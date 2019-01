— Bueno, esos son argumentos que tienen que ver con la celebración utópica de las posibilidades de la tecnología. Dejemos que fluya el desarrollo tecnológico sin obstáculos porque la automatización, en definitiva, no sería un peligro, sino que sería eximir del trabajo a la gente. Pero yo creo que esa es una visión un tanto idílica que puede ser atractiva para guiones de películas o para algún tipo de novelas con algún público interesado en esa visión. Pero no veo, personalmente, que eso tenga posibilidades de plasmarse en el mundo real futuro. ¿Por qué? Porque para que se dé ese salto hacia un mundo de mayor justicia y libertad, tiene que haber una transformación psicológica existencial y mental previa. Ese núcleo, vinculado con el poder tendría que modificarse. Yo, personalmente, no alcanzo a ver nada que indique que ese núcleo de poder que busca usar los nuevos medios para mejor acumular ciertas riquezas vaya a cambiarse como consecuencia del avance tecnológico. No sería optimista en ese sentido. Pero eso no significa que, por esa falta de visión positiva, o plenamente alegre o festiva respecto del futuro, uno caiga en una postura que niega los aspectos del avance tecnológico que sí tienen que ser preservados y cultivados como es el desarrollo científico, las mejoras de la medicina y la mejora, como antes decíamos, de lo que es la organización práctica de las sociedades.