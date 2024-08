Tim Walz asignó una tarea sobre el Holocausto en 1993 que hoy llama la atención en internet

War Crimes, Genocide and Crimes Against HumanityPresidential Election of 2024United States Politics and GovernmentVice Presidents and Vice Presidency (US)Colleges and UniversitiesEducation (K-12)Holocaust and the Nazi EraGovernors (US)MapsGeographyWorld War II (1939-45)Environmental Systems Research Institute (Esri)Democratic PartyWalz, TimHarris, Kamala DFreedman, Samuel GNebraskaRwandaMinnesotaMankato (Minn)

El candidato demócrata a la vicepresidencia preguntó a sus alumnos de secundaria de entonces cuál era el país con mayor riesgo de genocidio. Su predicción se cumplió: Ruanda.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

La predicción resultó acertada: Ruanda se precipitaba hacia un genocidio devastador.

No surgió de un grupo de expertos, sino de un grupo de la clase de Geografía en una secundaria del oeste de Nebraska. Corría el año 1993. ¿El profesor? Tim Walz, hoy candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota.

Treinta y un años después, el proyecto de esa clase vuelve a llamar la atención. Walz, profesor de Geografía en aquella época, había pedido a sus alumnos que utilizaran lo que habían aprendido sobre el Holocausto para predecir qué nación corría más riesgo de sufrir un genocidio.

"Dijeron que Ruanda", comentó Walz al hablar del proyecto en una conferencia el mes pasado. "Doce meses después, el mundo fue testigo del horrible genocidio de Ruanda".

Se informó sobre el proyecto en una columna de 2008 llamada On Education de The New York Times que ha sido ampliamente compartida en los últimos días. Walz había llamado la atención del periodista Samuel G. Freedman para una columna anterior porque era el único profesor de educación básica que servía en el Congreso en ese momento, dijo Freedman.

"Cuando entrevisté a Walz para la primera columna, me contó que el proyecto sobre el genocidio era uno de sus momentos como docente de los que se sentía más orgulloso", dijo Freedman, quien ahora es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia. Eso hizo que Freedman retomara la historia más tarde.

Cuando presentó el plan de clase, Walz daba clases de Geografía global en Alliance, Nebraska, y había sido elegido para una beca Belfer en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, que se inauguraba en ese momento. En su intervención en una conferencia celebrada el mes pasado por Esri, empresa que fabrica software de sistemas de información geográfica ampliamente utilizado en cartografía, Walz afirmó que el proyecto tuvo un profundo efecto en sus alumnos y suscitó cierto cinismo.

"¿Cómo es posible que un grupo de estudiantes del oeste de Nebraska, en Alliance, utilizaran un programa informático y algunos conocimientos históricos para idear algo así?", dijo. "¿Por qué nadie hacía nada al respecto?".

Varios años después, cuando cursaba un máster en educación experimental en la Universidad Estatal de Minnesota, en Mankato, Walz escribió su tesis sobre la educación relativa al Holocausto, según informó la Agencia Telegráfica Judía.

Como gobernador, Walz promulgó el año pasado un proyecto de ley que obliga a las escuelas secundarias y de enseñanza media a enseñar sobre el Holocausto, junto con otros genocidios.

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, con un enfoque en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. Más de Neil Vigdor

Tim Walz en la escuela Mankato West High School de Mankato, Minnesota, en 2007, donde fue profesor antes de ser congresista. Había sido profesor en Nebraska en la década de 1990. (T.C. Worley/The New York Times)