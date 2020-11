La conferencia mundial que le puso la lupa al COVID-19 y reunió a Fauci, Bill Gates y al CEO de Pfizer

Del encuentro virtual STAT 2020 participaron referentes como Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca; el gurú tecnológico, Bill Gates; y el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla

La cumbre STAT 2020 que congrega a lo mejor de la medicina, tecnología y a varios líderes mundiales que luchan contra la pandemia por la enfermedad COVID-19, finalizó su segunda jornada en la que participó en exclusiva Infobae y en la que se profundizó el avance de Estados Unidos en torno a los anuncios de sus vacunas de Moderna y Pfizer con un alta porcentaje de efectividad demostrado.

Muchas son las preguntas que todavía quedan para saber cómo evolucionará el virus y las herramientas con las que contamos para evitar su propagación o que genere más muertes. Para comenzar a responderlas, el primer orador de la segunda jornada de STAT 2020 fue el epidemiólgo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que se mostró expectante ante los últimos avances de las farmacéuticas en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 y dijo que “la ayuda está en camino”, que muy pronto habrá varias vacunas aprobadas y que será importante llegar a una buena y gran cobertura en todo Estados Unidos y el mundo para controlar y eliminar el coronavirus.

“Lo más importante a destacar de las vacunas es sobre la efectividad de las mismas. Se habla de esto en los círculos de vacunología. La efectivdad la da la eficacia de lo que la vacuna es capaz de hacer. Entonces tenemos una eficacia del 94,5 para la de Moderna y más del 90% para el producto Pfizer. La efectividad se dará realmente cuando logremos una gran proporción de las personas vacunadas. La gran pregunta que ronda en los infectólogos es qué proporción de las personas, de la sociedad se aplicará la vacuna. Esto es una de las cosas que será un desafío al que nosotros necesitamos llegar. Porque si queremos que la vacuna sea apropiadamente aplicada y distribuida y llegar a algún nivel de normalidad como el que vivimos antes, debemos tener una gran proporción de la población vacunada. No es idéntico, pero puede ser análogo. El sarampión es una vacuna que tiene una efectividad del 98%. Si tenemos hasta el 70% de la población vacunada contra el sarampión, no tendremos que preocuparnos por un brote del mismo y no estaremos crónicamente preocupados por el sarampión”, se sinceró Fauci.

Y prosiguió: “Lo que en realidad debemos hacer ya que somos lo bastante afortunados de tener una elevada y efectiva vacuna, es vacunarnos cuando llegue el momento en el que estén aprobadas. Y creo que este término será plural, ya que serán muchas vacunas las que llegarán. Esto es debido al exitoso programa Operation Warp Speed al que está comprometida la nación, con un gran número de vacunas candidatas”.

Fauci afirmó que estamos lidiando con una enfermedad histórica y no podemos bajar los brazos. No podemos escapar de la realidad de las infecciones y hay que enfrentarlas. “Nunca vi un virus como este. Nunca vi un virus con este comportamiento, con un alto nivel de contagio, en el que el 45% de los infectados son asintomáticos, y hasta el 80% de los mismos lo pueden sufrir como una gripe común. Pero hay otro 20 a 25% que le genera una enfermedad grave, con requerimiento de internación, asistencia respiratoria y colapso de sus órganos”. Y concluyó: “Vamos a necesitar que más vacunas sean efectivas si queremos vacunar a toda la población de EEUU y en el mundo. Los laboratorios están comprometidos con muchos países para suministrar vacunas. Mi postura siempre fue la de que EEUU como país rico y líder del mundo tiene la obligación de ayudar a todos los países”.

Otro de los grandes oradores del primer día de la cumbre STAT 2020, fue el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, quien adelantó en el encuentro virtual que estarían muy cerca de solicitar una autorización de uso de emergencia: “No hay que crear expectativas sobre cuándo será, lo anunciaremos en su momento”. Esto significaría que la vacuna ya se puede empezar a distribuir y a ser utilizada bajo el marco de la emergencia.

El lunes 9 de noviembre fue el comienzo de la era de esperanza para la población tras escuchar los resultados de la eficacia sobre la vacuna de Pfizer. “Mi responsabilidad principal era crear una vacuna segura y que la gente pueda confiar y luego ir a vacunarse. Agradezco que hayamos publicado nuestros datos preliminares con 164 participantes, ya que menos me parecían muy pocos y sabía que teníamos una sola chance de impactar en la población”, apuntó Bourla.

Cuando se le preguntó cómo la compañía pudo moverse tan rápidamente el especialista dijo que Pfizer tuvo que tomar “millones” de decisiones en el proceso y tuvo la bendición de tomar las decisiones correctas. “Para lograr esto, las estrellas necesitaban estar alineadas y mantenerse alineadas”, aseguró.

En este sentido, el profesional explicó que le parecía muy importante poder cambiar el desenlace de esta enfermedad cuanto antes: “No tuvo nada que ver con las elecciones de Estados Unidos. Desde marzo que tengo planeado que mi equipo alcance una meta significativa como la publicación de datos a finales de octubre. Se dio así gracias a la velocidad de la ciencia”.

El multimillonario magnate empresarial e informático estadounidense, Bill Gates, se refirió este martes, entre otras cosas, a lo que los gobiernos pudieron haber hecho y no hicieron para frenar la propagación del SARS-CoV-2

Para finalizar la jornada, llegó el turno del filántropo tecnológico Bill Gates. El multimillonario magnate empresarial e informático estadounidense, se refirió este martes, entre otras cosas, al día en el que se dio cuenta que la pandemia de coronavirus iba a ser realmente grave, a las dificultades a las que nos enfrentaremos luego de la llegada de una vacuna y a lo que los gobiernos pudieron haber hecho y no hicieron para frenar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

Durante el encuentro en el que participó Infobae, Gates, que se ha convertido en un emblema de la lucha contra el coronavirus y ha donado millones de dólares en el desarrollo de una cura, indicó que si bien en sus predicciones de 2015 subestimó que la sociedad intentaría cerrar muchas cosas para reducir la propagación y no permitir que los números de muertes y contagios sean tan altos, “no fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban su propagación”.

“El tiempo estaba de nuestro lado, pero no lo usamos como deberíamos. Si hubiéramos tenido suerte y la pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, no estaríamos tan decepcionados de haberlo arruinado todo. Las muertes son de lo que más habla la gente, pero la educación, la salud mental y lo que hemos hecho con los déficits gubernamentales, nos afectarán en el correr tiempo. No es una guerra mundial pero sin dudas está en esa liga”, sostuvo.

Durante décadas, el magnate advirtió sobre la necesidad de estar preparados para una pandemia. Ahora que está aquí, desearía que hubiera habido más tiempo para estar listos para enfrentar sus desafíos. “Si esta pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, la plataforma de ARNm que utilizan las vacunas más prometedoras habría sido aún más madura, nuestra capacidad para producir anticuerpos más rápido habría sido clara, la escala de diagnóstico también, incluso eventualmente las pruebas de flujo lateral que tenemos hoy tendrían aún mayor sensibilidad. Se avecinan muchas cosas buenas, pero lamentablemente esto nos golpeó ahora”.

