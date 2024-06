Aumentan a 80 las muertes relacionadas con un suplemento japonés

Drugs (Pharmaceuticals)Dietary Supplements and Herbal RemediesRegulation and Deregulation of IndustryMedicine and HealthCholesterolJapan

El caso, relacionado con unas pastillas destinadas a reducir el colesterol, ha llamado la atención sobre cómo se les permite a las empresas hacer declaraciones propias sobre sus productos.

Una empresa farmacéutica japonesa está investigando 80 muertes posiblemente relacionadas con un suplemento que contiene levadura a la venta en Japón, según informó el viernes el ministerio de salud del país, lo que es un impactante aumento desde una revelación anterior y que está centrando la atención en cómo se regulan los suplementos.

La empresa, Kobayashi Pharmaceutical, había informado en marzo de cinco muertes potencialmente relacionadas con sus pastillas de arroz y levadura roja CholesteHelp. Las autoridades de salud japonesas declararon que el suplemento, que afirmaba ayudar a reducir el colesterol, contenía un compuesto muy tóxico llamado ácido puberúlico, producto del moho.

En respuesta al repentino aumento de muertes notificadas, el ministro de salud, Keizo Takemi, declaró que era "extremadamente lamentable" que Kobayashi Pharmaceutical no hubiera informado antes al ministerio. La empresa, con sede en Osaka, no había facilitado nueva información sobre muertes potencialmente relacionadas con CholesteHelp desde marzo.

Desde entonces, Kobayashi Pharmaceutical ha recibido informes de que 1656 personas han acudido al médico por problemas de salud relacionados con CholesteHelp, y 289 han sido hospitalizadas, informó la empresa. CholesteHelp ha sido retirado en Japón y China, los únicos países en los que se vendía el suplemento, según una portavoz de Kobayashi Pharmaceutical.

Takemi dijo que el gobierno intervendría para desempeñar un papel más activo en la investigación, después de permitir que la empresa informara por sí misma de sus hallazgos. "Ya no podemos dejar que Kobayashi Pharmaceutical se encargue sola", afirmó.

Kobayashi Pharmaceutical se fundó en 1919. Aunque no es una de las principales empresas farmacéuticas de Japón, fabrica diversos suplementos y productos sanitarios, como calentadores de manos y ambientadores, algunos de los cuales se venden en Estados Unidos y otros lugares de Asia.

En 2015 se establecieron en Japón directrices de control de calidad relativas a los suplementos y otros productos que hacen declaraciones de propiedades saludables. Se considera que estas normas son menos estrictas que las que regulan los medicamentos con receta. Las empresas suelen ser responsables de informar por sí mismas del cumplimiento de las normas, en lugar de someterse a controles estatales.

En Estados Unidos, donde el mercado de suplementos dietéticos está en auge, organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense han instado a la Administración de Alimentos y Medicamentos a aplicar normas más estrictas para garantizar la seguridad de los suplementos. Los suplementos dietéticos comercializados para perder peso y aumentar la masa muscular se han relacionado con varias muertes en Estados Unidos.

En una rueda de prensa celebrada en marzo, cuando se revelaron por primera vez las muertes potencialmente relacionadas con CholesteHelp, el presidente de Kobayashi Pharmaceutical, Akihiro Kobayashi, se disculpó por no haber facilitado antes la información y dijo que no tenía "palabras".

