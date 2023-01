Jorge Montoya pide autorizar que policías y militares “disparen” para mantener el orden

Jorge Montoya borró el tuit a las horas de haberlo publicado. (El Comercio)

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, usó sus redes sociales para referirse a las protestas que se vienen desarrollando en diversos puntos del país, donde hubo violentos enfrentamientos entre civiles y personal del orden, así como ataques a la propiedad pública y privada.

“Si no se restablece el principio de autoridad todo está perdido, las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso el continuar así”, escribió en Twitter. Su publicación la acompañó de un video en el que se observa a un grupo de personas enfrentarse a agentes de la Policía.

En un segundo tuit, Montoya señaló: “Ellos, los terroristas, no van a bajar la presión, por el contrario la van a incrementar. Esto no es un reclamo sindical, esto es una asonada terrorista para la toma del poder”.

Tuit del congresista de Renovación Popular Jorge Montoya.

Algunos cibernautas respondieron a su publicación para hacerle notar al legislador que el video de casi minuto y medio que había difundido correspondería a un desalojo en años pasados y no a los enfrentamientos reportados en la actualidad.

El parlamentario de derecha compartió el tuit pasado el mediodía del domingo 8 de enero. Pero a las horas, decidió borrar la publicación, la cual ya había sido retuiteada más de cien veces y contaba con más de 250 ‘me gusta’.

Lo responsabilizan

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó de “golpista” a Jorge Montoya y lo señaló de ser “uno de los responsables” de que se hayan desatado las protestas en el país.

El líder del ‘partido del lápiz’ afirmó que la ciudadanía tiene justa razón para reclamar que se respete la voluntad popular. Remarcó que el pueblo no avala usurpaciones y “no está dispuesto a retroceder”.

Usted es uno de los responsables de esta crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama respeto a la voluntad popular, no avala usurpaciones y no está dispuesto a retroceder, peor cuando dice que pretende quedarse los cinco años. ¡Disparar al pueblo, solo en el fascismo! https://t.co/wcXRUZ0s9s — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) January 8, 2023

“Usted es uno de los responsables de esta crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama respeto a la voluntad popular, no avala usurpaciones y no está dispuesto a retroceder, peor cuando dice que pretende quedarse los cinco años ¡Disparar al pueblo, solo en el fascismo!”, tuiteó Cerrón.

Hasta 2026

Montoya se mostró en desacuerdo con el adelanto de elecciones generales para el 2024, tal como lo propone un proyecto de ley presentando ante el Congreso. Aseveró que los parlamentarios deberían mantenerse en su cargo hasta el 2026, tiempo para el que fueron elegidos por voluntad popular.

Uno de los pedidos de la población es el cierre del Congreso de la República. (AP Foto/Franklin Briceño)

“Respecto a las elecciones del 2024, particularmente no estoy de acuerdo y he votado en contra; considero que el periodo debe terminar en el año 2026 como es el mandato constitucional. No hay argumento válido para adelantar elecciones”, manifestó.

“A mí no me importa que la calle me critique cuando sé que tengo la razón y tengo que enseñarle”, añadió.

