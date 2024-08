Investigan a la productora del video 'Lifetimes' de Katy Perry en España

Perry, KatyFormentera (Spain)Ibiza (Spain)Balearic Islands (Spain)Lifetimes (Song)143 (Album)Pop and Rock MusicVideo Recordings, Downloads and StreamingWorld Heritage SitesConservation of ResourcesParks and Other Recreation Areas

Las autoridades de las Islas Baleares abrieron una investigación a la productora por rodar en una zona protegida sin autorización, según un comunicado de prensa.

La productora detrás del video musical de Katy Perry en su sencillo "Lifetimes" está siendo investigada en España por filmar en un área protegida sin autorización, dijeron las autoridades el martes.

El gobierno de las Islas Baleares, un archipiélago situado al este de España, dijo en un comunicado de prensa que su Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha abierto una investigación sobre el rodaje en el Parque Natural de las Salinas. Se trata de un parque nacional y reserva natural declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco que se extiende por las islas de Ibiza y Formentera.

Según varios artículos publicados, al parecer parte del video se rodó en las dunas del islote de Espalmador, una zona de preservación que, según las autoridades turísticas de las Islas Baleares, tiene un "alto valor" ecológico por las plantas y animales que viven en ella.

"En ningún caso la productora había solicitado autorización a la Conselleria para llevar a cabo el rodaje", dice el comunicado.

El organismo gubernamental también aclaró que la filmación no constituía un delito contra el medio ambiente y que está permitida con la debida autorización. Las autoridades no respondieron en un primer momento a las peticiones de comentarios el martes por la noche.

"Lifetimes", que se estrenó el jueves pasado y es uno de los sencillos del próximo álbum de estudio de Perry, 143, muestra a la estrella cantando y bailando en una playa y en un barco, saltando acantilados y actuando en una discoteca abarrotada. El video fue dirigido por Stillz y producido por WeOwnTheCity, según los créditos finales.

Perry compartió el lanzamiento del video en varias publicaciones en su cuenta de Instagram en los últimos días. "Mandando amor desde Ibiza", escribió Perry en Instagram el jueves, el día del estreno del video, usando un emoji de corazón naranja. La publicación muestra la letra de "Lifetimes" y una serie de postales de lugares como Ibiza y Formentera, donde se encuentra el parque nacional, junto a imágenes de lo que parecen ser acantilados junto al mar. Las postales parecen ser tomas del video de Perry.

WeOwnTheCity no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. Un representante de Katy Perry aún no ha hecho comentarios.

Según la página web de turismo del Consell Insular de Formentera, el parque incluye hábitats terrestres y marinos ricos y biodiversos que se extienden desde el sur de Ibiza hasta el norte de Formentera. El parque es también zona de nidificación de más de 200 especies de aves migratorias y alberga posidonia, una pradera marina endémica del Mediterráneo que desempeña un importante papel en el mantenimiento y la protección de las aguas y la vida marina. El parque está declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 1999, dijo la agencia de turismo.

El islote de Espalmador forma parte del parque y posee "una de las playas mejor conservadas y más sorprendentes", con aguas cristalinas y un bosque de pinos y enebros, según las autoridades turísticas de Baleares.

El álbum 143 de Perry saldrá a la venta en septiembre.