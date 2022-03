Día de la Mujer: un homenaje a la belleza real y la diversidad

Una firma de lencería para mujeres reales española rinde un precioso homenaje a la silueta femenina en su nueva campaña de ropa interior (Europa Press)

El cuerpo de la mujer, no solo aceptarnos tal y como somos sino además querernos, se ha convertido en otra forma de reivindicar el feminismo. Hace unos días Emma Thompson daba un discurso en la presentación de su última película en el festival la Berlinale que se hacía viral. En él hablaba sobre la presión que sienten las mujeres para estar siempre perfectas, asegurando que este último papel había sido el más difícil de su carrera, uno en el que había tenido que aceptarse y no juzgarse.

“A las mujeres nos han lavado el cerebro toda nuestra vida para odiar nuestros cuerpos”. Con este rotundo mensaje, la actriz británica señalaba lo difícil que nos resulta asumir nuestro físico, tras tantos años moldeadas por la mirada masculina y la cultura de la perfección: “Yo no puedo pararme delante de un espejo: me muevo, me pongo algo, me coloco de lado, hago algo… Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos”. Tan contundente fue su descargo que en cuestión de horas su discurso se volvió viral y recibió innumerables aplausos virtuales. “Solo intenta ponerte frente a un espejo sin moverte, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate, acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca”, confesaba.

Sobre la importancia de quererse a una misma y sobre todo, la necesidad de introducir nuevas perspectivas para deconstruir esos estándares opresivos, trata la nueva colección de la firma de lencería para mujeres reales Lefties: “Everybody is beautiful”. En su última campaña, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la marca de la multinacional española Grupo Inditex realiza una auténtica oda a la silueta femenina y lanza un poderoso y contundente mensaje: “ Háblale a tu cuerpo con cariño. Tu cuerpo es tu hogar, debes respetarlo y amarlo. Ámate y ama tu cuerpo”.

Durante su paso por el festival la Berlinale, la actriz Emma Thompson dio un fuerte discurso que se volvió viral. Se refirió a la presión que las mujeres sienten al mostrarse desnudas (Getty Images)

Se trata de una serie de fotografías en la que la reivindicación de ensalzar el cuerpo y el estilo de cada mujer se convierte en protagonista. A través de un un total de 14 poderosas imágenes que derrochan complicidad y un mensaje claro entre líneas, realizadas por una reconocida artista y fotógrafa española, Lefties presentó su colección primavera verano 2022 de ropa interior con un cálido homenaje al universo del cuerpo femenino, abanderando la diversidad de raza, edad, origen, religión o gustos y los diferentes tipos de mujer que existen con un mensaje tan claro como contundente: “Todo el mundo es bello”.

Ya sea largo o corto, en este proceso de aceptación, la ropa interior guarda un papel determinante. Y ante la dificultad de encontrar la prenda correcta en un mercado de cánones preestablecidos, la firma lanzó una colección con cortes minimalistas y diseños que se adaptan al cuerpo. Porque encontrar la prenda que mejor encaje con nuestro estilo también es un derecho. El secreto reside en una combinación exclusiva de tejidos de algodón y elastano que envuelven el cuerpo de forma reconfortante.

En la campaña, la firma retrata a mujeres de diferentes edades, razas, gustos, siluetas, religiones e intereses. La colección incluye una amplia y variada gama de siluetas y patrones que encaja con el estilo de cada mujer sin importar su silueta. Y va desde modelos de algodón, bragas de distintas formas, sujetadores, tops, bodies, camisetas elásticas y sets de dos piezas, hasta leggins, pantis, medias y zapatillas de casa. Todas las prendas son cómodas y ofrecen la mejor sujeción y una total libertad de movimiento. Además, son funcionales de la mañana a la noche e ideales para cualquier tipo de ocasión.

Las catorce fotografías que componen esta campaña, con mujeres de todas las edades y tallas, se convierte en una oda a la verdadera belleza de la mujer (Vogue)

Los diseños están a la venta en un tallaje que va del XS al XL en la mayoría de sus modelos, entre los que se puede encontrar el conjunto de ropa interior perfecto para cada tipo de mujer. La nueva línea destaca por su calidad y su versatilidad, con una amplia gama de prendas que, gracias a su exclusiva combinación de tejidos de algodón y elastano, mejoran la sujeción y se adaptan al cuerpo a la perfección.

Cuando se trata de elegir ropa íntima, una de nuestras apuestas seguras es el color negro. Igual que sucede con la moda exterior, los colores neutros siempre son una buena idea. En Lefties, pensando en todas aquellas mujeres fanáticas de esta gama cromática, elaboraron los diseños más cómodos y favorecedores en colores como el negro, el gris o el blanco para acompañarnos a diario y recordarnos que todos los cuerpos son bellos. Pues las diferentes formas y tamaños son lo que los hace únicos, por eso debemos recordar que a nuestro cuerpo, que es nuestro hogar, hay que amarlo y respetarlo. Una convicción poderosa y reveladora que empieza a escucharse en todo el mundo y a la que Lefties sirve de altavoz con su nueva campaña.

