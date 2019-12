“Recuerdo que cuando estaba en segundo año y vi un cartel en el que aparecían todos los presidentes de Estados Unidos, me pregunté por qué no había ninguna mujer”, comentó Haley Zaker, de 17 años, quien cursa el último año de preparatoria en Lancaster. “Podría decir en tono de broma que seré la primera presidenta. Pero la verdad es que espero que no sea así, porque no podré postularme a la presidencia sino hasta 2040”.