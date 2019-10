O algo por el estilo. Es difícil decir si el revoltijo en el que se convierte “Joker” se deba a la confusión o la cobardía, pero el resultado es menos un retrato del nihilismo que una historia que no trata sobre nada. Cómo se ve y oye —la fotografía es de Lawrence Sher, la banda sonora con mucho chelo está a cargo de Hildur Gudnadottir— transmite gravedad y profundidad, pero la película es superficial y carece de sustancia. No es chistosa y no se puede tomar en serio. ¿Ese era el chiste?