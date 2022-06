Terapia de fútbol: cómo es la iniciativa de salud mental premiada por el primer ministro británico Boris Johnson y por la UEFA

En una reciente carta personal a Aaron Connolly y a su esposa Siobhan Carter, el primer ministro británico Boris Johnson escribió: “Me inspiró aprender sobre Time To Tackle y cómo están abordando el estigma que a menudo se asocia con la salud mental. Ustedes saben por experiencia propia lo vital que es abrir conversaciones honestas y de apoyo. Con su terapia de fútbol y grupos de caminata, han ayudado a cientos de personas a mejorar su bienestar físico y mental”.

Aaron Connolly es un futbolista que juega en el St. Roch ‘s Junior Football Club de Glasgow —Escocia— y que conoce bien el impacto positivo y transformador que el deporte puede tener en la salud mental. Hace poco más de tres años, en medio de una depresión, intentó suicidarse. Después de una estadía de un mes en el hospital, comenzó lentamente a reconstruir su vida. En octubre de 2019 fundó, junto con su esposa Siobhan —una enfermera de emergencias—, Time To Tackle, un programa de terapia de fútbol cuyo objetivo es utilizar el poder del deporte para ayudar a quienes padecen problemas de salud mental.

Time To Tackle ofrece una red de apoyo entre compañeros con sesiones semanales de una hora de fútbol de cinco contra cinco, actividades como grupos de caminata y servicios de escucha dirigidos por compañeros, donde se alienta a los miembros del grupo a compartir sus historias.

Llegaron a ser 12 grupos antes de la pandemia. Ahora son dos: uno en el lado sur de Glasgow los miércoles, el otro en Paisley —otra ciudad de Escocia— los viernes. Connolly siempre abre la reunión con unas confesiones de su vida. “Es a la vez conmovedor, divertido e inspirador”, se lee en una nota sobre Time To Tackle publicada en el diario inglés The Guardian.

Time To Tackle ofrece una red de apoyo entre compañeros con sesiones semanales de una hora de fútbol de cinco contra cinco. (Imagen: cuenta de Twitter de Timetotackle)

“Si sientes que estás en crisis y tus pensamientos se están oscureciendo”, dijo Aaron al sitio web SportFirst, “si sientes que el suicidio comienza a convertirse en la única respuesta, entonces mi mensaje es: ‘Solo espera, mejorará’. Todo el mundo lo dice, pero es vital que hables. Pero no se trata solo de hablar, se trata de hablar con la persona adecuada y buscar ayuda profesional donde puedas. Es muy importante que hables con alguien en quien confíes y alguien que pueda ayudarte en el viaje. No tengas miedo de tus emociones, no tengas miedo de sentir tus emociones y ciertamente no te escondas de ellas. Hablar racionalmente con alguien puede ayudar a llegar a un lugar mejor. He estado ahí. Lo he visto. Lo he vivido”.

Voluntarios sobresalientes

Siobhan trabaja junto a Aaron en Time To Tackle. “Ella estuvo conmigo a través de todas mis luchas, por lo que es enorme para ella también retribuir”, dijo Aaron. “Todavía tengo mis momentos difíciles, pero estamos tratando de convertir lo negativo en positivo”, añadió.

En Gran Bretaña, el cuidado de la salud mental parece no ser un tema resuelto. En el último mes de abril, el príncipe Harry criticó la falta de políticas al respecto en su país y reveló cómo se convenció de la importancia del asunto luego de una visita a los cuarteles militares en Londres, donde fue testigo de cómo un soldado temblaba y sufría como resultado del trastorno de estrés postraumático.

Luego de escuchar las historias de los militares, el príncipe dijo: “Empecé a darme cuenta de que parte de mi propia historia se reflejaba”. En declaraciones al pódcast Masters of Scale con el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman agregó: “El 99,9 % de las personas del planeta sufren algún tipo de pérdida, trauma o dolor. No importa la edad que tengas, la mayoría de nosotros hemos experimentado mucho de eso en nuestros años más jóvenes y, por lo tanto, lo hemos olvidado”.

El príncipe Harry habló recientemente de la necesidad de tener políticas de salud mental: “El 99,9 % de las personas del planeta sufre algún tipo de pérdida, trauma o dolor”.(Imagen:Victoria Jones / PISCINA / AFP)

Por su parte, en diciembre de 2021, el príncipe William habló sobre un episodio de angustia en 2017, cuando era piloto de helicóptero en East Anglian Air Ambulance, que lo dejó marcado y deprimido. Él y su tripulación de ambulancia aérea fueron enviados al lugar de un accidente donde un niño, de 5 años, fue atropellado. William dijo que el incidente lo dejó con la sensación de que “el mundo entero se estaba muriendo” y que eso desencadenó una depresión.

El primer ministro británico Boris Johnson reconoció a los Connolly como points of light: voluntarios sobresalientes, personas que están haciendo un cambio en su comunidad. Cada día de la semana hay alguien reconocido como daily point of light.

“Siobhan y yo hemos sufrido inmensamente en el pasado con mis problemas de salud mental”, le contó Connolly a Boris Johnson, “y tenemos la intención de hacer todo lo posible para ayudar a otras personas necesitadas utilizando nuestra propia experiencia. Time To Tackle no solo ha proporcionado un espacio seguro para que los participantes vengan y disfruten de la compañía de los demás y accedan al apoyo de sus compañeros en los momentos difíciles de la vida, sino que también nos ha brindado a mí y a Siobhan un lugar para compartir nuestros días difíciles”.

Time To Tackle ganó además el Premio al Mérito en los Scottish FA Grassroots Awards 2020 y el Premio de Plata de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) en la categoría de Mejor Iniciativa de la Sociedad, en 2022.

Aaron Connolly es futbolista —juega en el St. Roch 's Junior Football Club de Glasgow— y fundador de Time To Tackle. (Imagen: cuenta de Twitter de Timetotackle)

Una sesión

Cada encuentro es un juego de dos momentos. El primero es en un vestuario donde Aaron y su esposa saludan a todos y ofrecen té, café y galletitas. “Fue durante esa estadía en el hospital, mientras reflexionaba sobre mi vida, buscando respuestas a los problemas que enfrentaba, que me di cuenta de la importancia que había tenido el fútbol para mantenerme a salvo durante muchos años”, dijo Aaron a The Guardian.

“Primero queremos abordar y reducir los estigmas existentes dentro de la salud mental”, dijo Aaron. “Segundo, queremos crear redes de apoyo y amistades para enfrentar la soledad. Queremos que los participantes disfruten practicando deporte o haciendo ejercicio sin juzgar y que puedan mantener conversaciones significativas en un entorno seguro”.

En Time To Tackle participan hombres y mujeres, desde adolescentes hasta personas de mediana edad, a quienes se les pregunta si quieren contribuir y contar cómo se sienten, qué esperan y cómo les fue en la semana. “Hay risas e interacción, pero hay decoro. Nadie tiene que hablar. Ninguna contribución se considera demasiado trivial o demasiado seria”, informa The Guardian. Y después de que todos se sacaron las ganas de hablar, es tiempo de fútbol: durante el entrenamiento, Aaron les propone mejorar la puntería de tiros y pases.

La sesión en Time To Tackle consiste en una hora de conversación en el grupo, en la que se invita a las personas a contar cómo se sienten y luego otra hora de fútbol. (Imagen: cuenta de Twitter de Timetotackle)

El ejercicio es una herramienta poderosa para ayudar a las personas a lidiar con los problemas de salud mental, pero la intención de Aaron y su esposa fue crear algo un poco diferente. Reúnen a la gente para jugar al fútbol y hablar antes o después. Su objetivo era, y sigue siendo hasta el día de hoy, proporcionar un entorno seguro y sin prejuicios para que las personas escapen y hablen sobre las presiones de la vida.

Seguramente por eso, luego de ser distinguido, Connolly cerró así su respuesta al primer ministro Johnson: “Queremos dedicar este premio a todos los que están luchando una batalla todos los días y recordarles que son fuertes y pueden superar sus desafíos. Hace solo un par de años, yo yacía en una cama de hospital al borde del suicidio, casi separado de mi familia. Ahora somos una unidad familiar más fuerte que nunca y tenemos el privilegio de ayudar a guiar a otros en su viaje”.

Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.