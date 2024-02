Por qué ahora estoy profundamente preocupado por Estados Unidos

Una persona camina junto a una pantalla que muestra la bandera de los EEUU. REUTERS/Andrew Kelly

Hasta hace unos días me sentía bastante optimista sobre las perspectivas de Estados Unidos. Económicamente, hemos tenido un año de fuerte crecimiento y caída de la inflación, y aparte de los republicanos comprometidos, que no ven nada bueno, no oyen nada bueno y no hablan nada bueno cuando un demócrata es presidente, los estadounidenses parecen estar reconociendo este progreso. Parecía cada vez más probable que prevaleciera el buen sentido de la nación y que la democracia sobreviviera.

Pero al observar el frenesí por la edad del presidente Biden, por primera vez estoy profundamente preocupado por el futuro de la nación. Ahora parece completamente posible que dentro del próximo año la democracia estadounidense pueda verse irremediablemente alterada.

Y el golpe final no será el aumento del extremismo político; ese aumento ciertamente creó las condiciones previas para el desastre, pero ha sido parte del panorama desde hace algún tiempo. No, lo que puede convertir esta amenaza en catástrofe es la forma en que la preocupación por la edad de Biden ha eclipsado lo que realmente está en juego en las elecciones de 2024. Me recuerda, como les recuerda a todos los que conozco, el furor de 2016 por el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, que fue un problema menor que bien pudo haber terminado inclinando la elección hacia Donald Trump.

Como la mayoría de la gente ya sabe, Robert Hur, un fiscal especial designado para investigar las acusaciones de irregularidades por parte de Biden, concluyó que el presidente no debería ser acusado. Pero su informe incluyó un ataque inesperado y completamente poco profesional a la agudeza mental de Biden, aparentemente basado en la dificultad del presidente para recordar fechas específicas, dificultad que, como escribí el viernes, todos enfrentamos a cualquier edad. El trato gratuito de Hur hacia Biden se hizo eco del trato gratuito de James Comey hacia Clinton: tanto Hur como Comey parecían querer adoptar posiciones políticas cuando ese no era su deber.

Es un caso de burócratas que sobrepasan sus límites de una manera que, en el mejor de los casos, es descuidada y, en el peor, maliciosa.

Sí, es cierto que Biden es viejo y lo será aún más si gana la reelección y cumple un segundo mandato. Ojalá los demócratas hubieran podido decidir por consenso sobre un sucesor hace uno o dos años y que Biden hubiera podido hacerse a un lado en favor de ese sucesor sin desencadenar una batalla campal dentro del partido. Pero ahora no viene al caso especular sobre si eso pudo haber sucedido. No sucedió y Biden será el candidato demócrata.

También es cierto que muchos votantes piensan que la edad del presidente es un problema. Pero hay percepción y hay realidad: como puede decirle cualquiera que haya pasado tiempo recientemente con Biden (y yo lo he hecho), él está en plena posesión de sus facultades: completamente lúcido y con una excelente comprensión de los detalles. Por supuesto, la mayoría de los votantes no pueden verlo de cerca, y está en el equipo de Biden abordar eso. Y sí, habla en voz baja y un poco despacio, aunque esto se debe en parte a su lucha contra la tartamudez durante toda su vida. Por cierto, también tiene sentido del humor, lo cual creo que es importante.

Lo más importante es que Biden ha sido un presidente notablemente eficaz. Trump pasó cuatro años afirmando que una importante iniciativa de infraestructura estaba a la vuelta de la esquina, hasta el punto de “¡Es la semana de la infraestructura!” se convirtió en una broma corriente; De hecho, Biden consiguió que se aprobara una legislación. Trump prometió reactivar la industria manufacturera estadounidense, pero no lo hizo. Las políticas tecnológicas y climáticas de Biden (esta última aprobada contra todo pronóstico) han producido un aumento en la inversión manufacturera. Su mejora del Obamacare ha llevado la cobertura de seguro médico a millones de personas.

En mi opinión, estos logros dicen mucho más sobre la capacidad de Biden que sus ocasionales deslices verbales.

¿Y su oponente, que sólo es cuatro años menor? Quizás algunas personas estén impresionadas por el hecho de que Trump hable alto y cruel. Pero ¿qué pasa con lo que realmente dice en sus discursos? Con frecuencia hacen ensaladas de palabras, llenas de afirmaciones extrañas como su afirmación del viernes de que si pierde en noviembre, “van a cambiar el nombre de Pensilvania”.

Sin mencionar confundir a Nikki Haley con Nancy Pelosi y confundir a E. Jean Carroll con una de sus ex esposas.

Como también escribí la semana pasada, los discursos de Trump me hacen recordar el terrible año pasado de mi padre, cuando sufrió ataques de incoherencia y beligerancia después del anochecer. ¿Y se supone que deberíamos preocuparnos por el estado mental de Biden?

En los últimos días, mientras el debate nacional ha estado dominado por conversaciones sobre la edad de Biden, Trump declaró que no intervendría para ayudar a los miembros “delincuentes” de la OTAN si Rusia los atacara, e incluso sugirió que podría alentar tal ataque. Parece considerar a la OTAN nada más que un negocio de protección y, después de todo este tiempo, todavía no tiene idea de cómo funciona la alianza. Por cierto, Lituania, el miembro de la OTAN que Trump destacó, ha gastado un porcentaje mayor de su P.I.B. en ayuda a Ucrania que cualquier otra nación.

Una vez más, desearía que estas elecciones no fueran una contienda entre dos hombres mayores y una preocupación general por la gerontocracia estadounidense. Pero nos guste o no, esta será una carrera entre Biden y Trump, y de alguna manera el candidato lúcido y bien informado está recibiendo más críticas por su edad que su oponente despotricado y cuestionado por los hechos.

Como dije, hasta el otro día me sentía algo optimista. Pero ahora estoy profundamente preocupado por el futuro de nuestra nación.

