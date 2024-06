Justin Timberlake es acusado de conducir ebrio en Nueva York

Drunken and Reckless DrivingTimberlake, JustinSag Harbor (NY)

La policía de los Hamptons dio pocos detalles sobre la detención del cantante y actor.

El cantante y actor Justin Timberlake fue detenido el martes temprano en Sag Harbor, Nueva York, acusado de conducir intoxicado, según informó la policía.

Timberlake, de 43 años, conducía un BMW 2025 hacia el sur por Madison Street, una de las principales calles de la localidad, cuando no se detuvo ante una señal y le costó trabajo mantenerse en su carril, declaró la policía. Un agente de la policía lo detuvo y determinó que estaba intoxicado, según la policía.

Fue detenido y retenido durante la noche antes de ser llevado a la Corte de Justicia de Sag Harbor Village, donde fue procesado a las 9:30 a. m. Fue puesto en libertad bajo palabra, lo que significa que no se impuso una fianza.

Su publicista y su abogado no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios.

Timberlake, quien a finales de la década de 1990 alcanzó el estrellato del pop siendo adolescente como uno de los integrantes de la boy band 'N Sync, fue en su momento una de las estrellas más conocidas de la música estadounidense. En 2002, Timberlake emprendió una carrera exitosa como solista y trabajó con productores innovadores de pop y R&B, como Timbaland y The Neptunes.

Pero su álbum más reciente como solista, Everything I Thought It Was, fue recibido con críticas poco alentadoras y, en marzo, cuando salió a la venta, registró ventas más bajas de lo habitual, con lo que se convirtió en su primer lanzamiento en solitario que no alcanza el número 1 desde Justified en 2002.

Está previsto que actúe en el Madison Square Garden el 25 y 26 de junio.

En los últimos años, el comportamiento de Timberlake a principios de la década de 2000 hacia las mujeres también ha sido objeto de un mayor escrutinio.

El público y los medios han reexaminado el trato que le dio a la cantante y actriz Britney Spears, con la que salió a principios de la década de 2000 y a la que hizo referencia en canciones como "Cry Me a River". Siguió refiriéndose a ella socarronamente tiempo después de que rompieran su relación y durante algunas de sus apariciones en Saturday Night Live hizo insinuaciones sobre su virginidad y ha hecho comentarios despectivos sobre su música.

También él ha reconocido que no defendió a Janet Jackson, quien se llevó la peor parte de las críticas por una actuación en el medio tiempo del Super Bowl en 2004, cuando le arrancó parte del traje y dejó su pecho descubierto.

El percance, que se ha conocido como "el fallo de vestuario", pasó durante la interpretación final del dúo, que terminó cuando Timberlake cantaba el verso: "apuesto a que te tendré desnuda al final de esta canción". Jackson fue objeto de críticas duras, mientras que la carrera de Timberlake se disparó.

Timberlake, quien ahora está casado con la actriz Jessica Biel, ha reconocido que debería haber asumido más responsabilidad por lo ocurrido.

En una publicación de Instagram en 2021, pidió disculpas tanto a Jackson como a Spears.

"Lamento profundamente las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema, en las que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto", escribió en la publicación, que ya no está disponible. "Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson".

Pero en febrero de 2024, durante una actuación en el Irving Plaza de Nueva York, pareció dar marcha atrás, cuando dijo al público que le "gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a absolutamente nadie", y añadió un improperio.

El trato de Timberlake a Spears se examinó en un documental, Framing Britney Spears, que se estrenó en Hulu y FX el 5 de febrero de 2021.

En 2022, un par de documentales sobre Jackson --uno producido por The New York Times y otro emitido por A&E y autorizado por Jackson-- abordaron esa interpretación en el Super Bowl y sus dolorosas consecuencias.

En el documental de A&E, Jackson dijo que ella y Timberlake seguían siendo amigos y que ella lo había animado a guardar silencio después de la actuación en el Super Bowl para evitar el "drama".

"Él y yo lo hemos superado y es hora de que todos los demás hagan lo mismo", dijo.

Ben Sisario colaboró con reportería.

Maria Cramer es una reportera del Times que cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la delincuencia en la ciudad y sus alrededores. Más de Maria Cramer

Ben Sisario colaboró con reportería.