptara al mundo moderno en la década de 1960, los católicos progresistas habían estado presionando para que se produjeran cambios dentro y fuera de sus filas, incluido un intenso debate sobre el papel de la mujer en la Iglesia.

Aunque las órdenes como las Hermanas de la Misericordia son fuente de miles de maestras y trabajadoras sociales vitales para la misión de la Iglesia, las monjas son, en sentido estricto, consideradas laicas y no, como los sacerdotes varones, miembros ordenados.

Sor Theresa sabía que el cambio sería difícil; unos días antes, en Filadelfia, el papa Juan Pablo II había afirmado su firme oposición a la ordenación de mujeres.

El día de la visita del papa a Washington, cientos de laicos se reunieron fuera de la basílica, con pancartas que pedían la ordenación de mujeres. Dentro, decenas de monjas permanecían en silencio entre el público sentado. La mayoría vestía ropa de calle, a pesar de que el papa se inclinaba porque las monjas llevaran hábitos.

Sor Theresa comenzó su discurso expresando el compromiso de las mujeres católicas estadounidenses con los esfuerzos del papa para hacer frente a la pobreza y la opresión en el mundo. Luego dirigió ese sentimiento hacia lo local.

"Su Santidad, le insto a que sea consciente del intenso sufrimiento y dolor que forma parte de la vida de muchas mujeres en Estados Unidos", dijo, mientras él permanecía impasible. Para unirse al papa en su misión, dijo, las mujeres debían participar en pie de igualdad en la jerarquía eclesiástica.

"La Iglesia, en su lucha por ser fiel a su llamamiento a la reverencia y la dignidad de todas las personas, debe responder ofreciendo la posibilidad de incluir a las mujeres como personas en todos los ministerios de nuestra Iglesia", dijo.

La mitad del auditorio, compuesto por unas 5000 monjas, estalló en aplausos; la otra mitad permaneció sentada en silencio, muchas de ellas en señal de desaprobación. Cuando terminó, sor Theresa se acercó a Juan Pablo II y se arrodilló. Él le puso la mano en la cabeza en señal de bendición.

El discurso fue televisado. Fue portada del New York Times. Miles de cartas y llamadas telefónicas llegaron a la sede de las Hermanas de la Misericordia en Tarrytown, Nueva York, tanto críticas como de apoyo.

"Lo que dijo fue indicativo de una conversación mucho más amplia que se prolongó durante más de una década", dijo en una entrevista Kathleen Sprows Cummings, profesora de historia de la Universidad de Notre Dame.

Su postura la convirtió en una figura destacada entre las mujeres católicas progresistas, y en años posteriores adoptó posturas igualmente liberales en cuestiones como el aborto, la salud universal y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Es casi inaudito que una mujer se oponga a un papa", dijo en una entrevista Jamie L. Manson, presidenta de Catholics for Choice. "Lo que ella hizo fue muy audaz por la valentía que requirió, porque él era un hombre muy poderoso".

Hija de inmigrantes irlandeses, Margaret Joan Kane nació el 24 de septiembre de 1936 en el Bronx. Su madre, Mary (Faherty) Kane, la crió a ella y a sus seis hermanos, mientras su padre, Philip, enrollaba cables para la empresa de electricidad Consolidated Edison y limpiaba oficinas en Manhattan.

Ingresó en las Hermanas de la Misericordia en 1955, y adoptó el nombre de Theresa. Se licenció en Economía y Finanzas por el Manhattanville College (ahora Universidad de Manhattanville) en 1959, obtuvo un máster en administración pública por la Universidad de Nueva York en 1986 y un máster en historia por el Sarah Lawrence College en 1993.

Le sobreviven sus hermanas Barbara DiMaria y Catherine Hartdegen.

Sor Theresa destacó como líder desde el principio de su carrera. En 1964, cuando solo tenía 27 años, fue nombrada directora ejecutiva del Hospital St. Francis (ahora Hospital Comunitario Bon Secours) de Port Jervis, Nueva York. Unos años más tarde se convirtió en la directora provincial de las Hermanas de la Misericordia en Nueva York, después en la directora de una unión de nueve provincias y finalmente, en 1977, en la presidenta de toda la orden. Desempeñó ese cargo durante siete años.

Rara vez vestía hábito y prefería una gran cruz de plata prendida en la solapa. Abrazó el movimiento feminista de la década de 1970, y fue una de las primeras figuras destacadas de la Iglesia en defender a las católicas LGBTQ.

En 1978 fue nombrada presidenta de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, cargo que ocupó hasta 1981. Más tarde enseñó Historia y Ciencias de la conducta en el Mercy College (ahora Mercy University) de Dobbs Ferry, Nueva York.

La hermana Theresa se enfrentó a una reacción violenta después de su discurso de 1979, al igual que las Hermanas de la Misericordia y el grupo de monjas que dirigía, tanto bajo Juan Pablo II como bajo su sucesor aún más conservador, el papa Benedicto. Incluso con el relativamente progresista papa Francisco, la ordenación de mujeres sigue siendo esquiva.

"Hay algo realmente muy equivocado en nuestra Iglesia", dijo a The National Catholic Reporter en 2019, cuatro décadas después de su discurso. "No creo que los hombres quieran ver a las mujeres como sacerdotes. Es una gran pérdida para nuestra iglesia. Algún día se arrepentirán".

Clay Risen es reportero del Times en la sección de Obituarios. Más de Clay Risen