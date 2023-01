Inicia el torneo de la LLA 2023: hora, fecha y dónde ver las competencias

Inicia el torneo de League of Legends más importante de Latinoamérica este 24 de enero.

El torneo apertura de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) inicia este 24 de enero en la Arena de Artz Pedregal de México. El campeonato está dividido en varias fases y la gran final se disputará en Chile.

Serán ocho los equipos participantes del evento de League of Legends que vienen de varios países como Chile, México, Argentina y Costa Rica. Aunque todos contarán con talento latino, también hay incorporaciones asiáticas y europeas en los staff técnicos y en las nóminas de jugadores.

Los equipos que disputarán el torneo son: Isurus, Estral Esports, Team Aze, Movistar R7, INFINITY, All Knights, The Kings y Six Karma. Y el ganador obtendrá un pase directo para representar a la región en el Mid-Season Invitational 2023 (MSI) en Londres, que es un evento en el que se reúnen los mejores equipos del mundo a mitad de temporada.

Formato y calendario de la LLA 2023

Para el campeonato apertura de este año se hizo un cambio de horario y ahora los juegos se transmitirán los martes y miércoles a partir de las 4:00 p. m. MX. 5:00 p. m. CO/PE/ECU. 7:00 p. m. ARG/CL.

El torneo tiene un formato diferente. La fase regular se jugará todos contra todos en duelos al mejor de tres partidas para llevarse el punto. Los seis mejores del grupo avanzan y los dos peores quedarán por fuera. La primera jornada se jugará de la siguiente manera:

Martes 24 de enero

- Isurs vs Estral - 4 p.m. MX. 5 p. m. CO/PE/ECU. 7 p. m. ARG/CL.

- Infinty vs AZE - 6 p. m. MX. 7 p.m. CO/PE/ECU. 9 p. m. ARG/CL.

Miércoles 25 de enero

- R7 vs All Knights - 4 p.m. MX. 5 p. m. CO/PE/ECU. 7 p. m. ARG/CL.

- Six Karma vs The Kings - 6 p. m. MX. 7 p.m. CO/PE/ECU. 9 p. m. ARG/CL.

Explicación de cómo funciona el formato del torneo LLA

Tras terminar la fase regular iniciarán los enfrentamientos directos en duelos al mejor de cinco partidas. Allí algunos perdedores tendrán una segunda opción para mantenerse en el torneo, mientras que aquellos avancen en los cuatro primeros puestos de la ronda de grupos, estarán a dos duelos de avanzar a la final.

Cada uno de los juegos se podrá ver en directo por los canales oficiales de la LLA en Twitch y YouTube.

Para este año se hizo un cambio en el formato de descenso. En las temporadas anteriores eran dos equipos los que luchaban por mantenerse en el evento más importante de League of Legends en la región, pero ahora solo será uno.

De esta forma, el peor equipo en términos de rendimiento durante el torneo Apertura y el Clausura en 2023, deberá enfrentarse al mejor equipo de las Ligas Regionales de LVP, que se definirá en la gran final entre la Liga Regional Norte y la Liga Regional Sur.

Listado de jugadores que estarán participando del torneo de esports.

Talentos latinos en la LLA

La apertura contará con ocho equipos participantes, de estos cinco son mexicanos: Estral Esports, The Kings, Team Aze, Six Karma y Movistar R7, el resto son Isurus de Argentina, Infinity de Costa Rica y All Knights de Chile.

En cuanto a los jugadores, el dominio cambia a los argentinos, que en este caso ponen a 12 los 40 que están inscritos para los equipos principales, es decir, el 30% de todo el listado.

Este primer puesto lo comparte con Corea del Sur, que este año aportó dos jugadores menos respecto a lo que hizo en el torneo clausura de 2022.

En el listado los otros países que más aportan jugadores son Chile con siete, México con cuatro, Perú con dos y con un solo player están Uruguay, República Dominicana y Costa Rica.

Para el caso del cuerpo técnico, en el que se cuentan a los head coach y strategic coach, los surcoreanos y mexicanos tienen el dominio con cuatro miembros. Luego Argentina con tres nombres en los staff y después con uno solo Colombia, Perú, Brasil, España y Portugal.

