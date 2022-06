Las 14 mejores experiencias gastronómicas del mundo, según una prestigiosa revista de viajes

“En todo el mundo encontrarás chefs que hacen un esfuerzo adicional para seleccionar experiencias gastronómicas que crean recuerdos duraderos”, reza la guía que publicó la prestigiosa revista de viajes

En las manos adecuadas, la comida es mucho más que una combinación de ingredientes servidos en un plato. Cuenta una historia, es una demostración de cultura y, en algunos casos ejemplares, es una aventura en toda regla. “En todo el mundo encontrarás chefs que hacen un esfuerzo adicional para seleccionar experiencias gastronómicas que crean recuerdos duraderos”, reza la guía que publicó la prestigiosa revista de viajes Travel + Leisure.

“Algunos canalizarán todos tus sentidos, más allá de tus papilas gustativas; otros te llevarán por un viaje de bienes locales; mientras que algunos incluso ofrecen excursiones para acompañar su comida. Para aquellos que buscan una cena inolvidable mientras viajan por todo el mundo, estas son las mejores comidas del mundo para planificar su próximo viaje”, añaden.

Las 14 mejores experiencias gastronómicas del mundo

Ubicado en Cusco, a solo unos pasos del sitio arqueológico de Moray, Mil, del prestigioso chef Virgilio Martínez es el epítome de la gastronomía de destino (Daniel Silva Yoshisato)

1. Mil, Cuzco, Perú

El chef Virgilio Martínez puede ser más apreciado por su galardonado restaurante Central en Lima con su esposa Pía León, pero es en Mil donde, según los especialistas, los comensales vivirán una verdadera aventura. Ubicado en Cusco, a solo unos pasos del sitio arqueológico de Moray, es el epítome de la gastronomía de destino.

Además de un increíble telón de fondo, los huéspedes están invitados a participar en una experiencia de inmersión en la que recorrerán granjas y se reunirán con artesanos, lo que les brindará la oportunidad de conectarse con la comunidad local. Su tiempo culmina con una comida de ocho platos que destaca los ingredientes que se encuentran en varias altitudes, explorando los diferentes ecosistemas en el área circundante inmediata.

2. Azurmendi, Larrabetzu, España

Situado en el País Vasco a las afueras de Bilbao, Azurmendi, es un restaurante que es el epítome de la sostenibilidad. El edificio del restaurante se construyó en 2010 utilizando una combinación de materiales locales y reciclados y la tecnología de energía renovable más avanzada en ese momento, como paneles solares y sistemas de control climático que utilizan energía geotérmica.

El lugar también recicla el agua de lluvia, cultiva una parte de sus propios vegetales en el invernadero y composta todos los desechos orgánicos. Los invitados pueden echar un vistazo a estas prácticas ecológicas a lo largo de su comida. La velada comienza en el jardín con un montaje tipo picnic con parada en la cocina para conocer al chef Eneko Atxa y su equipo, seguido de pequeños bocados en el invernadero antes de sentarse en el comedor principal. La mayoría de los ingredientes son locales, con platos que cambian según la temporada, y las creaciones de Atxa son un festín tanto para la vista como para la boca.

Conocido por romper las reglas, el restaurante del mismo nombre de Gaggan Anand es posiblemente uno de los más divertidos de la industria (Instagram)

3. Vespertine, Los Ángeles

A menudo elogiado como el restaurante más revolucionario de Los Ángeles, si no del mundo, Vespertine es una celebración de la arquitectura, la música y la comida. El chef Jordan Kahn lleva a sus invitados a través de un viaje literal, llevándolos a través de varios espacios a lo largo de la comida y un viaje figurativo al futuro a través de su cocina de vanguardia. Los comensales pueden esperar combinaciones de sabores audaces, tonos vibrantes, una presentación fantástica y una vajilla digna de una escultura, todo servido con una partitura monástica que lleva a casa el enfoque progresista de la cocina de este niño prodigio.

4. Gaggan Anand, Bangkok

Conocido por romper las reglas, el restaurante del mismo nombre de Gaggan Anand es posiblemente uno de los más divertidos de la industria y ofrece una experiencia gastronómica exquisita. En los últimos años, el menú reinventado del chef nacido en Kolkata, compuesto únicamente por emojis, se entregó en formas únicas, como un rompecabezas, un examen y un pasaporte con calcomanías de emoji.

Los platos cambian con frecuencia, pero algunos de sus mayores éxitos, como “Lick It Up”, donde los comensales se llevan los platos directamente a la boca y otros que se combinan con música, vuelven a aparecer en ocasiones selectas. Mientras que Anand y su equipo se encuentran actualmente en Singapur para una residencia en Mandala Club hasta finales de junio, seguido de una temporada en Europa en un lugar que aún no se ha revelado el mes siguiente, el chef planea regresar a su base de operaciones en Bangkok en agosto para reanudar sus actividades habituales.

La experiencia en Alchemist se compone de la friolera de 50 platos inspirados en cocinas de todo el mundo, cada uno más fantástico a medida que avanza la noche (Instagram)

5. Alchemist, Copenhague

“Escandaloso” ni siquiera comienza a describir al restaurante de Rasmus Munk. Los invitados ingresan a Alchemist a través de una puerta esculpida a mano hecha de dos toneladas de bronce. Luego, se mueven a través de una habitación cubierta con grafitis de la artista Lady Aiko de Brooklyn y un salón que da a una bodega de vinos de 13 metros antes de sentarse en el comedor abovedado, iluminado por medusas flotantes y bolsas de plástico, un comentario sobre nuestro lamentable daño a los océanos, para el evento principal.

La experiencia se compone de la friolera de 50 platos inspirados en cocinas de todo el mundo, cada uno más fantástico a medida que avanza la noche. Luego, los invitados se trasladan a una sala iluminada con luces de neón donde espera un bailarín, seguido de un salón con poca luz para un digestivo. La experiencia completa abarca varias horas y, sin duda, te irás con una reacción visceral de sorpresa y asombro.

6. Hiakai, Wellington, Nueva Zelanda

Obstaculizada por la falta de cocina maorí en Nueva Zelanda, la chef Monique Fiso se dispuso a cambiar eso con una serie de cenas emergentes que destacaron los ingredientes indígenas y las técnicas tradicionales de cocina maorí. Después de una carrera exitosa, la chef kiwi abrió su primer restaurante tradicional, Hiakai.

Comprometida con la exploración de los sabores nativos del país insular, Fiso ha forjado estrechas relaciones con los distribuidores para adquirir ingredientes difíciles de encontrar y algunos incluso olvidados. Agregando otra capa a esta devoción, cada menú se centra en un mito o leyenda local, creando no solo una experiencia gastronómica para sus invitados, sino también de aprendizaje.

En Ultraviolet del chef Paul Pairet, lo “ordinario” se tira por la ventana. Uniendo la tecnología multisensorial con la comida, crea una experiencia que puede, en muchos sentidos, definirse como vanguardista y teatral (Instagram)

7. Dining Out, Okinawa, Japón

Anteriormente solo disponible para clientes japoneses, Dining Out es una serie de cenas emergentes que se lleva a cabo en todo Japón y presenta a varios chefs. Pero en enero de 2020, la cena al aire libre recibió invitados internacionales por primera vez gracias a una asociación con Halekulani Okinawa. El hotel de lujo continuará colaborando con Dining Out una vez que la pandemia disminuya, dando la bienvenida a los comensales interesados de todo el mundo.

Los invitados tendrán la opción de unirse a un recorrido antes de la comida, destacando una de las especialidades amadas de Okinawa como el awamori, una bebida alcohólica hecha de arroz nativo de la isla, antes de ser llevados a una recepción al aire libre, seguida de una comida en un escenario al aire libre espectacular. Cada ocasión se desarrollará en un lugar diferente con un nuevo chef invitado para que no haya dos eventos iguales, lo que hace que valga la pena reservar esta experiencia una y otra vez.

8. Ultraviolet, Shanghái

En Ultraviolet del chef Paul Pairet, lo “ordinario” se tira por la ventana. Uniendo la tecnología multisensorial con la comida, crea una experiencia que puede, en muchos sentidos, definirse como vanguardista y teatral. Los invitados disfrutarán de 20 platos a lo largo de la noche, con influencias de todo el mundo, y cada plato se sirve en un ambiente diferente gracias a las proyecciones, la iluminación, la música y los aromas. El restaurante solo tiene una mesa limitada a 10 asientos, por lo es necesario planificar con anticipación para obtener una reserva.

Las imágenes son una parte fundamental de la experiencia en Alinea, que van desde el emplatado pictórico hasta las oleadas de humo, y muchos de sus platos creativos han alcanzado el estatus de íconos culinarios (Instagram)

9. Alinea, Chicago

Chef Grant Achatz ha sido durante mucho tiempo un pionero de la cocina innovadora, y está en Alinea donde muestra sus magistrales creaciones. Aquí, las imágenes son una parte fundamental de la experiencia, que van desde el emplatado pictórico hasta las oleadas de humo, y muchos de sus platos creativos han alcanzado el estatus de íconos culinarios.

Un globo comestible lleno de helio, cordero cocinado de tres maneras servido con 86 acompañamientos, y una versión elevada del sándwich de mantequilla de maní y mermelada son solo algunos de los que se han vuelto virales. El restaurante ofrece tres opciones de asientos diferentes, pero para la velada más indulgente e inmersiva, los visitantes pueden optar por la Gallery o Alinea Kitchen Table. En la primera, la música y la iluminación se encargan de los múltiples sentidos y todos los comensales participantes son atendidos al mismo tiempo, lo que añade un elemento performativo a la cena. La segunda es aún más extraordinaria, ya que ofrece una cena privada para cinco o seis comensales y un asiento en primera fila para ver cómo el equipo prepara su comida.

10. Chef Nak Home Dining, Phnom Penh, Camboya

En los últimos años, la chef Rotanak Ros se ha convertido en una campeona de la cocina camboyana. Al darse cuenta de que la comida de su país de origen no se mostraba adecuadamente en Phnom Penh, Ros renunció a su trabajo en 2017 para cocinar comida jemer, organizar cenas en su casa junto al río y luego llamar la atención de Rosewood Phnom Penh, donde se sirven varias de sus recetas en el restaurante Brasserie Louis del hotel de lujo.

Actualmente, Ros está construyendo su nueva casa, que estará lista a finales de este año, y que también servirá como centro culinario y alojamiento. Habrá dos suites disponibles para para pasar la noche, además de lugares para clases de cocina y sus preciadas reuniones grupales. Aunque los clientes pueden llegar a la casa de Ros en taxi, también tiene previsto ofrecer un paseo en barco desde el centro de la ciudad, lo que permitirá un comienzo pintoresco de la comida.

El churro, en el menú de Pujol por más de siete años (Instagram)

11. Osteria Francescana, Módena, Italia

En Osteria Francescana de Massimo Bottura, cada plato cuenta una historia. Su icónico “Oops! I Dropped the Lemon Tart” (¡Uy! Se me cayó la tarta de limón), que desde entonces se ha reinterpretado de muchas formas, es un comentario sobre la interminable lucha de la industria de la alta cocina por la perfección, mientras que su firma “the Crunch Part of the Lasagna” (La parte crujiente de la lasaña) es un homenaje a la tendencia infantil de todos los italianos a coger el último trozo del manjar dominical de la nonna.

Además de los platos visualmente estimulantes, el restaurante-galería de arte está decorado con piezas contemporáneas que sirven de inspiración a las creaciones del chef que van más allá de los límites. Para aquellos que quieran sumergirse más en el mundo de Bottura, el chef abrió Casa Maria Luigia en 2019, un elegante hotel boutique de 12 habitaciones a las afueras del centro de Módena. La propiedad cuenta con aún más obras de arte, cada alojamiento está decorado de forma única, e incluso tiene su propia experiencia gastronómica Francescana.

12. Pujol, Ciudad de México

Cuando se trata de un alto nivel de la cocina mexicana, no hay nadie que logre la tarea como Enrique Olvera. En su restaurante Pujol en la Ciudad de México, el menú de degustación de temporada se sumerge en la rica historia de México en lo que se refiere a la comida, centrándose en ingredientes de alta calidad y técnicas de cocina de todo el país. Su oferta distintiva es “Mole Madre, Mole Nuevo”, que rinde homenaje a la especialidad oaxaqueña y donde el primero se añeja entre 1500 y 2500 días. También encontrará insectos en el menú, que no solo son un manjar para la región, sino también una fuente de proteína más sostenible en contraste con los mamíferos terrestres, y guiños a los mariscos de Baja California.

El plato de ensalada de Den está compuesto por más de 20 ingredientes preparados de diferentes maneras, cubierto con una rodaja de zanahoria con una cara sonriente tallada (Instagram)

13. El Celler de Can Roca, Girona, España

Entrar en El Celler de Can Roca es como entrar en la casa de los hermanos Roca. En este establecimiento de alta cocina en Girona, España, Joan actúa como chef, Josep como sommelier y Jordi como pastelero. Abrieron este negocio familiar en honor a su abuela y es un trabajo de amor para el trío, que ha evolucionado continuamente a lo largo de más de 30 años. Cada hermano ha ganado grandes méritos, con Joan a menudo siendo reconocido como un pionero de la cocina sous-vide y celebrado por sus giros vanguardistas en la comida catalana; Josep gestionando una biblioteca de unas 60.000 botellas de vino; y Jordi recibiendo premios por sus dulces.

14. Den, Tokio

El humor y la cocina kaiseki no suelen coincidir, pero en Den del chef Zaiyu Hasegawa’s, los dos han formado el matrimonio perfecto. Al acercarse a esta versión tradicional de un menú de degustación japonés de temporada con un enfoque lúdico e innovador, Hasegawa crea un ambiente agradable para sus clientes. Para empezar, su firma “Dentucky Fried Chicken” presenta un ala de pollo rellena colocada en una caja estilo comida para llevar, con una foto del chef con un sombrero de toque sonriendo de oreja a oreja.

Luego está el plato de ensalada que te cambia la vida, compuesto por más de 20 ingredientes preparados de diferentes maneras, cubierto con una rodaja de zanahoria con una cara sonriente tallada. Los comensales pueden ver a Hasegawa y a su brigada -muchos de los cuales son mujeres, una rareza en el espacio de la alta cocina japonesa- trabajando en la cocina, en el mostrador o desde una de las pocas mesas del íntimo restaurante, y el perro de Hasegawa suele estar allí para saludar a los comensales con entusiasmo.

