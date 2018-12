Seguramente vieron mi publicación donde expresé mi agradecimiento de corazón a todas mis amigas que vinieron al baby shower, y la cuñada que viajó desde Arizona para el baby shower y que me etiquetó en las fotos. Seguramente me vieron googlear "vestidos de fiesta para embarazadas" y "pintura no tóxica para cuna de bebé". Y seguramente Amazon les dijo mi fecha de parto, 24 de enero, cuando creé un registro en Amazon.