“En tiempos de aislamiento el gasto calórico habitual disminuye un montón y eso se debe al cambio de la rutina y eso se debe a los cambios que van desde no ir al trabajo hasta no ir a entrenar. Por lo tanto si no llevamos una dieta equilibrada, lo más probable que suceda es que subamos de peso”, explicó a Infobae Analía Moreiro, licenciada en Nutrición.