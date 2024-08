El peligroso juego que está jugando Irán

Iraníes asisten al cortejo fúnebre del asesinado jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, Irán. 1 de agosto de 2024. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Cedida vía REUTERS

Una de mis reglas férreas para informar sobre Oriente Medio es que, a veces, es necesario volver a informar sobre una historia para ver las cosas con más claridad que antes. Estoy viviendo esa experiencia con la guerra entre Irán, Israel, Hamás y Hezbolá, que pronto podría involucrar a Estados Unidos. No podría estar más claro ahora que, si bien el ataque sorpresa de Hamás contra Israel el 7 de octubre fue provocado en parte por la expansión imprudente de los asentamientos israelíes, el trato brutal a los prisioneros palestinos y las invasiones de lugares religiosos musulmanes en Jerusalén, el ataque terrorista también fue parte de una campaña iraní más amplia para expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio y acorralar a los aliados árabes e israelíes de Estados Unidos, antes de que pudieran acorralar a Irán.

Por eso, si el actual conflicto de ojo por ojo entre Israel e Irán y los aliados de Irán (Hamás, Hezbolá y los hutíes) se intensifica hasta convertirse en una guerra a gran escala (que Israel no podría librar solo durante mucho tiempo), el presidente Joe Biden podría enfrentarse a la decisión más fatídica de su presidencia: si ir a la guerra con Irán, junto con Israel, y eliminar el programa nuclear de Teherán, que es la piedra angular de la red estratégica de Irán en la región. Irán ha estado construyendo esa red para suplantar a Estados Unidos como la fuerza más poderosa en Oriente Medio y desangrar a Israel hasta la muerte con mil cortes infligidos por sus aliados.

Pero Estados Unidos siempre debe ser cauteloso con respecto a lo que está tramando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Como observó el jueves en Haaretz un ex diplomático israelí, Alon Pinkas, uno tiene que preguntarse por qué Netanyahu eligió ahora asesinar al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, en medio de delicadas conversaciones sobre rehenes.

¿Fue sólo porque podía (Dios sabe que Haniyeh tenía mucha sangre israelí en sus manos), o Israel estaba “provocando deliberadamente una escalada con la esperanza de que una conflagración con Irán arrastrara a Estados Unidos al conflicto, distanciando aún más al Primer Ministro Benjamin Netanyahu de la debacle del 7 de octubre, una calamidad por la que hasta el día de hoy no ha rendido cuentas”?

En los casi 17 años de Netanyahu en el poder, Bibi ha ayudado y socavado los intereses estadounidenses en la región. No confiaría ni un segundo en que Netanyahu ponga los intereses estadounidenses por delante de sus propias necesidades de supervivencia política, ya que ni siquiera pondría los intereses de Israel por delante de ellos.

Pero la honestidad también me exige reconocer que algunas cosas son ciertas incluso si Netanyahu las cree. Y una de esas cosas es que Irán es la mayor potencia imperial indígena en Oriente Medio, y a través de sus representantes ha estado dominando la política de millones de árabes que viven en Líbano, Siria, la Franja de Gaza, Irak y Yemen, arrastrando a sus ciudadanos a guerras con Israel en las que pocos de ellos tienen interés. Ningún líder en ninguno de estos estados árabes puede hoy tomar decisiones hostiles a los intereses de Irán sin temor a ser asesinado.

El Líbano no ha podido nombrar un presidente desde el 30 de octubre de 2022, en gran parte porque Teherán no permite que un patriota libanés independiente esté al mando allí. El Líbano y Siria tuvieron que observar tres días de luto después de que el presidente de Irán muriera en un accidente de helicóptero. Sí, tres días de luto por el presidente de otro país. Eso tiene un nombre: imperialismo iraní.

Algunas cosas también son ciertas aunque Irán también las crea. Y una de ellas es que Biden, el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, han estado construyendo silenciosa y eficazmente una red de alianzas extensas durante los últimos años para contener a China y aislar a Irán.

Una es la nueva agrupación económica llamada I2-U2, que incluye a India, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y los EE. UU. Y la otra, aún más importante, es el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, conocido como IMEC.

El IMEC fue diseñado para fomentar vínculos comerciales y de suministro de energía más estrechos entre la Unión Europea y la India, a través de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El objetivo: ayudar a la India a escapar de los esfuerzos de China por cercar Nueva Delhi a través de su iniciativa de infraestructura Belt and Road y crear una gran alianza geoeconómica proestadounidense que se extienda desde la UE a través de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos hasta la India, que también aislaría a Irán. Los socios fundadores del IMEC son Estados Unidos, la UE, Arabia Saudita, India, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania e Italia.

El plan estadounidense era dar peso militar a estas alianzas entrelazadas forjando, en el fondo, un tratado de defensa mutua con Arabia Saudita que también implicaría que Arabia Saudita normalizara las relaciones con Israel, siempre que Israel aceptara avanzar hacia una solución de dos estados con los palestinos. Una vez forjado, esto significaría que todos los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio estarían operando como un equipo contrairaní: Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita y Bahréin en particular.

Irán sabía que tenía que impedir este acuerdo Arabia Saudita-Estados Unidos-Israel o quedaría estratégicamente aislado. Hamás sabía que tenía que impedir este acuerdo porque podría permitir la integración de Israel al mundo musulmán, en asociación con el principal rival palestino de Hamás, la Autoridad Palestina en Ramallah, y con Arabia Saudita.

¿Cómo sabemos que Irán lo creía? Porque el líder supremo de Irán nos lo dijo cuatro días antes de que Hamás invadiera Israel. Resulta bastante escalofriante leer hoy esta historia en The Times of Israel del 3 de octubre de 2023:

El líder supremo iraní, Ali Khamenei, dijo que los países musulmanes que están normalizando sus relaciones con Israel están “apostando a un caballo perdedor”, informaron los medios estatales el martes, mientras el rival regional, Arabia Saudita, avanza hacia el establecimiento de vínculos con Jerusalén. Khamenei también predijo que pronto Israel sería erradicado, en un discurso ante funcionarios gubernamentales y embajadores de países musulmanes. … “La postura definitiva de la república islámica es que los gobiernos que prioricen la apuesta de la normalización con el régimen sionista incurrirán en pérdidas”, dijo. “Hoy, la situación del régimen sionista no es una que deba motivar un acercamiento a él; no deberían cometer este error”.

Independientemente de si Irán conocía o no el momento preciso de la invasión, es seguro que consideró que Hamás invadía Gaza como una forma de aislar a Israel y a su patrón, Estados Unidos, obligando a Israel a causar miles de víctimas civiles para derrotar a la red clandestina de Hamás y socavar cualquier normalización de las relaciones entre Arabia Saudí, Palestina e Israel. Ésa es la cuestión más importante.

Pero ¿cómo terminará todo esto? El mes pasado, Israel asesinó al alto comandante de Hezbolá, Fuad Shukr, en Beirut; al líder político de Hamás, Haniyeh; y a Muhammad Deif, el comandante militar de Hamás, en Gaza. Todos ellos estaban obsesionados con arrastrar a su pueblo a una guerra interminable para destruir el Estado judío.

Pero Israel ya ha matado antes a los líderes número uno y número dos de Hamás. El problema es que Hamás y Hezbolá son redes, y como me enseñó una vez el estratega de redes John Arquilla, autor de “Bitskrieg: The New Challenge of Cyberwarfare”, “en una red, todo el mundo es el número dos”. Siempre surgen sucesores, a menudo peores que sus predecesores.

La única manera de marginar verdaderamente a Hamás políticamente y aislar a Irán regionalmente es que Israel ayude a fortalecer la alternativa obvia y más moderada: la Autoridad Palestina, que ha abrazado los Acuerdos de Oslo y coopera con Israel diariamente para tratar de mantener a raya la violencia en Cisjordania, algo que Netanyahu conoce muy bien pero que no reconoce porque quiere deslegitimar cualquier alternativa palestina creíble a Hamás para poder decir al mundo, y a los israelíes, que Israel no tiene ningún socio para una solución de dos estados.

Con esa única jugada de ajedrez –abrazar a la Autoridad Palestina– Netanyahu podría cimentar la alianza entre Estados Unidos, Israel y los árabes, establecer una estructura de gobierno palestina en Gaza que no amenazaría a Israel y aislar militar y políticamente a Irán y sus representantes, haciendo que su apuesta por la guerra de Hamás sea un completo desperdicio de vidas y dinero. Pero Bibi tendría que arriesgar su coalición de gobierno para hacerlo, porque sus socios mesiánicos de extrema derecha se oponen a cualquier acuerdo con cualquier palestino creíble.

En resumen: desde el principio de la guerra entre Israel y Hamás creí que eso era lo que realmente estaba en juego, pero ahora está clarísimo. Lo que no está del todo claro es qué hará Bibi. ¿A favor de quiénes servirá? ¿A los suyos, a los de Israel, a los de Estados Unidos o a los de Irán?

Si Netanyahu hiciera ahora lo correcto, dejaría a Irán al descubierto políticamente. Irán ya no podría disfrazar su objetivo de controlar todo el mundo árabe ocultándose a sí mismo y a sus representantes detrás de la causa palestina. Irán ha estado feliz durante mucho tiempo de dejar que palestinos, libaneses, yemeníes, iraquíes y sirios mueran “por Palestina”, pero nunca arriesgaría a los iraníes si pudiera evitarlo. Las lágrimas de cocodrilo que los líderes clericales de Irán derraman por los palestinos son todas un fraude, sólo una tapadera para la aventura imperialista regional de Teherán.

Netanyahu ahora puede descorrer el telón sobre toda la cínica jugada. Pero eso requeriría que pusiera los intereses de Israel por delante de su propia supervivencia política. ¿Lo hará?

