Keiko Fujimori postularía por cuarta vez en las próximas elecciones presidenciales, desliza Fuerza Popular

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, deslizó que Keiko Fujimori podría postular por cuarta vez en los próximos comicios presidenciales al ser consultado sobre el proyecto de ley para adelantar elecciones a abril del 2024, el cual fue aprobado por el Congreso en primera votación.

La postulación de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) “se verá en su momento”, dijo Galarreta en una entrevista con Gestión y agregó que el partido viene ejecutando una autocrítica interna frente a los resultados de los comicios de octubre de 2021.

El secretario también habló sobre las primeras semanas de gestión de Dina Boluarte e indicó que si el premier Alberto Otárola los convoca a dialogar, Fuerza Popular “estará ahí estará”.

Aunque elogió la conformación del Gabinete Ministerial de Boluarte, Galarreta apuntó que aún es prematuro saber si la jefa de Estado ha tomado verdadera distancia de Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por 18 meses tras orquestar un autogolpe.

Keiko incumplió palabra

En 2016, tras ser vencida por Pedro Pablo Kuczynski en contienda electoral, Keiko Fujimori aseguró que para el 2021 no habría “ningún” candidato que llevara su apellido. Finalmente, terminó postulando por tercera vez frente a Castillo. Hizo lo mismo en 2011, cuando perdió frente a Ollanta Humala.

La líder opositora, objeto de una investigación por el caso Odebrecht, fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza en mayo de 2020.

Cuando la Fiscalía se disponía a llevarla a juicio para pedir 30 años de prisión en su contra, compitió en la carrera electoral contra Castillo, con quien llegó a disputarse la presidencia en segunda vuelta en junio de 2021. Perdió por estrecho margen.

En un video compartido en su cuenta de TikTok en noviembre de este año, la política dijo: “Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en favor de la búsqueda de consenso para salir de este estancamiento”.

En septiembre de 2021, cuatro meses después de la victoria de Castillo, la excandidata declaró a Willax TV que no estaba dentro de sus propósitos postular por cuarta vez al cargo de presidente. “No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata”, dijo entonces.

Keiko es investigada por el presunto delito de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia por los aportes recibidos para su campaña presidencial del 2011 y 2016, caso denominado “Cocteles”.

En la investigación por delito de Lavado de Activos, cumple comparecencia restringida, con impedimento de salir del país y reglas de conducta, que incluyen no cambiar de domicilio sin autorización previa de la autoridad judicial.

Keiko Fujimori fue enviada al presidio Anexo Mujeres Chorrillos, donde estuvo 16 meses en prisión preliminar. A mediados de noviembre, su hermano Kenji fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de influencias cuando era legislador, aunque la pena quedó diferida hasta que sea confirmada en segunda instancia.

Adelanto de elecciones

El martes pasado, el Congreso aprobó adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución de Castillo.

En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores y contempla también que la actual gobernante entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.

Según las encuestas, 83% de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis. El titular del Parlamento, José Williams, explicó al final de la sesión que para entrar en vigencia la reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses.

