Estados Unidos necesita grandes victorias: estas serían tres

En 1977, Ronald Reagan compartió sus pensamientos sobre la Guerra Fría con su asistente Richard Allen. “Mi idea de la política estadounidense hacia la Unión Soviética es simple, y algunos dirían que simplista”, dijo el futuro presidente. “Es esto: nosotros ganamos y ellos pierden. ¿Qué piensa usted de eso?”.

Este año, Joe Biden presentó el propósito de su presidencia como una lucha contra el autoritarismo, tanto en el país como en el extranjero. ¿Cuál es su teoría de la victoria? No parece tener uno. Su estilo de gobierno es gestionar las amenazas, no derrotarlas.

Ha tratado de proporcionar a Ucrania armamento suficiente para no perder ante Vladimir Putin. Pero incluso antes de que los republicanos del Congreso forzaran una pausa en el gasto, se mostró reacio a darle a Ucrania el tipo o la cantidad de armas que necesitaba para desalojar a las fuerzas rusas de su territorio.

Cree que Israel tiene derecho a protegerse. Pero su anterior insistencia en que hay que derrotar a Hamas ha dado paso a una resolución de alto el fuego respaldada por Estados Unidos que garantiza efectivamente la supervivencia de Hamas.

Ha prometido que Irán nunca obtendrá armas nucleares. Pero ante la negativa de Irán a dar acceso a sus instalaciones nucleares a inspectores internacionales, Estados Unidos trabajó para suavizar una censura diplomática.

Ha prometido defender a Taiwán en caso de una invasión. Pero el gasto militar estadounidense proyectado, cuando se ajusta a la inflación, es esencialmente estable, y el poder naval estadounidense no sigue el ritmo del crecimiento de China.

¿Qué pasa con la amenaza en casa? Biden camina sonámbulo hacia la derrota contra un adversario criminal que hace tres años incitó a la violencia para anular una elección. Tiene el índice de aprobación más bajo de su mandato: 37,6%, según un promedio de encuestas. Jimmy Carter y George H.W. Bush estuvieron en territorio similar en momentos similares de sus presidencias de un solo mandato.

Biden necesita desesperadamente algunas victorias, reales, no cosméticas. ¿Quién en su administración está pensando en cómo conseguirle algo? El alto el fuego en Gaza no lo es, al menos no en sí mismo. Simplemente señala un problema que debe resolverse: el control continuo de Hamas sobre el territorio. Comienza con una pausa de seis semanas en los combates que podría llevar a la liberación de algunos rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Pero corre el riesgo de desmoronarse porque ningún gobierno israelí se retirará de toda Gaza mientras Hamas conserve el poder, y Hamas no liberará a todos los rehenes ni cumplirá los demás términos del acuerdo mientras las fuerzas israelíes permanezcan en el territorio.

Eso significa que el alto el fuego podría desmoronarse más cerca de las elecciones, cuando Biden menos querrá otra crisis en Medio Oriente. Lo que podría rescatarlo es un acuerdo con Arabia Saudita: el reconocimiento por parte del reino de Israel más una fuerza de seguridad árabe en Gaza a cambio de una garantía de defensa estadounidense y ambiguas promesas israelíes de un eventual Estado palestino.

¿Funcionará después de que la administración haya hecho tanto para insultar y enemistarse con líderes desagradables en Israel y Arabia Saudita? ¿O esos líderes esperarán el momento oportuno para entregarle el premio a Donald Trump? Ésa es una pregunta (y una lección) para el futuro.

Ucrania podría ser otra victoria para Biden, una más fácil. Es bueno que Washington finalmente haya suministrado a los ucranianos misiles ATACM de mayor alcance que les permitieron mantener en riesgo una gama más amplia de objetivos rusos. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué Ucrania siempre necesita estar al borde de la derrota antes de que el presidente finalmente ceda y le dé las armas que necesita?

Ucrania todavía no tiene F-16, un año después de que se los prometieran. ¿Por qué no añadir a la mezcla misiles de crucero fabricados en Estados Unidos para hacer que los F-16 sean mucho más potentes? ¿O mejor aún, abrir un corredor aéreo de Estados Unidos hacia Kiev en el espíritu del puente aéreo de Harry Truman a Berlín? Señalaría la determinación de Estados Unidos de salir en defensa de los aliados en conflicto sin temor a sus enemigos despóticos. Cuanto más haga Biden para poner a prueba el apoyo de Estados Unidos a Ucrania contra el riesgo de perder en noviembre, más seguro será su legado.

Pero la mayor victoria que necesitará Biden será la interna. No será su orden ejecutiva la que prohíba el asilo a los inmigrantes; eso sólo confirmó que no había utilizado todas las opciones a su disposición para abordar la crisis. No será un desempleo bajo; ninguna varita mágica borrará la inflación de 2022 ni las altas tasas de interés actuales. No serán los problemas legales de Trump, que parecen haber galvanizado a sus partidarios al menos tanto como han deleitado a sus oponentes.

Y no será encontrar una manera de sacar a Kamala Harris de la lista, lo que aliviará la aprensión que muchos votantes tienen acerca de que un presidente débil sea reemplazado por su impopular y poco convincente vicepresidente. Expulsar a la primera vicepresidenta negra alienaría a muchos votantes demócratas.

Todo esto deja al presidente con una opción que puede ser una victoria para Estados Unidos y, en última instancia, su lugar en la historia. Todavía puede optar por no postularse, ceder el campo a un demócrata que pueda ganar (llamando a Josh Shapiro o Gretchen Whitmer) y hacer las cosas difíciles y valientes que serán necesarias para garantizar la seguridad y la paz para el mundo libre.

Todavía hay tiempo, aunque sea por poco. Sería un legado valiente, honorable y transformador.

