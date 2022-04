Los 10 juegos y trucos que tiene el buscador de Google para pasar el tiempo libre

Se conocen como "easter eggs" a las sorpresas escondidas en el buscador de Google

Google esconde muchos trucos y sorpresas. Se conocen como “easter eggs” o huevos de pascua y aparecen cuando se escribe alguna frase o palabra clave en el buscador. También, hay acertijos y juegos para desafiar el intelecto y pasar el tiempo libre.

1. El buscador torcido

Si se busca la palabra “askew”, que significa “torcido” en la barra de búsqueda de Google, la página de resultados se mostrará inclinada.

Al escribier "askew" el buscador aparece torcido

2. Giro de 360 grados

Al escribir “do a barrel roll”, la pagina del buscador hará un giro rápido de 360°. No apto para los que se marean con facilidad

3. El juego Breakout

El videojuego Breakout está en el buscador

4. Pac-Man

Para comenzar a jugar basta con presionar el botón destacado en color azul

Al escribir Pac-Man en el buscador aparecerá una imagen del popular juego y un botón que dice “jugar”. Basta con presionar allí para comenzar a divertirse con este clásico.

5. Ta Te Ti

El usuario utiliza la cruz y la máquina, el círculo

Al escribir “ta te ti” en el buscador se verá un tablero con fondo verde, además de la cruz y el círculo. Hay que presionar en el casillero donde se quiera ubicar el elemento y se comienza a jugar, con la máquina como contrincante.

6. La batiseñal

Al escribir “batiseñal” en el buscador aparecerá el símbolo de Batman, en color amarillo y negro. Si se presiona allí, de inmediato la página se oscurecerá, aparecerá el famoso ícono y pocos segundos después se verá deslizar al famoso personaje a través de la pantalla.

Al presionar en el ícono amarillo de Batman, el buscador se oscurece, aparece el ícono y luego se ve la sombra del personaje

7. Las repuestas sobre el universo y más

Si se escribe en el buscador la pregunta, en inglés, “answer to life the universe and everything” que en castellano se traduce como “respuesta a la vida, el universo y el todo” aparece la calculadora con el número 42. Esto hace alusión a la novela Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams. En la historia, un grupo de exploradores de seres híper inteligente construya una computadora llamada Pensamiento Profundo para que les dé la respuesta definitiva sobre estos misterios de la vida.

El buscador hace alusión a una conocida novela

Después de siete millones y medio de años meditando la pregunta, Pensamiento Profundo dice que la respuesta es 42, lo cual los lleva a pensar a que la inquietud fue mal planteada y debe ser formulada nuevamente para llegar a una respuesta correcta.

8. Hechos divertidos y curiosidades

Para buscar información divertida o curiosidades se puede escribir en el buscador Fun facts/ I’m feeling curious (Hechos divertidos/ Me siento curioso) y allí se podrán ver varios resultados. Como éste, donde se cuenta que Johnny Depp interpretó al Capitán Jack Sparrow en productos de Piratas del Caribe, incluidas las películas y el videojuego The Legend of Jack Sparrow, así como el paseo de Disneyland y la atracción The Legend of Captain Jack Sparrow.

Al escribir "fun facts" o "I´m feeling curious" , el buscador devuelve información interesante

9. El Cha Cha Slide

Si se pone el nombre de la canción “Cha Cha Slide” en el buscador de Google aparecerá un video de YouTube junto con la letra y el ícono de un micrófono al lado. Si se presiona el micrófono, la letra se desliza a la derecha y luego a la izquierda. Luego van apareciendo una sucesión de íconos que se van presionando y el buscador hace diferentes piruetas.

La canción fue lanzada como single en agosto de 2000, y pasó cinco semanas en la lista de Billboard Hot 100

De ese modo se hace “bailar” al buscador al ritmo de esta canción del artista estadounidense DJ Casper, también conocido como Mr. C The Slide Man. La canción fue lanzada como single en agosto de 2000, y pasó cinco semanas en la lista de Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 83. En 2020, tras cumplirse 20 años de su lanzamiento, el buscador sumó esta sorpresa escondida que aún sigue vigente.

10. Los personajes de Friends

Chandler Bing en Google

Si se escriben los personajes de la famosa serie de Friends también se pueden encontrar sorpresas escondidas. Así, por ejemplo al tipear el nombre de Chandler Bing, en el cuadro de información destacada, junto a su nombre, aparece un ícono de un sillón y al presionarlo aprecen un pollo y un pato haciendo alusión a unos episodios del programa.

