Google añade realidad aumentada en Maps para buscar lugares y vistas aéreas de más monumentos

Durante la presentación de Search On de Google, la compañía de tecnología presentó una serie de mejoras y nuevas características que llegarán a los dispositivos de las personas con Google Maps.

La plataforma presentará una versión que incluye avances en visión computarizada y modelos predictivos. Dentro de las características que estarán disponibles en el servicio de Google en los próximos meses están:

Ambiente de vecindario

Con un sistema que integra Inteligencia Artificial (IA), además de datos que son emitidos por los usuarios, Google Maps tendrá la capacidad de mostrar una serie de puntos de interés con fotos de referencia e información que pueda ser útil.

Ambiente de vecindario en Google Maps (Google)

Esta función será de gran ayuda para las personas que estén ingresando a un área no conocida o que deseen conocer más sobre el entorno en el que se encontrarán durante un viaje.

Según Google, esta característica podrá probarse en dispositivos iOS y Android en los próximos meses.

Vistas aéreas e inmersivas

Además, Google indicó durante su presentación que se lanzarán más de 250 vistas aéreas de monumentos reconocidos a nivel mundial en busca de beneficiar un aspecto inmersivo de los mapas que se muestran en la aplicación.

Para beneficio de los usuarios, también se integró un programa que aprenderá las tendencias de los lugares que se muestran en pantalla y determinará cómo es que se verán al día siguiente o en cualquier otro momento con varios días de anticipación.

Vista aérea en Google Maps (Google)

Para quienes desean dar un vistazo al interior de un local, Google Maps también permitirá ingresar a ellos con Street View.

Búsqueda con vistas en vivo

Desde su lanzamiento hace tres años, las Vistas en Vivo fueron una forma diferente de ver los mapas de una forma mucho más inmersiva utilizando tecnología de Realidad Aumentada (RA) para ver indicaciones, direcciones y rutas posibles.

Ahora, Google aumentó una característica en esta función llamada “Búsqueda con vistas en vivo”, la cual permite localizar ubicaciones exactas dentro de la vista con RA y se muestra automáticamente en la pantalla como un nodo.

Búsqueda con vistas en vivo de Google Maps (Google)

Esta función se lanzará de manera oficial en ciudades como Londres, Los Ángeles, New York, San Francisco, París y Tokio, para los usuarios de dispositivos Android y iOS.

Apoyo a las operaciones sostenibles de empresas

Las rutas ecológicas ya son aplicables en Google Maps para los usuarios de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa con el objetivo de apoyar a la reducción de la huella de carbono de las personas que se movilizan por las ciudades con vehículos.

Estas brindan una ruta más adecuada, que no necesariamente será más corta, para poder disminuir el impacto de la contaminación en el medio ambiente. Las personas que no deseen hacer uso de esta función, pueden optar por una ruta alternativa que también aparecerá en la pantalla del dispositivo, aunque no tendrá una marca con forma de hoja, indicando así que la ruta elegida no es eco-amigable.

Google, por su parte, anunció que este servicio empezará a expandirse a los desarrolladores que utilicen a Maps para crear sus aplicaciones.

