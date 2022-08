YouTube marcará los videos de Shorts cuando se compartan

La función de añadir una marca de agua en contenido de YouTube Shorts que ha sido descargado llegará próximamente a la aplicación de la plataforma.

Los videos cortos de YouTube, conocidos como Shorts, agregarán una marca de agua cuando su contenido sea descargado y compartido en otras plataformas de redes sociales para que se pueda identificar su origen.

Esta característica ya ha sido implementada en los videos cortos descargados de YouTube Studio en las versiones para escritorio de la web, por lo que se espera un próximo lanzamiento para la versión de la aplicación en dispositivos Android e iOS.

Según la página de soporte de Google, el objetivo de esta función es para que se reconozca que, aunque se pueden encontrar en otras plataformas como TikTok o Reels de Facebook e Instagram, el video original puede ser encontrado en YouTube Shorts.

Colaboración con Blackpink

Como parte del impulso que la plataforma desea darle a sus Shorts, YouTube anunció una asociación con el grupo de k-pop, Blackpink, que lanzará el videoclip oficial de su nueva canción ‘Pink Venom’.

Blackpink (Youtube Shorts)

El #PinkVenomChallenge, como se denomina a la iniciativa que busca la participación de Blinks, fans del grupo coreano en todo el mundo; comienza el 19 de agosto a las 12:00 AM EST (23:00 horas del 18 de agosto en Lima, Ciudad de México, Bogotá; 1:00 horas del 19 de agosto en Buenos Aires).

Al respecto, la agrupación indicó que “Nos complace tener otra asociación significativa con YouTube”.

“Esperamos que podamos tener algunos eventos especiales con nuestros fans a través de #PinkVenomChallenge en Shorts, la transmisión en vivo de la cuenta regresiva y nuestro nuevo video musical ‘Pink Venom’. ¡Estén atentos!”, finalizaron.

Blinks de todo el mundo podrán ser parte del ‘challenge’ creando videos en YouTube Shorts en los que muestren pasos de baile del video oficial de ‘Pink Venom’, sumado al hashtag oficial, hasta el 15 de setiembre en los días próximos al lanzamiento del nuevo disco de la agrupación, Born Pink.

Los fans del grupo de todo el mundo podrán disfrutar de una sorpresa especial dirigida al público una vez se haya estrenado la nueva producción musical.

Por su parte, el Director global de música de YouTube, indicó que esta asociación con Blackpink será importante pues “cada vez que lanza nueva música, eleva su juego al siguiente nivel y esta vez no será diferente”. Además que espera ver lo que Blinks de todo el mundo puedan crear en la plataforma.

Blackpink triunfa en YouTube

La banda surcoreana conformada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, ha cosechado diversos éxitos en la plataforma de video de Google y se espera que suceda lo mismo con su próximo lanzamiento.

Solo en los últimos 12 meses, acumuló 7,200 millones de vistas en YouTube a nivel mundial y se ubicó entre los 10 artistas más vistos del 2021. Además, Blackpink posee tres de los 10 mejores debuts musicales en 24 horas de todos los tiempos.

Ya en Junio del 2022, Blackpink se convirtió en el primer artista musical en YouTube en alcanzar 75 millones de suscriptores, cifra que continúa creciendo y ya ha superado las +76.8 millones de suscriptores en su canal oficial.

Born Pink será el quinto álbum de estudio de la agrupación, luego de ‘Blackpink In Your Area’ (2018), ‘Kill This Love’ - versión japonesa (2019), ‘The Album’ (2020) y ‘The Album’ - versión japonesa (2021).

