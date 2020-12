Otro escándalo en Tailandia: aseguran que la reina filtró fotos de sexo explícito de la amante oficial de su esposo, el rey Rama X

Sineenat Wongvajirapakdi junto al Rey Maha

Una vez más, el rey de Tailandia, Rama X, de 68 años, quedó en el centro de la atención mediática. Esta vez no es por las excentricidades repudiadas en su país, sino por difusión de polémicas imágenes de su amante oficial, la también tailandesa Sineenat Wongvajirapakdi. Muchas de ellas son de contenido sexual explícito.

Las casi 1000 imágenes fueron recibidas en agosto por Andrew MacGregor Marshall, uno de los periodistas especializados en este tema, que escribió un crítico artículo en la diario The Times. Con el contenido en sus manos, prefirió no publicar las fotos ya que según su teoría aportaban a la intención de venganza por parte de la reina actual, Suthida Tidjai. La filtración coincidió con la liberación y regreso de Sineenat, después de haber estado en prisión durante el año pasado.

El periodista reveló que le entregaron una tarjeta de memoria que contenía más de 1.400 imágenes supuestamente tomadas con tres celulares propiedad de la consorte. “Las fotografías son claramente de los teléfonos personales de Koi (apodo de Sineenat). La mayoría de las imágenes son fotografías que ella misma tomó y docenas de ellas son sexualmente explícitas. Parece probable que hubiera tomado fotografías explícitas de sí misma para enviar a Maha Vajiralongkorn (nombre real del rey)”, escribió el periodista en su cuenta personal.

El académico tailandés, Pavin Chachavalpongpun, también tuvo acceso al contenido. Actualmente vive en Japón y enfrenta un proceso penal en Tailandia después de criticar a la monarquía allí.

Sineenat, también conocida como Koi Wongvajirapakdi, recibió el título de consorte real para conmemorar el cumpleaños 67 del rey. Fue la primera vez en casi un siglo que un monarca tailandés tomó una consorte. La joven provenía de una familia modesta.

El tercer matrimonio del monarca terminó en una fuerte con polémica, debido a que envió a prisión a los padres, hermanos y otros familiares de la entonces princesa Srirasmi por utilizar la imagen de la Casa Real.

En 2019, el rey repudió a nueva esposa y ex concubina Sineenat Wongvajirapakdi, acusándola de “desleal, desobediente y desagradecida”. Dos meses antes había legalizado –en una millonaria ceremonia– a la también ex concubina y ex azafata de la aerolínea Thai Airways Suthida Tidjai, ahora reina.

En 2009, las imágenes filtradas de las celebraciones del cumpleaños de Foo Foo, la mascota de la familia, mostraban a la entonces esposa de Maha, Suwadee, agachada en el suelo, con poco más que una tanga, aparentemente comiendo comida para perros mientras el rey miraba. Suwadee más tarde fue despojada de sus títulos y los miembros de la familia fueron encarcelados. Cuando Foo Foo falleció en 2015, Maha le dio al perro un lujoso funeral de cuatro días.

Además, la mujer, una antigua enfermera en un hospital militar, fue despojada de su rango de general del Ejército y como miembro de la guardia real, entre otras competencias. Sus imágenes, e información también fueron eliminados del sitio web oficial.

Maha perdonó a Sineenat, ordenó su liberación de la cárcel femenina de Lat Yao, en Bangkok. Sineenat viajó en uno de los Boeing 737 propiedad de la Casa Real rumbo a Múnich donde se ha vuelto a incorporar al harén del rey en el Grand Hotel Sonnenbichl de Baviera, donde se alojan en exclusiva todos los miembros reales. Las imágenes del monarca tailandés yendo a recibir a su concubina dieron la vuelta al mundo.

Desde el ascenso al trono en 2016, el rey, ha ampliado sus poderes y control sobre el dinero de la Casa Real. Sin embargo, no tiene ni ha logrado la popularidad ni la veneración de su padre, Bhumibhol Adulyadej, quien reinó durante siete décadas.

Es por eso que el periodista británico apuntó a la lucha por el poder de la reina Suthida, esposa oficial de Rama X. “La reina quiere sabotear el regreso de Sineenat después de haber sido repudiada por el rey durante unos meses”, señaló.

Durante este año el país estuvo convulsionado por multitudinarias protestas estudiantiles que exigen la dimisión del primer ministro, un general llevado al poder por un golpe de Estado en 2014, y una revisión de la Constitución, que se considera demasiado favorable al ejército, y se atreven a reclamar una reforma de la poderosa y riquísima monarquía, un tema tabú en el país hasta no hace mucho.

El rey figura en la lista de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna heredada de su padre de cerca de 28.000 millones de dólares, según Forbes.

