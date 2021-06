¿Cuánto tiempo tiene que dejar pasar un runner entre dos competencias?

El día en que corrí mi primera carrera sentí que algo cambiaba para siempre en mi vida. A esa alegría inicial le siguió la euforia que han experimentado la mayoría de los corredores. Es normal y está bien que eso pase. Pero una de las consecuencias de esa alegría inicial es querer participar de carreras todos los fines de semana.

Las carreras son divertidas, son eventos sociales y deportivos llenos de felicidad. No solo eso, al terminar de participar, llenos de endorfinas y contentos para la tarea realizada, nos entregan una medalla cuando pasamos la línea de llegada. El broche de oro de un momento que nos hace bien y queremos repetir muchas veces, todas las veces que sea posible.

Sin embargo, hay que estar atentos. También puede ser contraproducente si uno se exige más de la cuenta. Por eso hay que evaluar muchos factores a la hora de decidir cuantas competencias queremos encarar en el año. Conocer nuestro estado físico general, nuestra resistencia y, sobre todo, como tenemos pensado encarar dicha carrera. Si uno quiere participar en una competencia de 10 Km como si fuera un fondo, como si fuera un entrenamiento, solo para correr un poco, entonces es una cosa. Pero si, por el contrario, buscamos dejar todo en la carrera e ir al máximo, la distancia entre dos carreras de hasta 10 Km es otra.

Al terminar de participar, llenos de endorfinas y contentos para la tarea realizada, nos entregan una medalla (Reuters)

Trotar 10 Km es para muchos corredores una exigencia menor a un entrenamiento fuerte o el equivalente a un fondo rápido. Gran parte de los corredores hace fondos de 12 Km sin mayores problemas. Si uno quiere hacer una carrera a ese mismo ritmo, entonces no hay contraindicación alguna. Se puede hacer una carrera por fin de semana porque en realidad no se sentirá la diferencia. Tendrán hidratación, la medalla y mayor fiesta que en un entrenamiento solitario.

Lo que no van a tener es un crecimiento como corredores. No hay progreso si uno no busca un mínimo de exigencia en las carreras. Si no se busca mejorar, no hay manera de incrementar nuestra calidad como corredores. A lo sumo seremos expertos en largadas y llegadas, pero no hay mucho misterio luego de participar de varias carreras de 10 Km. Son elecciones y no tienen nada de malo, lo importante es saber que clase de corredor queremos ser.

Si, ustedes, por otro lado, quieren correr en serio, quieren mejorar su marca, buscan exigirse mucho, entonces no deben correr todos los fines de semana. Correr fuerte una carrera implica no solo un trabajo exigente en el día de la competencia, sino también una descarga en los días previos y una recuperación en los posteriores. Es cierto que es más sencillo recuperarse de un 10 Km que de distancias más largas, pero eso no significa que no haya desgaste en la competición de aficionados en los diez kilómetros.

Una carrera en serio la tienen que entrenar bien, tienen que cuidarse, tienen que prepararla (Reuters)

Deben dejar pasar, como mínimo, dos semanas sin competencias para recuperarse. Así que cada tres semanas, una carrera de diez kilómetros, para un aficionado, puede ser una distancia adecuada. Lo más aconsejable es no correr más de una carrera de diez kilómetros por mes. Porque si van a correr una carrera en serio la tienen que entrenar bien, tienen que cuidarse, tienen que prepararla y también tienen que armar un plan de entrenamiento adecuado.

Además, correr demasiado seguido genera también entrar en una rutina que a la larga redunda en hartazgo. No solo por lo físico, en lo mental es movilizante la expectativa de la carrera, la preparación, palpitar el calendario. Una carrera por semana significa una monotonía que puede molestar a algunos, aunque no a todos. Una carrera al mes es un equilibrio razonable, aunque un desafío deportivo cada dos meses es aun mejor para una recuperación total y una nueva preparación.

Hablamos siempre de carreras de fondo, pero no de las más largas. Media maratón y maratón son otra historia para analizar por separado. Así que una carrera de 10 Km por mes, bien corrida, es más que suficiente, siempre dependiendo de cada atleta. Al principio, con la euforia propia de los corredores novatos, nos cuesta resignar competencias, pero con el tiempo, vamos a darnos cuenta de que es lo mejor para correr cada vez más y correr para siempre.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

Realización: Thomas Khazki / Edición de video: Rocío Klipphan / Guión: Nicolás Spalek

SEGUIR LEYENDO: