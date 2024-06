He debatido con Trump y Biden y esto es lo que observo

Primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump

La semana pasada, pasé el mejor momento de mi vida en los premios Tony presentando una canción de “Suffs”, el musical de Broadway que coproduje sobre las sufragistas que consiguieron a las mujeres el derecho al voto. Me emocioné cuando el programa se llevó a casa los premios a la mejor banda sonora original y al mejor libro.

Desde “Suffs” hasta “Hamilton”, me encanta el teatro sobre política. Pero no al revés. Con demasiada frecuencia abordamos momentos cruciales como el debate de esta semana entre el presidente Biden y Donald Trump como críticos dramáticos. Estamos eligiendo un presidente, no un “mejor actor”.

Soy la única persona que ha debatido sobre ambos hombres (el Sr. Trump en 2016 y, en las primarias presidenciales demócratas de 2008, el senador Biden). Conozco la presión insoportable que supone subir a ese escenario y que es casi imposible centrarse en el fondo cuando el señor Trump está involucrado. En nuestros tres debates en 2016, desató una tormenta de interrupciones, insultos y mentiras que abrumaron a los moderadores y perjudicaron a los votantes que sintonizaron para conocer nuestras visiones para el país, incluido un récord de 84 millones de espectadores en nuestro primer debate. .

Es una pérdida de tiempo intentar refutar los argumentos de Trump como en un debate normal. Es casi imposible identificar cuáles son sus argumentos. Comienza con tonterías y luego se desvía en tonterías. Esto no ha hecho más que empeorar en los años transcurridos desde que debatimos. No me sorprendió que después de una reunión reciente, varios jefes ejecutivos dijeran que Trump, como lo describió un periodista, “no podía mantener un pensamiento claro” y estaba “por todo el mapa”. Sin embargo, las expectativas sobre él son tan bajas que si no se prende fuego literalmente el jueves por la noche, algunos dirán que era francamente presidencial.

Trump puede despotricar y delirar en parte porque quiere evitar dar respuestas directas sobre sus posiciones impopulares, como las restricciones al aborto, las exenciones fiscales a los multimillonarios y la venta de nuestro planeta a las grandes compañías petroleras a cambio de donaciones de campaña. Interrumpe e intimida, incluso acechándome por el escenario en un momento dado, porque quiere parecer dominante y desequilibrar a su oponente.

Estas estratagemas fracasarán si el presidente Biden es tan directo y contundente como lo fue cuando se enfrentó a los abucheadores republicanos en el discurso sobre el Estado de la Unión en marzo. El presidente también tiene los hechos y la verdad de su lado. Lideró la recuperación de Estados Unidos de una crisis sanitaria y económica histórica, con más de 15 millones de empleos creados hasta ahora, aumento de los ingresos de las familias trabajadoras, desaceleración de la inflación y aumento vertiginoso de las inversiones en energía limpia y manufactura avanzada. Ganará si esa historia sale a la luz.

En 2016, me preparé intensamente para los debates porque sabía que tenía que encontrar una manera de superar las payasadas de Trump y ayudar al pueblo estadounidense a comprender lo que realmente estaba en juego. En debates simulados de 90 minutos en un escenario idéntico, practiqué mantener la calma frente a preguntas difíciles y mentiras descaradas sobre mi historial y mi carácter. Un asesor de larga data interpretó al Sr. Trump e hizo todo lo que pudo para provocarme, ponerme nerviosa y enfurecerme. Funcionó.

Donald Trump y Hillary Clinton durante el último debate presidencial (AP)

Desafortunadamente, Biden parte en desventaja porque no hay manera de que pueda dedicar tanto tiempo a prepararse como yo hace ocho años. Ser presidente no es sólo un trabajo diario; es un trabajo de todo a la vez. Históricamente, eso ha llevado a desempeños más débiles en el primer debate para el titular.

Como espectadores, debemos tratar de no obsesionarnos con la teatralidad. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta.

Primero, preste atención a cómo los candidatos hablan de las personas, no sólo de las políticas. En mi tercer debate con Trump, prometió nombrar jueces de la Corte Suprema que revocarían Roe v. Wade. Respondí que esto tendría consecuencias reales para las mujeres reales. Trump ya había dicho que las mujeres deberían ser castigadas por abortar. “Deberías reunirte con algunas de las mujeres que he conocido”, le dije. “He estado en países donde los gobiernos obligaban a las mujeres a abortar, como solían hacer en China, o a tener hijos como solían hacer en Rumania. Y puedo decirles que el gobierno no tiene nada que ver con las decisiones que las mujeres toman con sus familias de acuerdo con su fe, con asesoramiento médico”.

El jueves, lo más probable es que Trump diga que quiere dejar el aborto en manos de los estados. Espera que suene moderado. Pero en realidad significa que está respaldando las prohibiciones más extremas del aborto ya impuestas por muchos estados y todas las restricciones extremas que vendrán. Trump debería tener que responder por la niña de 12 años de Mississippi que fue violada y luego obligada a tener un hijo hasta el término. Comenzó el séptimo grado con un recién nacido debido a la draconiana prohibición del aborto en su estado. Es gracias al Sr. Trump que en Luisiana una joven que no pudo abortar se puso de parto sosteniendo un osito de peluche. Los estudios encuentran que las mujeres que viven bajo la prohibición del aborto tienen hasta tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después del parto. Gracias a Trump, una de cada tres mujeres en edad reproductiva vive ahora bajo tales restricciones.

Biden es uno de los líderes más empáticos que jamás hayamos tenido. Escuche con qué sinceridad habla de los derechos de las mujeres, las luchas de las familias trabajadoras, las oportunidades para las personas de color y la valentía de los hombres y mujeres ucranianos que arriesgan sus vidas por la democracia. Trump no puede hacer eso porque sólo se preocupa por sí mismo.

En segundo lugar, intente ver más allá de las fanfarronadas y centrarse en los fundamentos en juego. En 2016, Trump se negó a decir si aceptaría los resultados de las elecciones. “Los mantendré en suspenso”, dijo. “Así no es como funciona nuestra democracia”, respondí. “Seamos claros sobre lo que está diciendo y lo que eso significa”. Se puede trazar una línea recta desde ese intercambio hasta la letal insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Esta vez, esperemos que Trump culpe a Biden por la inflación, pero evite responder preguntas sobre sus propios planes económicos. Tiene que desviarse o mentir porque sus propuestas (recortes de impuestos para los superricos, desmantelar la Ley de Atención Médica Asequible, deportar a millones de trabajadores e imponer aranceles generales a los bienes cotidianos) exacerbarían la inflación, aumentarían los costos para los hogares estadounidenses y provocarían una recesión. Esa no es mi predicción; es de Moody’s Analytics de Wall Street. Los expertos del independiente Instituto Peterson de Economía Internacional estimaron que los aranceles de Trump por sí solos significarían, en efecto, un aumento de impuestos de 1.700 dólares cada año para la familia estadounidense promedio, o más.

El entonces presidente de los Estados Unidos y hoy precandidato, Donald J. Trump (i), y el entonces candidato demócrata y hoy presidente, Joe Biden (d), durante un debate en el Samson Pavilion en Cleveland (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Por su parte, Biden está claramente ansioso por hablar sobre sus planes para reducir costos. Se ha enfrentado a poderosas compañías farmacéuticas limitando el costo de la insulina y firmando una ley que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos recetados por primera vez. El jueves, escuchemos los planes para abordar el aumento abusivo de los precios corporativos y hacer que la gasolina, los comestibles y la vivienda sean más asequibles. El presidente ya ha ayudado a uno de cada 10 estadounidenses con préstamos federales para estudiantes a obtener el alivio que tanto necesita. Lo más probable es que esté dispuesto a ofrecer más ideas sobre cómo ayudar a los jóvenes a tener un buen comienzo y permitirse una vida de clase media.

En tercer lugar, cuando vea a estos dos hombres uno al lado del otro, piense en la verdadera elección en esta elección. Está entre el caos y la competencia.

Trump ha sido declarado culpable de 34 delitos graves y declarado responsable de agresión sexual y fraude financiero. Ha pasado toda su vida poniéndose a sí mismo en primer lugar. Si regresa a la Casa Blanca, tendremos más inflación y menos libertad. No será simplemente una repetición de su primer mandato. Desde que perdió en 2020, Trump se ha vuelto más enojado y más desquiciado. Su exsecretario de Defensa dice que es “una amenaza para la democracia”. Su exjefe de gabinete dice que “no siente más que desprecio por nuestras instituciones democráticas, nuestra Constitución y el Estado de derecho”. Recuerde eso el jueves cuando escuche al Sr. Trump recitar sus quejas y prometer represalias.

Por el contrario, Biden es un hombre sabio y decente que lucha duro por las familias trabajadoras. Sí, tiene 81 años. Eso es sólo tres años mayor que Trump. Y su vida de servicio y experiencia le ayuda a hacer cosas que fortalezcan a nuestro país y mejoren todas nuestras vidas, desde unir a demócratas y republicanos para arreglar carreteras y puentes en ruinas hasta hacer frente a la agresión rusa.

Esta elección es entre un criminal convicto que busca venganza y un presidente que ofrece resultados para el pueblo estadounidense. Pase lo que pase en el debate, esa es una elección fácil.

© The New York Times 2024