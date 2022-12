Hernando Guerra García sostiene que la bicameralidad debería ser la reforma mínima para las elecciones de 2024

Comisión de Constitución es presidida por Hernando Guerra García.

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), indicó que espera que durante los próximos meses se pueda aprobar el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República como una reforma mínima e indispensable para las elecciones generales de abril del 2024.

“Creo que nuestra crisis ha demostrado la necesidad de tener una segunda cámara que reflexione, descomprima, y, repito, que tenga experiencia. Creo que deben estar allí los políticos que puedan venir de la Cámara Baja antes, o que puedan ser reelegidos, creo que con, por lo menos, una reelección [parlamentaria inmediata] ya mejora el sistema político”, sostuvo en entrevista con el diario El Comercio.

Guerra García no precisó cuándo se votará la reconsideración presentada por su colega Patricia Juárez para el retorno de la bicameralidad. Como es público, el Pleno del Congreso aprobó el regreso de este sistema al fuero parlamentario, pero no se alcanzó los 87 votos necesarios y tendrá que se sometida a una consulta en referéndum.

“El tema está en la agenda del pleno; sin embargo, nosotros pensamos que debemos ver [la bicameralidad] en la Comisión de Constitución para definir si hay algunos elementos que mantener porque fue un proyecto grande, o de algunos otros temas que debemos sacar. Todo esto debemos hacerlo calculando el tiempo, tampoco estamos para que ahora haya una ola de reformas que se le ocurra a los congresistas”, apuntó.

De otro lado, el legislador fujimorista recalcó que “si este Congreso ha tenido poca calidad es por su falta de experiencia, en los parlamentos del mundo hay senadores que tienen dos o cuatro periodos, y son elegidos por sus electores”.

Finalmente, Guerra García mencionó que Keiko Fujimori mantiene su posición de no postular por cuarta vez a la presidencia de la República a pesar de que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, no lo descartó. “En su oportunidad ella [Keiko Fujimori] señaló que se debía ir a un adelanto de las elecciones, y que ella no participaría, que Fuerza Popular ayudaría a buscar un candidato [presidencial] unitario. Esa posición la mantiene Keiko Fujimori”, zanjó.

Agenda de prioridades

Tras aprobarse en primera votación el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, la Comisión de Constitución y Reglamento determinó una serie de reformas con el objetivo de que se puedan implementar de cara a este proceso.

Serán por ejes temáticos entre lo que destaca la reorganización de los organismos electorales.

Este punto resulta controversial ya que Renovación Popular de Rafael López Aliaga es la bancada que propuso cambiar a las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, la iniciativa no ha encontrado respaldo de otros grupos políticos.

Los peruanos acudiremos a las urnas en abril de 2024.

Adicionalmente, en la agenda también se debatirá la renovación por mitades, las circunscripciones electorales especiales, la conservación de cédulas de sufragio y el sufragio de personas privadas de libertad.

Por otro lado, habrá un paquete de temas como discutir la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el voto de investidura, la disolución del Congreso, la posibilidad de una eventual convocatoria a referéndum.