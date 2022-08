Google Maps: el truco para que un auto, casa o persona no aparezca en Street View

Difuminar casa o auto en Google Street View. (foto: Composición/Jose Arana)

Hace unos meses Infobae realizo una nota sobre cómo navegar por el mapa de Google Maps sin conexión a internet, un truco muy sencillo y práctico para momentos en los que no se disponga de datos móviles o Wifi.

En esta ocasión, se explicará cómo eliminar una casa, auto o rostro de la herramienta Street View de Google Maps, para que se pueda preservar la difusión de aquellos elementos que se consideren que forman parte de la privacidad e intimidad. El procedimiento es muy sencillo y está al alcance de cualquier persona, tan solo hay que tener acceso a Google Street.

Antes de iniciar el proceso hay que asegurarse de que realmente de que se quiere eliminar la casa o auto de Google Maps; una vez hecho no se podrá volver atrás y deshacer la acción .

También hay que tener en cuenta que la aplicación más popular de mapas sigue una política de protección de datos muy estricta, por lo que generalmente los rostros humanos, matrículas de vehículos y otros elementos que no aportan nada al contexto suelen pixelarse de manera automática.

Cómo eliminar una casa o auto en Google Maps

Para eliminar definitivamente una casa o auto de Google Street hay que seguir estos sencillos pasos:

1. Localizar en el mapa la casa, vehículo, rostro o elementos que se desean eliminar de Google Street.

2. Pulsar sobre los tres puntos que aparecen en la parte superior izquierda del mapa.

3. Pulsar sobre la opción ‘Notificar un problema’.

Pasos para desaparecer un auto o casa en Street View de Google Maps. (foto: Composición/Jose Arana)

4. Se verá que se abre otra ventana. Seleccionar mediante el rectángulo rojo la zona que se quiere eliminar.

Pasos para desaparecer un auto o casa en Street View de Google Maps. (foto: Composición/Jose Arana)

5. Rellenar la información que necesita Google para proceder a desenfocar la imagen. Se debe indicar si se trata de una cara, su casa, su auto/matrícula u otro objeto y también qué problema hay con la imagen. Por último, hay que facilitar la dirección de correo electrónico personal y una vez que se tenga tenga todo rellenado pulsar sobre la opción ‘Enviar’.

6. Por último, Google revisará el caso y difuminará el auto o casa. Nuevamente, Infobae hace incapié que se trata de una acción irreversible y cuando estos elementos sean ocultados, no se volverán a mostrar.

Pasos para desaparecer un auto o casa en Street View de Google Maps. (foto: Composición/Jose Arana)

Cómo hacer para que un negocio aparezca en Google Maps

Google Maps forma parte de Google My Business, plataforma que funciona para administrar y rastrear las empresas en Google, y que permite utilizar Google Maps, Google Analytics y Google Ads. Es una plataforma gratuita, y muy sencilla.

Paso 1: hacer una cuenta gratuita en Google My Business

- Acceder a Google My Business y dar clic en ‘Gestionar ahora’.

- La página pedirá que el usuario inicie sesión con una cuenta de google (gmail).

- Una vez dentro ya de Google My Business, hay que “reclamar” o añadir el negocio en cuestión. Este punto se refiere a que, si el negocio ya existe en el directorio de Google My Business, hay que señalarse a uno mismo como dueño; si no existe, entonces hay que acceder a este enlace y presionar en ‘Administrar ahora’.

Paso 2: completar los datos del formulario que se abrirá

En este nuevo apartado, hay que completar la información del negocio local. Estos son los temas que Google My Business consulta: Nombre de la empresa, Categoría, Ubicación, Información de Contacto y Horario.

Añadir datos de un negocio en Google My Business. (foto: Cinco Días)

Paso 3: verificar el negocio

Cuando se haya terminado de llenar los datos, hay que dar clic en ‘Continuar’.

Se le pedirá al usuario que incluya su dirección para recibir una tarjeta por correo postal con un código, de esta forma se confirmará la ubicación que se ha escrito.

Esto puede tardar más o menos 15 días.

Paso 4: confirmar el negocio y su ubicación

Cuando se reciba la tarjeta de Google My Business, vendrá con instrucciones que se tienen que seguir, incluido un código de verificación.

Es muy seguro que tarde otras 24 horas más en hacerse válido.

Un negocio en Google Maps. (foto: Marketing Branding)

Paso 5: por último, verificar que el negocio aparezca en Google Maps

Pasado el tiempo que sea necesario, el usuario debe realizar una búsqueda en Google o Google Maps sólo para confirmar que efectivamente el negocio aparezca en el mapa.

SEGUIR LEYENDO