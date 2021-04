Ahora Facebook y otras aplicaciones tienen que pedir permiso para rastrear tu iPhone: cómo hacerlo posible

Ahora las apps van a tener que solicitar permiso del usuario para hacer un seguimiento de sus actividades en sitios web y apps de otras empresas

El iOS 14.5 comenzó a llegar a los usuarios. Y esta nueva actualización incluye una función que se llama Transparencia en el rastreo de las apps. Por eso, a partir de ahora las plataformas deberán pedir permiso al usuario antes de hacer un seguimiento de tu actividad en la web y las apps de otras empresas.

Quienes ya hayan descargo esta nueva versión de iOS verán un mensaje por cada app donde se indicará el tipo de rastreo que hace la aplicación, se expondrá el motivo para hacerlo y el usuario contará con dos opciones: una es permitir que la app haga el rastreo o impedirlo.

Para ver qué decisión se tomó en cada app o bien para cambiar la configuración ya seleccionada previamente hay que ingresar en Ajustes/Privacidad/Rastreo. Allí se verán las aplicaciones que solicitaron el permiso y cuál fue la decisión en cada caso.

iOS 14.5 incluye una nueva función de privacidad

Desactivar la actividad fuera de línea en Facebook (más allá de iOS 14.5)

En el caso de Facebook si además se quiere desactivar la actividad fuera de línea de todo tipo entonces hay que recurrir a los Ajustes dentro de la plataforma. Esta es una opción disponible para todos los usuarios, más allá de que tengan iPhone o Android. Es una herramienta a la que se puede acceder ingresando desde el navegador aquí o bien desde la app presionando las tres rayas horizontales en el margen superior derecho, luego Configuración y Privacidad/Accesos directos de privacidad/Ver o desvincular tu actividad fuera de Facebook

Si se desactiva esta opción se impide que la red social recopile la actividad que se realiza fuera de Facebook, esto incluye información que los negocios y las organizaciones comparten con la red social sobre las interacciones que tienen los usuarios ellos.

Algunos ejemplos de estas interacciones son visitar su sitio web o iniciar sesión con Facebook en la app de otro servicio. La actividad fuera de Facebook no incluye las listas de clientes que usan los negocios para mostrar anuncios relevantes a un grupo único de clientes. Esa información la utiliza Facebook para mostrarle al usuario anuncios personalizados.

Desde el menú de ajustes se puede desactivar la actividad fuera de línea en Facebook. Esta opción está disponible para usuarios iOS y Android, más allá de la actualización de Apple

Qué información se evita o se permite que las apps recopilen en iOS 14.5

En cada iPhone hay un código particular conocido como Identificador de anunciantes o IDFA. Muchas aplicaciones informan ese identificador a empresas como Facebook y Google, lo cual permite a las empresas de publicidad conocer el comportamiento de los usuarios con el móvil.

Con iOS 14.5, las aplicaciones no podrán acceder al IDFA del móvil a menos que el usuario le indique al sistema operativo que está de acuerdo con eso y para hacerlo hay que seguir los pasos mencionados previamente. Si se elige que la app en cuestión no rastree la actividad del usuario, es decir que no transmita el IDFA del equipo, entonces se supone que tampoco accederán a otro tipo de datos como ubicación o correo electrónico a las empresas de marketing que se nutren con esa información para proporcionar anuncios más personalizados.

Por otra parte, Apple comenzó a exigir a los desarrolladores de aplicaciones que completen lo que se conocen como etiquetas de privacidad donde deben explicar, de manera sencilla y precisa, qué datos recopilan de los usuarios así ellos pueden saber, antes de descargar la plataforma qué implica el uso del servicio en relación a su privacidad.

Facebook manifestó en varias oportunidades estar en contra de esta iniciativa porque si el usuario solicita que no se lo rastree, entonces se perjudicará a empresas y aplicaciones gratuitas que basan sus ingresos en la publicidad dirigida. O que basan sus servicios en comprender los comportamientos de los usuarios.

De esta manera, podría decirse que se impulsará otro modelo de negocios basado en las aplicaciones que obtienen dinero por suscripción en vez de publicidad donde la contraprestación son los datos del usuario. En este sentido, esta medida sería beneficiosa para Apple que obtiene un porcentaje de las compras que se hacen dentro de las apps pagas.

