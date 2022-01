Algunos momentos icónicos de internet que cumplen 10 años en 2022

Gangnam Style fue una de las canciones que marcó tendencia en 2012.

El 2022 se presenta como un año lleno de contrastes, aunque la sociedad está resurgiendo poco a poco de una pandemia, la sombra de un nuevo confinamiento a causa de la variante Omicron parece cernirse cada vez más amenazadora, para aliviar un poco la situación es sano recordar los memes y canciones que en este nuevo año cumplen 10 de inmortalizarse y quedarse como íconos de internet.

Con el fin de hacer un pequeño viaje al pasado, quizá cuando muchos estaban en el colegio o llevaban modas que hoy cuesta admitir, Infobae trae una recopilación de algunos de los contenidos que hacen pensar que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Call Me Maybe

El sencillo de Carly Rae Japsen tuvo un impacto mucho más allá de lo musical, pues fuente de inspiración de coreografías divertidas y de algunas dinámicas en sitios como Chatroulette e incluso versiones de íconos del momento como Justin Bieber quien en 2012 realizó una parodia acompañado de otras personalidades famosas como Selena Gómez, Ashley Tisdale, entre otros. Incluso un regimiento del ejército estadounidense decidió recrear a su manera una coreografía de las porristas de los Miami Dolphins con esta canción.

Somebody That I Used To Know

El ritmo, la letra y el diseño de un video que incluía técnicas de stopmotion fueron los ingredientes necesarios para viralizar esta canción de Gotye y Kimbra. La canción fue centro de cientos de parodias, recreaciones e incluso interesantes covers, como lo fue el de la agrupación Walk off the Earth, que logró que sus cinco integrantes tocaran la canción utilizando la misma guitarra, al mismo tiempo.

Gangnam Style

La canción de PSY fue sin duda una de las grandes sorpresas del 2012, pues poco o nada se sabía de este artista y nada lo prepararía lo suficiente para el impacto de su canción, pues fue el primer video de Youtube en alcanzar los mil millones de visitas (hoy día tiene más de cuatro mil millones) y convirtió a este artista en toda una estrella pop. La coreografía y el diseño extrovertido del video logró que muchas personas subieran sus propias versiones y parodias.

Ecce Homo

Foto de archivo. | Crédito. 163

La noticia de una posible vandalización de una pintura española de hace 100 años, el Ecce Homo de Borja, se empezó a extender rapidamente, aunque la historia era ligeramente diferente, pues no había vandalización alguna y lo que los internautas tenían de frente era tan solo un intento bien intencionado de una feligrés de 80 años que no tenía experiencia.

Fue gracias a los foros de Reddit que la situación se viralizó y se convirtió en un meme mundial, incluso se realizó una recolecta de firmas para que la pintura no fuera restaurada, esta vez por un profesional; sin embargo, para alegría de los ‘fans’ del nuevo Ecce Homo, dicha posibilidad fue desestimada debido al deterioro que había sufrido la pintura.

Gato gruñon o ‘Grumpy Cat’

Foto de archivo. | Crédito: 163

En 2012 se viralizó la foto de un gato malhumorado que se utilizó en miles de memes en redes sociales, la fama llegó a tal punto que la gata y su dueña fueron invitadas a los MTV Movie Awards de 2014. Lamentablemente, ‘Tardar Sauce’ (nombre de la mascota viral), falleció a 2019 a los siete años.

Bad Luck Brian

Kyle Craven jamás se imaginó que el desafío de su amigo de “hacerlo famoso” lo llevaría a tener un impacto a nivel mundial, pues es gracias a una foto de anuario en la que el propio Craven explica que“ apareció luciendo lo más ridículo posible” que se generaron miles de memes que le dieron la posibilidad de sacar una línea de camisetas y otros artículos de merchandising, incluso logró aparecer en campañas publicitarias con Volkswagen y McDonald’s.

