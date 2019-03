Lo peor del "premio Nobel de Literatura alternativo" que se concedió en octubre del año pasado no es que su impulsora, la presentadora de televisión Alexandra Pascalidou, haya sido acusada en varias ocasiones de plagio y de firmar libros que no ha escrito; ni que la selección la hicieran exclusivamente lectores suecos; ni que en la lista de los 47 candidatos no hubiera ningún autor en español; ni que la página web de la Nueva Academia ya no esté en funcionamiento.