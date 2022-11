Meta suspende estos proyectos luego del despido de más de 10 mil trabajadores

Las pantallas inteligentes Portal y los smartwatches ya no formarán parte de los productos en desarrollo por parte de Meta, que reorganizó sus equipos de trabajo. Foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Luego del anuncio de Mark Zuckerberg sobre el despido de alrededor de 11.000 trabajadores de Meta, que corresponden a un aproximado del 13 % del total de empleados de la compañía, se han producido impactos significativos en lo que respecta a los productos de la compañía.

Según reportó la agencia Reuters, 46 % de las personas que fueron retiradas de la empresa ocupaban cargos tecnológicos, mientras que el 56 % restante tenía trabajos relacionados con áreas comerciales según la jefa de recursos humanos de Meta, Lori Goler.

Esta reducción masiva de personal, la primera que se produce en la empresa en sus 18 años de vida institucional, no solo se han producido un impacto económico, sino que otra de sus consecuencias es la paralización de proyectos que estaban en desarrollo o que ya eran parte de la apuesta a futuro de la empresa.

Pantallas inteligentes Portal

Esta decisión generó que los dispositivos llamados Portal, pantallas inteligentes fabricadas por Meta y con capacidades cercanas a las de una tablet, dejaran de producirse. Esta sería una medida complementaria a la que tomó la empresa a inicios de año, cuando se decidió que ya no se vendería

Portal, la pantalla inteligente de Meta. (Meta)

Según reportó el sitio web de Engadget, la paralización de actividades dirigidas a este dispositivo sería debido a que, aún cuando este producto tuvo un pico de ventas durante la pandemia, al levantarse las restricciones, estas fueron decayendo gradualmente hasta el estado actual en el que solo llegaba a venderse a empresas desde junio de este año.

Además, este producto significó apenas el 1 % del mercado global para Meta, por lo que no era conveniente mantener el desarrollo del producto inicial ni de nuevas versiones

Proyectos de smartwatch

Otro de los proyectos que Meta tenía planeados para los próximos meses y años era el de ingresar al mercado de los smartwatch para competir con otros productos como el Apple Watch o el Pixel Watch con un reloj inteligente de fabricación y desarrollo propios.

Hay varios casos en el mundo de smartwatch que alertaron a sus usuarios de algún riesgo.

Finalmente, luego de varios rumores sobre posibles funciones y características, que incluían una cámara fotográfica incluida dentro del dispositivo, el proyecto se ha paralizado por completo incluso antes de su llegada al mercado y lo más probable es que no se retome en el corto o mediano plazo.

Reorganización de equipos de trabajo en Meta

Por lo que se indica en el medio ya mencionado, el personal que estuvo trabajando de forma activa en el proyecto del smartwatch se integrará al desarrollo de los lentes de realidad virtual de la compañía, pues las inversiones de la compañía en Reality Labs está dirigida a la realidad aumentada por medio de dispositivos que produce la compañía.

Esta sección de la empresa de Zuckerberg, está dedicada a la investigación y desarrollo de experiencias en realidad virtual y aumentada. Según la web de Meta, actualmente se dedica al “desarrollo de anteojos AR y cascos VR innovadores, visión por computadora, audio, gráficos, interacción háptica, seguimiento de cuerpo completo, ciencia de la percepción y telepresencia real”.

Finalmente, los equipos que están relacionados al soporte de llamadas de voz y de video también fueron reorganizados y pasarán a trabajar de manera conjunta con otros que también operan dentro de la categoría de mensajería instantánea.

Por el momento no se conoce si otros proyectos o equipos de trabajo fueron afectados por la decisión, pero Zuckerberg indicó que las ganancias de Meta no fueron las esperadas. “Las tendencias de los ingresos son mucho más bajas de lo que predije. Nuevamente, me equivoqué. Fue un gran error en la planificación de la empresa. Asumo la responsabilidad”, afirmó.

