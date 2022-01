Tesla convierte sus vehículos en una sala de karaoke

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Alexandria Sage

Tesla no se limita solo a vender vehículos eléctricos, la marca también ha cosechado una fama importante vendiendo otro tipo de artículos enfocados al merchandising como ropa, botellas, hebillas de cinturón e incluso cuatrimotos para niños; sin embargo, la compañía de Elon Musk ha decidido llevar el entretenimiento más allá y lanzar su propio micrófono de karaoke pensado para usar dentro de los automóviles eléctricos.

TeslaMic es la apuesta de la compañía para que sus usuarios saquen provecho del sistema de aplicaciones incluído dentro de los Tesla, pues el dispositivo es un complemento para la última actualización que han recibido los vehículos en China, pues solo es en dicho país donde el producto está disponible, por ahora.

Según el medio especializado Electrek, el lanzamiento del TeslaMic forma parte de la estrategia de la compañía para celebrar el Año Nuevo Chino el próximo 1 de febrero, por ello ha puesto a la venta dicho accesorio a un precio aproximado de 175 dólares en el que se incluyen dos micrófonos que se emparejan automaticamente con el vehículo y que además son compatibles con el catálogo de canciones de la aplicación de karaoke Leishi KTV a la cual se puede acceder gracias a la actualización 2022.2.1 del software.

Cabe resaltar que dicha actividad no se puede realizar con el auto en movimiento, pues las personas deberán estacionar el auto para poder hacer uso del sistema de karaoke, y, a pesar de que no es del gusto de todo el mundo, Tesla viene expandiendo este segmento de entretenimiento al permitir ver series y películas, e incluso jugar videojuegos con el auto detenido.

Actualmente no se tiene certeza si será un producto exclusivo para el país asiático o si la compañía del multimillonario planea expandir su micrófono de karaoke a otras regiones, por lo que solo quedaría esperar a que se dé el “éxito” que le permita saber a Tesla si vale la pena lanzarlo en otros lados. No sobra decir que el sitio web del producto se encuentra colapsado, y no sería descabellado pensar que se deba al gran flujo de personas interesadas en adquirirlo, pues ya se ha visto con otros dispositivos y accesorios de la marca los cuales suelen agotarse en cuestión de horas.

Elon Musk confirma que Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla, no llegará en 2022

La comunidad que esperaba el Cybertruck ya temía un inminente retraso en la producción del camión eléctrico de Tesla, pues aunque al principio se había dicho que a finales de 2022 comenzaría la producción, el sitio web de la compañía había retirado a finales del año pasado cualquier número que hiciera referencia a esa fecha.

Aunque no estaba claro, ahora el propio Musk lo ha confirmado, la producción del vehículo anunciado en 2019 empezará “con suerte el próximo año”.

El anuncio lo hizo el CEO de Tesla a través de una llamada con sus inversionistas, en la que argumentó que “Si introdujéramos nuevos vehículos, nuestra producción total de vehículos disminuiría”, además agregó que “No presentaremos nuevos modelos de vehículos este año” por lo que el inicio de producción del Roadster, el auto deportivo eléctrico de la compañía también queda descartado, al igual que el Tesla Semi, el camión que había propuesto la compañía.

Al momento de preguntarle al multimillonario las razones aparte de la producción de baterías, Musk argumentó que el precio y lo que la gente está dispuesta a pagar por la tecnología que incorpora el auto es uno de sus problemas principales “¿Cómo hacemos que el Cybertruck sea asequible?” manifestó.

Cabe resaltar que tras su anuncio, el precio inicial del vehículo era de unos 39.900 dólares; sin embargo, Tesla también eliminó cualquier referencia a ese precio en 2020.

