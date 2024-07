Los demócratas merecían una contienda, no una coronación

Varios carteles de la campaña demócrata en exhibición con carteles adicionales en un patio de votantes de New Hampshire, en Northwood, New Hampshire, EE. UU., 22 de julio de 2024. EFE/EPA/Cj Gunther

Las dos últimas veces que los demócratas intentaron organizar una coronación en lugar de una contienda para elegir un candidato presidencial, no salió bien. No para Hillary Clinton en 2016. No para Joe Biden este año.

Entonces, ¿por qué alguien pensaría que es una buena idea cuando se trata de Kamala Harris, la nominada casi ungida después de apenas un día?

Quizás la respuesta sea que un proceso competitivo, ya sea antes o durante la convención demócrata, habría sido divisivo y doloroso. O que las ventajas de Harris en materia de recaudación de fondos sobre cualquier rival potencial ya eran insuperables. O que los peces gordos del Partido Demócrata (aunque no Barack Obama, al menos no públicamente todavía) realmente piensan que el vicepresidente es el mejor candidato para vencer al ex presidente.

Pero lo único que se supone que el Partido Demócrata no es antidemocrático, un partido en el que los que están dentro seleccionan al candidato de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, y que espera que las bases se alineen y aplaudan con entusiasmo. Ése es el manual de los partidos gobernantes en los estados autocráticos.

También es una receta para el fracaso. El objetivo de un proceso competitivo, incluso uno truncado, es descubrir fortalezas insospechadas, que es como Obama pudo superar a Clinton en 2008, y probar debilidades ocultas, que es como Harris se desplomó como candidata la última vez, incluso antes de llegar al caucus de Iowa. Si hay evidencia de que ella es mejor candidata ahora que entonces, se le debería dar la oportunidad de demostrarlo.

O tal vez eso es lo que temen los líderes del partido. Parecen tan decididos a ignorar las debilidades manifiestas de Harris como lo estaban a ignorar las de Biden, hasta el fiasco del debate del mes pasado. Debilidades como:

Es impopular: hasta el 22 de julio, sólo el 38,3% de los estadounidenses aprueban a Harris, frente al 51,4% que no, según 538. No ha tenido una tasa de aprobación positiva desde septiembre de 2021. ¿Por qué los demócratas se apresurarían a nominar un candidato? ¿Quién ha estado tan constantemente en desacuerdo con el electorado?

Ha sido una mala activista: en su única victoria electoral verdaderamente competitiva, para fiscal general de California en 2010, venció a su oponente republicano por menos de un punto porcentual, mientras que los demócratas ganaron las otras elecciones importantes a nivel estatal por 10 puntos o más. En su carrera por la nominación presidencial de 2020, nombró efectivamente a su hermana, Maya, para dirigir su campaña. Un artículo de Politico de 2019 resumió la disfunción: “Los asistentes describen un entorno sombrío en el que los trabajadores han comenzado a cuestionar abiertamente el juicio de los gerentes después de ver a sus colegas salir por la puerta”.

Ha sido una mala administradora: “El cuarteto de escritorios que pronto quedarán vacíos reavivó las preguntas sobre por qué Harris revuelve personal demócrata de alto nivel, un tema que ha influido en sus casi 18 años en el servicio público”, informó The Washington Post en Diciembre de 2021, tras una serie de salidas de personal de alto nivel. “Los empleados que trabajaron para Harris antes de que ella fuera vicepresidenta dijeron que un problema constante era que Harris se negaba a leer los materiales informativos preparados por los miembros del personal y luego reprendía a los empleados cuando parecía no estar preparada”.

Tiene una inclinación por la banalidad insoportable: “Es hora de que hagamos lo que hemos estado haciendo”, le dijo a Craig Melvin de NBC. “Y ese tiempo es todos los días”. Estos y muchos otros pensamientos profundos al estilo de Jack Handey están siendo utilizados como arma por la campaña de Trump en los memes de las redes sociales. Son profundos porque subrayan una percepción generalizada, silenciosamente compartida por muchos demócratas, de que Harris es un peso ligero.

Es una demócrata de estados azules que necesita ganar estados morados: es posible que a algunos progresistas alguna vez les desagradara Harris por la reputación de dura contra el crimen que se ganó como fiscal de distrito de San Francisco. Pero para las partes del país que decidirán esta elección, ella es una liberal del Área de la Bahía cuyas convicciones provienen del mismo manual de DEI (narró un video defendiendo la equidad sobre la igualdad) que se ha convertido en anatema para tantos estadounidenses.

Está anclada en el historial de Joe Biden: demasiados liberales parecen pensar que Biden ha tenido una presidencia estupenda, perjudicado sólo por sus debilidades personales. Una mayoría constante de estadounidenses no está de acuerdo. Una encuesta de ABC de este mes encontró que el 42% de los estadounidenses pensaba que su situación financiera con Biden era peor; Sólo el 17% consideró que era mejor. La inmigración ilegal es otro perdedor para la administración, subrayado, no refutado, por el hecho de que una orden ejecutiva del presidente el mes pasado frenó la marea de cruces fronterizos. Si la solución fue tan fácil, ¿por qué Harris no la defendió hace tres años?

Su carrera huele a conexiones y favoritismo: ¿Cómo es posible que una persona que reprobó su primer examen de la abogacía cuando, según se informa, más del 72% de su cohorte aprobó, pero cultivó amigos poderosos, se convirtió en fiscal de distrito y fiscal general? Cuando Biden se vio sometido a una presión extrema para limitar su búsqueda a la vicepresidencia a mujeres negras, ¿el mérito pasó a ser secundario frente a la raza? Los progresistas pueden odiar estas preguntas o descartarlas como temas de conversación de Fox News. Pero los votantes de los estados indecisos que decidirán las elecciones de noviembre les preguntarán lo mismo.

“Decide apresuradamente, arrepiéntete tranquilamente” es una vieja expresión. En la prisa de los demócratas por coronar a Harris, lamentablemente también es acertada.

© The New York Times 2024