WhatsApp trabaja en fondos de pantalla personalizados para cada chat

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta para personalizar los fondos de los chats.

La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando para añadir una función para que los usuarios puedan cambiar y personalizar los fondos de pantalla de cada chat.

En este sentido, la función permitiría elegir diferentes fondos de pantalla para cada chat en la aplicación para sistema operativo iOS, aunque podría llegar pronto también para Android, según ha indicado el portal WABetaInfo.

La función también permitirá que los usuarios elijan un fondo de pantalla diferente según el tema utilizado en la aplicación, ya sea oscuro o claro.

WhatsApp está trabajando para añadir una función para que los usuarios puedan personalizar los fondos de pantalla de cada chat (WaBetaInfo).

Asimismo, cuando los usuarios quieran elegir un fondo de pantalla determinado, WhatsApp les preguntará si desean descargar la app WhatsApp Wallpaper, que ofrece fondos de pantalla.

Hasta el momento, esta nueva función está en desarrollo -no se encuentra en la versión estable de la app- y está disponible en la versión beta 2.20.199.5 de WhatsApp en Android y en betas anteriores de iOS, según WABetaInfo.

En la actualidad se puede cambiar el fondo de pantalla en WhatsApp para todos los chats y no de forma personalizada para cada uno

Cabe señalar que lo que sí está disponible en la actualidad es la posibilidad de personalizar el fondo de pantalla pero para todos los chats por igual. Para hacer uso de esta función hay que ingresar en Ajustes/Chats/Fondo y al presionar allí se desplegará un menú de opciones: Sin fondo/Galería (para elegir una foto del carrete como fondo)/Color sólido/Galería de fondos (son opciones que brinda el servicio de mensajería/Por defecto (que es la opción predeterminada)

Otra novedad que se viene: una herramienta para gestionar mejor el espacio

La aplicación de mensajería trabaja en nuevas herramientas para gestionar el uso del almacenamiento y ayudar a los usuarios a liberar espacio en los dispositivos. En este sentido, WhatsApp lanzará una interfaz de usuario para la sección de almacenamiento que permitirá que los usuarios vean y eliminen de una forma sencilla los archivos que no necesiten almacenar en sus dispositivos.

Una vez esté disponible la actualización, que por el momento está en desarrollo y se desconoce la fecha de su lanzamiento, los usuarios podrán ver una barra de almacenamiento en la que muestra el espacio que ocupa la aplicación.

Los usuarios también podrán revisar todos los archivos reenviados con la nueva interfaz de usuario y serán capaces de eliminar los que no sean necesarios.Asimismo, contarán con una lista de sus chats, en la que además podrán buscar una conversación específica.

Silenciar los grupos para siempre

La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando para que los usuarios puedan elegir la opción de silenciar un grupo para siempre.

Hasta ahora, la aplicación permite que los usuarios puedan elegir entre silenciar sus grupos ocho horas, una semana o un año. En la nueva actualización, WhatsApp sustituye la opción de un año con “Siempre”.

Lo que ya llegó: una herramienta para búsquedas avanzadas

Búsqueda avanzada en WhatsApp

WhatsApp sumó una nueva herramienta de búsqueda avanzada que permite, con mucha facilidad, encontrar archivos como fotos, videos, documentos, audios o GIF que hayas compartido por el servicio de mensajería. Esta opción, que ya estaba disponible para iOS, ahora llegó a la última versión beta de Android.

Ahora cuando se presiona en la lupa de buscar, se despliega un menú de opciones con los diferentes tipos de archivos que se pueden rastrear en las conversaciones. Así, por ejemplo, si se presiona sobre el ícono de “videos” se va a ver que el sistema rastreará todos los clips compartidos por WhatsApp. El resultado traerá un listado de todos los clips que se compartieron en los diferentes chats.

Cómo obtener la última versión con esta función

Este nuevo rediseño está disponible en la versión 2.20.197.7+ de Android. Para actualizar a la última versión disponible para tu móvil en Android, tienes que ir hasta Google Play Store, buscar WhatsApp y presionar la tecla “actualizar”. Si no aparece esta opción y sólo se ve “abrir” quiere decir que ya se cuenta con la última versión actualizada disponible para tu dispositivo.

Recuerda que esta herramienta está dipsonible sólo para beta testers de la aplicación. Quienes forman parte de este colectivo reciben las actualizaciones antes que el resto. Eso sí: son las versiones preliminares y como tal pueden incluir fallas (bugs). El resto de los usuarios (los que no son beta testers), recibirán las novedades también pero sólo cuando se hayan concluido las pruebas y ya esté disponible la versión final, libre de errores. En la actualidad ya no hay cupo para inscribirse como beta tester. El paso para hacerlo era simplemente ingresando en este enlace, pero como se ve, hoy ya no es posible sumarse.

(Con información de Portaltic)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Truco para escuchar un audio de WhatsApp sin que se entere la persona que lo envió

Cómo borrar el caché de WhatsApp y qué beneficios le traerá a tu dispositivo