Cómo desinstalar Microsoft Edge en Windows 11 y cuándo se recomienda hacerlo

Microsoft Edge. (foto: TecnoBreak)

Es posible que algún lector no quiera usar Microsoft Edge porque está a gusto, o se está tan acostumbrado a otro que no se desea cambiar. Bueno, si no se desea utilizar este navegador para una computadora con Windows 11, lo recomendable es continuar leyendo este artículo.

Lo cierto es que Microsoft Edge ha evolucionado bastante durante su tiempo en el mercado, pero todavía está muy por detrás de Google Chrome, lo que hace que mucha gente ni siquiera lo considere una opción.

Ya se sabe que Edge es un navegador que viene preinstalado en Windows 11, por lo que los otros navegadores que se agregan, porque uno los descarga e instala, se pueden eliminarlos manualmente, cosa que el navegador de Microsoft, al menos localmente, no puede.

Está claro que Microsoft quiere que sus usuarios utilicen su navegador, y por eso impide eliminarlo, pero no solo eso, incluso muestra inconvenientes para que una persona no lo use como navegador predeterminado cuando inicia Windows 11. Pero eso no significa que no se pueda borrar, porque a continuación Infobae mostrará cómo hacerlo desde varias formas.

Por qué se debería eliminar Edge

La verdad es que la razón principal por la que se elimina normalmente Edge es porque Microsoft lo impone, y cuando se fuerza algo, la gente tiende a enfadarse. El hecho de que sea el predeterminado y que hayan hecho la función más difícil para que ya no sea el predeterminado solo da más razones para aquellos que no lo quieren en su computadora.

Otros justifican su eliminación porque consume muchos recursos para ejecutarse, aunque no tanto como Internet Explorer. Por ello, quieren utilizar otros navegadores, más potentes y ligeros. La recopilación constante de datos de los usuarios puede ser otro motivo para desinstalar Edge y cambiar a otro tipo de software más respetuoso en este sentido.

Al ser uno de los navegadores más utilizados, también es uno de los más vulnerables a los ataques, por lo que es mejor cambiar de opción. Para otros, es un poco limitado en términos de ciertas características adicionales como extensiones, con Google Chrome llevándose la corona y Firefox siguiéndole los pasos. Por eso hay gente que no quiere Edge porque no tiene suficientes funciones extra, o porque las que tiene no se parecen a las que ofrece Chrome.

Microsoft Edge. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Cómo desistalar Edge usando el Terminal de Windows

En primer lugar, se puede hacer uso del Terminal de Windows (lo que antes se conocía como Símbolo de Sistema o Windows PowerShell), para conseguir que Edge deje de estar instalado en una PC con Windows 11.

Para hacer esto, se necesita saber el número de versión de Microsoft Edge, que reemplaza a Internet Explorer en la computadora. Si está claro, ya se puede eliminar este navegador siguiendo los siguientes pasos:

- Abrir Microsoft Edge en la PC.

- Hacer clic en el ícono de menú (tres puntos en la esquina superior derecha) y seleccionar Ayuda y comentarios

- Ahora entrar en Acerca de Microsoft Edge.

- Copiar el número de versión del navegador de la sección Acerca de.

- Presionar Win + X y seleccionar Terminal (Administrador) en el menú que aparece.

- Pulsar en Sí cuando aparezca el mensaje de Control de cuentas de usuario.

- En la consola, hay que ejecutar los siguientes comandos para navegar al directorio donde está instalado Microsoft Edge:

1. cd/

2. cd %Program Files (x86)%\Microsoft\Edge\Application\EdgeVersion\Installer

- Reemplazar EdgeVersion por el número de versión real que se ha anotado anteriormente.

- Ahora escribir el siguiente comando y cuando esté, presionar Enter, provocando que Microsoft Edge se desinstale del ordenador: setup --uninstall --force-uninstall --system-level

Desinstalar Microsoft Edge. (foto: Mira Cómo Se Hace)

Otra forma de desinstalar Edge con el Terminal de Windows

La gran diferencia respecto al caso anterior es que en este caso no se necesita saber la versión de Microsoft Edge para continuar. Hay que realizar lo siguiente:

- Presionar Win + S para abrir el menú de búsqueda.

- Seguidamente, escribir Terminal de Windows y seleccionar la opción, pero dando en Ejecutar como administrador.

- Seleccionar Sí cuando aparezca el mensaje del Control de cuentas de usuario.

- Pegar el siguiente comando y pulsar Enter al terminar: get-appxpackage *edge*

- Resaltar el texto con el mouse junto a PackageFullName y presionamos Ctrl + C para copiarlo.

- Ejecutar el siguiente comando para desinstalar Microsoft Edge: Remove-appxpackage <PackageFullName>

- Reemplazar <PackageFullName> en el comando por el nombre del paquete copiado anteriormente.

- Cuando se termine ya se habrá borrador Microsoft Edge de nuestro ordenador.

Windows 11. (foto: Viralitrix.com)

La empresa con sede en Redmond intentó hacer de Microsoft Edge el navegador que todos usan en Windows 11, haciendo que se desinstale como cualquier aplicación pero un poco más complicado que las versiones anteriores del navegador predeterminado y con el que uno abre determinados tipos de archivos.

Al final, esta política no les benefició mucho, porque la mayoría de la gente usa Chrome como su navegador predeterminado, mientras que otros incluso quieren eliminar Microsoft Edge porque les molesta que ocupe espacio en una computadora.

