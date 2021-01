Estas serán las 4 tendencias que marcarán al marketing digital en 2021

(Foto: Pixabay)

A un año de que la población mundial inició su distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), las empresas vieron en las plataformas digitales una gran oportunidad para mitigar los problemas para ofrecer sus productos y servicios ante el confinamiento.

Sin embargo, este incremento exponencial de digitalización trajo consigo otras preocupaciones para la población, como la protección de sus datos.

Al respecto, Lotame, firma especializada en soluciones de enriquecimiento de datos para conocer a los consumidores, reveló cuáles serán las cuatro tendencias que marcarán a la industria de marketing digital en 2021.

Privacidad e identidad, mucho más unidas

ILUSTRACIÓN - Prestar atención al propio nombre en los buscadores es una de las herramientas útiles para cuidar la reputación personal en Internet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Este año se colocará la privacidad por encima del diseño, debido a que las leyes, principalmente en Estados Unidos, ayudará a que la industria publicitaria digital construya un ecosistema más transparente y confiable. Y en un mundo globalizado esto no se excluye a ningún país.

Ante ello, una gran cantidad de empresas buscarán nuevas soluciones para acceder a la información necesaria que les permita ejecutar campañas de atracción de usuarios. Esto implica un nuevo reto, ya que hasta el momento la estrategia favorita había sido el uso del correo electrónico como una solución a los problemas de privacidad; sin embargo, este camino no garantiza totalmente la obtención de información de manera precisa, ni es la forma más amigable para el usuario.

No todas las cookies desaparecerán

En 2020 la industria de los medios y la publicidad digital se obsesionó con la inminente desaparición de las cookies de terceros, sobre todo ante el anuncio de Google Chrome de sumarse a esta decisión de forma gradual a partir del 2022.

(Foto: Pixabay)

Para este año, el tema se mantendrá sobre la mesa, por lo que se prevé que los anunciantes aumentarán la presión sobre los medios para satisfacer sus necesidades de seguimiento, orientación y medición de datos, a fin de poder focalizar sus esfuerzos de publicidad y mejorar la atracción y fidelización de los consumidores.

Sin embargo, no todas las cookies son iguales y no todas están prohibidas. Las cookies se gestionan de forma diferente dependiendo del navegador y tienen diferentes permisos. Firefox y Safari actualmente no tienen planes para reemplazar las cookies de terceros con otras alternativas.

Mejorar las herramientas de protección de datos

Mientras los medios y plataformas inviertan más en la protección de datos y levanten muros alrededor de sus first-party data, se enfrentarán a un escrutinio cada vez mayor de demostrar a los anunciantes el retorno de inversión publicitaria y su escala.

Los “jardines cercados” pueden funcionar a corto plazo para medios del tamaño del New York Times, pero los medianos y pequeños no sobrevivirán solos en este contexto. Esto puede llevar a esos jugadores a apoyarse más agresivamente en el enriquecimiento de datos y a probar múltiples soluciones de identity, demostrando su flexibilidad y agilidad para satisfacer las necesidades del anunciante.

La calidad de los datos traerá mayores beneficios

(Foto: Pixabay)

La calidad de los datos vivirá su momento “Marie Kondo” en la publicidad digital. A medida que los anunciantes y medios aceleren la recopilación de first-party data, la calidad de los datos harán la “magia” que la industria digital desea.

Esto es un ganar-ganar para todos, incluidos los consumidores. Mientras la calidad de los datos mejora, aquellos jugadores sin la capacidad de colocar muros se apoyarán en el enriquecimiento de datos para ofrecer a los anunciantes precisión a escala para impactar a la audiencia clave. Aquellos con perfiles más ricos y de alta calidad verán que su alcance se dispara.

” Uno de los mayores retos que enfrentarán los anunciantes y medios en 2021 es poder comunicarse con los consumidores y realizar transacciones eficazmente en un mundo sin cookies . Si no pueden obtener la identidad correcta, no pueden entender o atraer audiencias a escala, lo que afecta todo, desde la lealtad de los clientes, hasta las ventas y los ingresos, así como la viabilidad de los negocios”, comentó Sebastián Yoffe, Managing Director Latam & US Hispanics en Lotame.”

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Mitos y realidades sobre los nuevos términos de WhatsApp

No es demasiado tarde para recuperar la privacidad: un libro propone usar la tecnología sin alimentar a “los buitres de datos”

Facebook presentó un nuevo diseño para las Páginas