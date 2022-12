Engañan a fanáticos del Mundial Qatar 2022 con transmisiones falsas en YouTube

FIFA 23. (foto: YouTube)

Miles de vietnamitas querían ver la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 sin pagar una suscripción por cable, por lo que usaron el típico truco de buscar enlaces gratuitos en internet.

Nada extraño hasta ahora. Diferentes canales ofrecieron partidos con títulos que llamaban la atención, por ejemplo “En vivo Alemania-Japón 23/11 Grupo E del Mundial 2022″ y en realidad estaban retransmitiendo en directo dichos partidos. El problema es que eran falsos. Tan falso que los usuarios vieron partidos de FIFA 23 pixelados con narración vietnamita.

Como si eso no fuera suficiente, el contexto es aún más llamativo. Debido a problemas de conectividad en muchas áreas de Vietnam, el video estaba borroso al principio y no era una transmisión en vivo del juego, era como una captura de pantalla, por lo que al principio podía ser “creíble”, o bueno, muy poco creíble para ser sinceros.

Pensar que se ve la Copa del Mundo Qatar 2022 en YouTube, y es FIFA 23

Otro problema es que también incluyeron comentarios vietnamitas, como si se trataran de retransmisiones legales. Una combinación perfecta donde miles de espectadores vieron un partido completamente falso durante mucho tiempo. Así lo afirma una víctima al medio vietnamita vnexpress

“Me tomó unos minutos darme cuenta de que el contenido era falso”, dijo al medio anteriormente mencionado Huy Hoang, que vive en Hanoi, sobre un vídeo de YouTube que aparentemente mostraba el Japón vs. Alemania el miércoles. “Hasta que leí los comentarios de la transmisión en vivo y vi primeros planos de las caras de los jugadores, no me di cuenta de que eran filmaciones del videojuego FIFA 23″, agregó.

“Tienes que leer atentamente antes de que te des cuenta de que eran simulaciones o comentarios sobre los partidos”, le respondió Ngoc Thanh a Hoang, quien una vez vio un vídeo de la Copa Mundial falso por error.

Vietnamitas fueron engañados al creer que veían el Mundial de Qatar por YouTube, y eran retransmisiones de FIFA 23. (foto: Huy Hoang)

Khiem Vu, administrador de un grupo de creadores de contenido digital, dijo que estas son estratagemas comunes de ciertos creadores de vídeos de YouTube. “Explotan eventos grandes y populares para crear transmisiones en vivo, incluso si esas transmisiones no tienen el contenido que los espectadores necesitan”, dijo.

Asimismo, Khiem dijo que estos vídeos falsos pueden violar las políticas de YouTube con respecto al spam, las prácticas engañosas y las estafas. YouTube dice que usar el título, las miniaturas y la descripción para engañar a los usuarios para que crean que el contenido no viola sus políticas. Normalmente, estos vídeos se ocultarían o modificarían después para escapar de la moderación de Google.

“En teoría, con los partidos de fútbol que duran horas, el propietario de un canal puede ganar cientos de dólares estadounidenses con este tipo de vídeos”, dijo Nguyen Huyen, un veterano creador de contenido de YouTube.

Mucha gente fue víctima de estas transmisiones

Y no fueron unos pocos incautos los que cayeron en esta trampa, ideada para, supuestamente, sacar dinero a través de la inserción de anuncios de YouTube. Hubo transmisiones en vivo de partidos falsos en YouTube con casi 40.000 espectadores simultáneos, todas transmisiones de partidos oscuros de FIFA23. Lógicamente, miles de usuarios se quejaron dela farsa en la sección de comentarios.

Para evitar este tipo de fraudes, desde Infobae se recomienda siempre confiar en canales que estén verificados, como el mismo canal del Mundial o creadores de contenido que hayan anunciado previamente que transmitirán los partidos de Qatar 2022 en sus canales de Twitch o YouTube.

