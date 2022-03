La oda al rosa de Pierpaolo Piccioli: ¿un adiós al rojo Valentino?

Pierpaolo Piccioli montó un gran espectáculo casi "total pink" para el show de Valentino Otoño/Invierno 2022 en Paris Fashion Week (REUTERS)

Rosa en el backsatge, rosa en la pasarela, rosa en los invitados… A punto de terminar la Semana de la Moda de París, la casa Valentino sorprendió a todos con nuevas propuestas que celebraban el color rosa intenso en su colección Otoño/Invierno 2022-2023. Fue sin duda una elección audaz para el diseñador Pierpaolo Piccioli, ya que la prestigiada marca italiana ha utilizado el rojo como color icónico, superponiéndose perfectamente a la imagen del último emperador, Monsieur Garavani. Pero no se trata de un color rosa clásico, ya que encierra toda la fuerza del rojo: es franco, intenso y atrevido, y tuvo la capacidad de impactar a los invitados precisamente por ser inesperado.

Mientras la colección “Valentino Archive” llegaba a las tiendas, Pierpaolo Piccioli organizaba un desfile inédito para la casa de moda italiana, en el que la mayoría de los 81 looks eran de un rosa impactante. Anticipando el color principal estuvo la invitación, desarrollada en colaboración con el escritor Douglas Coupland, que creó un folleto especial ‘PINK PP SEEN BY DOUGLAS COUPLAND’.

La estrella de Euphoria lució un impactante traje rosa -chaqueta y pantalón- caracterizado por las aplicaciones de flores en 3D ton sur ton (Instagram)

Con el acertado nombre de “Valentino Pink PP Collection”, el diseñador debutó con un espectáculo de ensueño monocromático y llamativo. Incluso el lugar coincidía con la ropa, mientras las modelos marchaban por una pasarela de color rosa brillante. Según Vogue, optó por mostrar todas sus piezas en un solo color “para eliminar distracciones y concentrar la mirada de los espectadores en distinguir las diferencias entre silueta y detalle”.

Todo en el mismo tono de rosa intenso, Valentino presentó una variedad de estilos, desde minivestidos adornados con hombros descubiertos hasta trajes sastre extragrandes, guardapolvos, tops tipo bralette y similares. Esta temporada, Piccioli mostró ropa de hombre y de mujer simultáneamente, por lo que dijo que los brillos también se aplicaron a camisas con botones, sudaderas con capucha y prendas básicas más masculinas.

Después de 40 conjuntos de color rosa eléctrico, las modelos entraron vestidas completamente de negro, demostrando no solo un respiro del color intenso, sino un marcado contraste con lo que había antes. Esos looks también cubrían toda la gama desde el amanecer hasta el atardecer, con Piccioli creando vestidos de cóctel, tops de encaje transparente y chaquetas bomber, todo en negro como la tinta. El rosa regresó nuevamente para el final, con una gran cantidad de vestidos de gala que asombraron.

La visión creativa de la casa de moda dictó que la próxima temporada tendrá que ver con el rosa chillón (REUTERS)

Zendaya, la musa de Piccioli, no podía faltar en el desfile: la estrella de Euphoria lució un impactante traje rosa -chaqueta y pantalón- caracterizado por las aplicaciones de flores en 3D ton sur ton, mientras que en los pies vistió unos vertiginosos zapatos de plataforma con punta cuadrada. La actriz demostró que sabe jugar con los colores vivos: en los Oscar se atrevió con el amarillo (también de Valentino), y ahora se ha convertido en el símbolo de esta colección très chic.

El director creativo de la firma italiana siempre apuesta por las nuevas generaciones, optando por diseños con cut-outs atrevidos, transparencias llenas de sensualidad y arriesgadas plataformas XXL. Al finalizar la presentación, Piccioli salió a saludar con un lazo de la bandera de Ucrania al son de la canción Only You de Yazoo. “Esta temporada, quiero sobre todo insuflarle vida a la marca”, dijo sobre el espíritu juvenil que impulsó su propuesta en Valentino. “Hemos pasado casi dos años aislados y lo que más me apetece ahora son emociones, contacto, gente: vida”.

