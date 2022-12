Abogado de Pedro Castillo “tiene fe” de que vacancia presidencial se archive

Eduardo Pachas indicó que se estudiará la posibilidad de apelar el archivamiento de la denuncia contra Harvey Colchado.

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, indicó que tiene “fe y confianza” de que la tercera moción de vacancia contra su patrocinado no prospere y quede archivada. Además, aseguró que aún no tienen previsto si es que el jefe de Estado peruano irá o no al Congreso.

“Tenemos fe y confianza que el miércoles esto va a ser archivado. (…) El país debe estar notificado que el presidente respeta a las instituciones y sobre todo al Congreso”, declaró para TV Perú.

Además, no dudó en manifestar que el presidente Pedro Castillo es inocente de todos los cargos que se le han venido imputando, como las 7 denuncias que tiene sobre presuntos actos de corrupción.

“El presidente Castillo es inocente de todos los cargos que se le han señalado, es una persona que ha venido a trabajar para el país y el país es consiente que en menos 18 meses hay tres pedidos de vacancia, una acusación de tipo constitucional (…)”, sostuvo.

Este miércoles 7 de diciembre, el Congreso de la República debatirá sobre la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Luego que el congresista Edward Málaga (no agrupado) presentara este documento solicitando que el mandatario sea vacado por incapacidad moral.

Congresistas apoyan la moción de vacancia

A través de sus redes sociales, algunos congresistas se han pronunciado sobre la tercera vacancia presidencial y han asegurado que están de acuerdo con que el presidente peruano deje el cargo.

“Ex jefe DINI confirmaría que Pedro Castillo eligió a gabinetes para intereses familiares. Función de ministros sería encubrir actos de corrupción. Exigimos renuncia de Betssy Chávez y gabinete. Quien no vota o se abstiene encubre a corrupto, así de fácil”, aseveró en sus redes sociales la parlamentaria Tania Ramírez.

“De los congresistas oficialistas dependerá si declaración de ex jefe de la DINI (que se suma a la larga lista de acusaciones de corrupción), sea una raya más al tigre, o el convencimiento de una necesaria salida a la crisis mediante vacancia presidencial. La historia los juzgará”, refirió el parlamentario Alejandro Muñante.

A estos pronunciamientos se sumaron otros como el de Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular.

“Después de ver y escuchar al jefe de la DINI, persona muy articulada y precisa, no queda duda de la acusación Fiscalía en Palacio de gobierno existe una organización criminal que dirige Pedro Castillo. Atención, OEA”, indicó.

Para Lady Camones es importante que Pedro Castillo asista al debate, ya que tendría la oportunidad de defenderse.

“La vacancia es un mecanismo legal, parlamentario, que está sujeto tanto al reglamento del Congreso como de la Constitución. En ese sentido, el presidente tiene la única opción de acatar, venir y dar los descargos”, sostuvo.

“Yo no entiendo por qué tanto temor. El presidente toda la vida ha dicho y sigue repitiendo que él no está cometiendo actos de corrupción y esa vacancia se está sustentando en todos los elementos de juicio que ha tenido la Fiscal de la Nación para denunciarlo ante la Subcomisión. Si él no tiene ningún temor, acá lo esperamos para que dé cuentas, no al Congreso, sino a la población”, subrayó.

