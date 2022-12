Las 10 delicias navideñas que producen los mejores chefs del mundo y dónde comprarlas

Los 10 postres mas dulces y empalagosos en el mundo

Los clásicos de la Reina Isabel II

Los pudines navideños de edición limitada del Ritz, en Londres, están hechos a mano por la mano experta de su chef John Williams y su brigada, se presentan bellamente en una caja de temporada festiva. Como uno de los mejores pudines navideños de lujo, son una forma ideal de agregar un poco de magia de estrella Michelin a la cena de Navidad.

Los pudines navideños del Ritz son ideales para un regalo para amigos

Entre sus ingredientes se cuentan sultanas, grosellas, pasas, cerezas, ciruelas pasas, manzanas, zanahorias, ralladura de naranja y de limón, harina, almendras molidas, nuez moscada, jengibre, canela, coñac, Guinness, bitter, madeira, jerez, ron. No puede faltar nada.

Están disponibles para comprar en su tienda en versiones individuales o en 6 porciones que totalizan 560g.

Los pudines del Ritz son de edición limitada

Como Emily in París

Un mundo maravilloso lleno de chocolates y patisserie, pasteles y tarteletas dulces creadas por el premiado Pascal Hainigue, incluidos vinos y champanes, Pains Vivants elaborados en el lugar, chocolate caliente y una selección de regalos gastronómicos para todos se pueden encontrar en de Ateliers du Bristol.

Las terrinas llenas de estrellas firmadas por Eric Frechon se suman al Christmas Grocery en las cocinas navideñas más creativas gastronómicas más impactantes de París. “Ofrezco la cocina que me gusta cocinar, que me gusta comer y que me gusta compartir, dice Frechon, el chef de 4 estrellas de Bristol Paris.

Los célebres Pains Vivants nacen de un trigo excepcional en el molino propio del Bristol

El icónico Marble Cake también es parte, “con todo el toque navideño que le imprimimos en esta temporada”, sigue Frechon.

Para los más gourmet se propone armar una mesa navideña con baguettes crujientes, croissants dorados, panecillos tiernos y pains au chocolat.

No publican precios, pero aquí se pueden hacer los pedidos.

Oliva y Navidad

Éric Raynal, amante del terruño provenzal y pastelero de Le Jardin de Berne, ha querido utilizar el aceite de oliva, uno de los productos emblemáticos de la región, y combinarlo con el chocolate Château en su propuesta navideña. A nivel estético, se ha inspirado en los viñedos del Château du Berne -el hotel donde se ubica el restaurante- para crear un postre con forma de tronco de vid. Debajo de su corteza crujiente de chocolate se encuentra una galleta Joconde con aceite de oliva y limón, acompañada de una cremosa fruta de aceite de oliva negra.

El toque especiado lo aporta la mousse de chocolate Château y el aceite de oliva verde afrutado que se deshace al instante en la boca

Raynal es uno de los 9 pasteleros premiados por la Guía Michelin en su Passion Dessert. Esta selección destaca a los jóvenes pasteleros con talento que son conscientes de que la alta pastelería debe ser ética.

Una guirnalda saborizada

Aclamado ganador del World Chocolate Masters en 2011, Frank Haasnoot aprovechó sabiamente este éxito. Su estilo pulcro y elegante ha obtenido un reconocimiento unánime en el panorama internacional. Y su curiosidad no conoce límites. Tras su etapa en Dobla, se hizo cargo de la panadería de lujo The Victorian en Kuwait, y luego inició una nueva aventura al frente de la estación de postres del Hotel Mandarin Oriental en Taipei, Taiwán. Honk Kong fue su siguiente ubicación en Asia antes de regresar finalmente a Europa, donde trabaja como consultor internacional de pastelería

En cuanto a los ingredientes, mantiene los sabores clásicos y de temporada con mandarina, chocolate y avellana

El holandés Haasnoot creó un paraíso invernal con casas y árboles cubiertos de nieve. Este 2022 ha querido completar esta escena de postal con Papá Noel. El resultado es un bûche rojo que es “muy visual y estético, junto con el resto del diseño del postre, la cena de Navidad será un verdadero espectáculo creando un paraíso invernal en su mesa de comedor”, sugiere.

Inspiración Venecia

Toda una colección de postres navideños de inspiración veneciana, anticipándose a la apertura de Nolinski Venezia a principios de 2023 de la mano de Yann Brys, director creativo y ganador del premio Meilleur Ouvrier de France. Ha diseñado cinco creaciones que rinden homenaje a la Reina del Adriático, respetando la identidad única: Brach, Sinner, Cour des Vosges, Nolinsky y Evok.

Esta delicia se compone de: galleta de manteca de chocolate y nib de cacao crujiente, galleta de manteca de chocolate y avellanas, panna cotta Oabika con extracto de cacao, compota de frambuesa, mousse de chocolate Manjari, paté de frutas de frambuesa y caramelo Oabika

Pensando en Sinner, que se inspira en la energía vibrante de un barrio histórico, transformándolo en una interpretación vanguardista de un estilo de vida culto, Brys propone esta pieza en forma de máscara veneciana.

La fauna asiática

A medida que se acercan las fiestas de fin de año, los artesanos chocolateros de la elegante tienda del chef estrella Alain Ducasse ofrecen muchas creaciones, tan sabrosas como estéticas. Bajo su mano es posible encontrar trufas imprescindibles, crema de castañas o la idea exclusiva de este año: un majestuoso hexaelefante, que esconde un rostro de mendigo.

Mesas elegantes e invitados encantados, la promesa de momentos alegres para compartir en torno a estas creaciones disponibles en chocolate negro o con leche del chef chocolatero Quentin Gaigneux, el director artístico Pierre Tachon y la ilustradora Agathe Singer.

Le Chocolat de Alain Ducasse este año invita a explorar Asia a través de tigres, elefantes y monos

El elefante se presenta en dos formatos. Por un lado, el Hexa-Elephant, en chocolate negro o con leche, que lleva en su interior higos, naranjas confitadas, almendras y piñones de Córcega. Por el otro, figuras de elefantitos, en chocolate negro o con leche, están listas para colocar a lo largo de la mesa navideña.

Todas las opciones pueden comprarse en su tienda.

El aleteo de una mariposa

En Butterfly Patisserie de Rosewood Hong Kong, el recién nombrado pastelero Thomas Cabrit ha diseñado la Chestnut Christmas House, una propuesta que se inclina hacia lo poco convencional. Primero, la construcción decorativa de las diminutas ventanas, puertas y techos de tejas que se asemejan a una ordenada hilera de casas de ladrillo tomadas de una escena de pueblo invernal.

Esta hecho de crema de castañas endulzada de forma natural intercalada dentro de capas de galleta de almendras, enriquecida con una pizca de ron antes de cubrirse con una fina y suave capa de chocolate con leche que se termina con una capa de azúcar en polvo

”Lo hemos pensado para despertar una emoción agradable a través de la vista y el gusto, y recordar este día festivo especial -explica el pastelero-. Es bueno compartir algo con tu familia esta la oportunidad perfecta para reunirse con la magia de la Navidad”. Todas las propuestas están disponibles para compra online.

Una piña de jengibre

“Para nosotros, la patiserie de Navidad tiene que contar una historia, algo que cree una conexión emocional o te recuerde algo especial en tu vida” explicó Dominique Ansel, ganador del premio James Beard, responsable de crear algunos de los pasteles más celebrados del mundo, entre ellos: el Cronut, nombrado uno de los “25 mejores inventos de 2013″ de la revista Time, The Cookie Shot, Frozen S’more, Blossoming Hot Chocolate.

Recuerdo haber visitado Hong Kong durante la Navidad hace años y montar el “ding ding”, y ver todas las hermosas luces de los edificios y el horizonte. Quería crear una propuesta para celebrar a Noel que me acercara a esos recuerdos, algo nostálgico que puedas compartir con tus amigos y familiares”.

Piña de chocolate ligeramente espolvoreada con azúcar impalpable para dotarlas de ese aspecto nevado

Puede que no se parezca en nada al original, pero dentro de una serie de carcasas de diferentes colores, el bastón de caramelo de Dominique Ansel se encuentra una interpretación muy clásica del tronco navideño de Navidad elaborado con una lista de ingredientes de primera calidad como avellanas italianas, frambuesas frescas y fino Valrhona, chocolate. Es un bizcocho genovés de vainilla envuelto en una aterciopelada mousse de avellana del Piamonte, crema de caramelo salado y una compota casera de frambuesa y arándanos, todo ello sobre una base de feuilletine de chocolate gianduja crujiente.

¿El detalle final? La piña de pan de jengibre. Entre 60 a 70 piezas individuales de pétalos de chocolate colocados a mano alrededor de un pastel de mousse de pan de jengibre para que parezcan piñas individuales.

Una tradición reinventada

Al pastelero con estrellas Michelin Lauren Terrill, le encanta preparar un Bûche de Noël para las fiestas. “Un Bûche de Noël es esencialmente un pastel de mermelada, pero tiene un relleno de crema en lugar de mermelada de frutas, y puede ser del sabor que quieras”, explicó Terrill, el pastelero ejecutivo de Sepia en Chicago.

Bûche de Noël es un postre francés clásico también conocido comúnmente como pastel de troncos de Navidad (istock)

A Terrill le encanta preparar su Bûche de Noël con pastel de chocolate y crema de vainilla por dentro. “No se dejen intimidar -explicó-. Hacer un Bûche de Noël parece algo muy complejo, aunque importa más lograr un sabor delicioso, sin que importe tanto cómo se ve”.

Un eterno caramelo

“Me encantan los postres ricos en esta época del año, y uno de mis favoritos de todos los tiempos es el pastel de caramelo de siete capas” -explicó Chris Morgan, quien recientemente abrió Bammy’s en Washington, DC-. Mi tía solía comprar el suyo en Caroline’s en Carolina del Sur y lo traía a la cena de Navidad todos los años”. Caroline’s Cakes, una panadería en Spartanburg, ha sido reconocida como el “hogar del mejor pastel de caramelo del mundo”.

Caroline Ragsdale Reutter sirvió por primera vez el pastel de caramelo de siete capas en el bautizo de su hijo en 1982. Su creación deleitó a tantos invitados que el pastel se convirtió en una sensación nacional. Prepara su propio pastel de caramelo de siete capas para practicar sus habilidades para hornear durante las vacaciones, todavía recomienda la versión de Caroline para aquellos que quieren saltarse todo ese tiempo en la cocina. Puedes comprar el pastel de caramelo de siete capas de Caroline’s en Goldbelly por $70.

