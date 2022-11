Enel se retira del Perú: ¿nos estamos volviendo en un mercado poco atractivo para las inversiones en energía eléctrica?

Los riesgos regulatorios que enfrentan las empresas eléctricas en el Perú por todas las iniciativas que salen del Congreso y el Ejecutivo impactan a las inversiones.

Este martes, el grupo energético italiano Enel confirmó su salida del Perú y la venta total de sus activos que estarían valorados en unos USD 5.000 millones, según Bloomberg. Asimismo, se informó que esta operación que se concretaría en el 2023 ya habría traído interés de potenciales postores estratégicos y fondos de inversión.

Esta decisión de la multinacional energética nace como parte de una estrategia global de optimización de recursos y su plan de desinversión de activos que realizará en diferentes países en el mundo durante los próximos años, con el fin de tener mayor liquidez para centrarse en nuevos proyectos en mercados claves.

En ese sentido, Diego Díaz Pastor, economista asociado de Macroconsult, explicó a Infobae que Enel a nivel internacional ha tenido dificultades económicas, sobre todo asociadas a un incremento de sus deudas, por la cual necesita levantar fondos y liquidez a través de la venta de esos activos, en la cual está incluido el Perú.

Cortes de luz programados para distintas zonas de Lima y Callao para esta semana. (Foto: Andina)

Y sobre la decisión de salir del país, el especialista señaló que una de las razones principales, es porque la empresa no ve una perspectiva muy favorable en términos regulatorios para promover energías renovables, así como regulaciones de última generación asociadas a la electromovilidad, generación distribuida y sistemas inteligentes.

Te puede interesar: Enel anuncia su retiro del Perú por crisis energética global

“Enel está manteniendo su posición en países donde ve que realmente hay avances en la línea de los frentes del negocio que les interesa. Y el Perú no es uno de esos países; sin embargo, vemos en otros países como Chile, Colombia y Brasil van a mantener sus operaciones, ya que les brinda mayor seguridad para sus proyectos a futuro”, comentó el experto de Macroconsult.

¿Se reconfiguraría el mercado de electricidad en el Perú?

A partir de la venta de los activos de Enel en el Perú, Díaz Pastor sostuvo que el mercado eléctrico peruano desde su punto de vista estructural no tendría mayor cambio; y, tampoco impactaría a los usuarios del suministro de energía en el corto plazo.

“Al salir del país, lo que pasaría es que otra empresa que puede ser un inversionista estratégico ligado al rubro eléctrico, con experiencia en otro país interesada en invertir aquí, tomaría posesión de los activos e infraestructura que tiene la empresa italiana para distribuir electricidad”, precisó el especialista de Macroconsult.

Y si no es un inversionista estratégico, el experto precisó que podría ser también un fondo de inversión con lo cual posiblemente se mantendría la gerencia o se reconfiguraría un poco el equipo gerencial, de modo que si no hay continuidad para las actividades de Enel en el Perú.

Enel anuncia su retiro del Perú por crisis energética global

¿Qué pasaría con los usuarios del suministro de energía?

Desde el punto de vista del usuario, el economista asociado de Macroconsult expresó que no habría un cambio importante en el corto plazo; sin embargo, consideró que sí es importante que quien venga a tomar posesión de la distribuidora, en el largo plazo debe tomar en cuenta que las empresas de distribución hoy enfrentan cambios importantes relacionados en términos tecnológicos y regulatorios.

“Sobre todo Lima es un mercado que necesita altos niveles de inversión porque todavía es una ciudad que está en crecimiento (...) Entonces es ideal que la empresa que se posicione en la distribuidora, que va a estar a cargo del servicio eléctrico en el norte de Lima, sea una organización que tenga una perspectiva y un apetito de inversión importante para mantener el crecimiento y la mejora de los servicios que tienen los usuarios”, dijo Díaz Pastor.

Te puede interesar: MEF: “Se requiere medidas urgentes para evitar perder grado inversión”

Pérdida de confianza de los inversionistas

Ante este escenario, el experto de Macroconsult fue claro en decir que la salida de Enel Distribución del Perú, desde el principio estaba ligada a una estrategia de desinversión global, así como la revisión de cuáles son los mercados con mayor atractivo, más seguros y con mayor expectativa del retorno de la inversión.

“Esto también está asociado a los problemas que tiene que ver con la caída de la confianza de los inversionistas respecto al Perú”, argumentó Díaz.

Agregó que los riesgos regulatorios que enfrentan las empresas eléctricas en el Perú por todas las iniciativas que salen del Congreso y el Ejecutivo impactan a las inversiones. “La falta de liderazgo y la falta de una política energética bien establecida debido a la alta rotación de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas, nos están afectando como país”.

Mercado eléctrico peruano se encontraría muy desfasado en comparación a otros países de la región.

No obstante, este no es un problema que viene del nuevo gobierno, sino de un enorme atraso que ha tenido el mercado eléctrico en el Perú ya desde hace varios años. “Esto quizás nace con los problemas de sobreoferta eléctrica que hubo y que llamaron la atención del Ministerio, pero no tomaron en cuenta los factores del mercado con temas asociados al futuro tecnológico y marco regulatorio de la industria eléctrica peruana”, comentó el especialista.

Regulación de Osinergmin

Por otra parte, el experto en temas de energía explicó que las empresas de distribución eléctrica que cuentan con concesiones otorgadas por el Estado, tienen la obligación de atender a todos los usuarios y a todos los hogares, el cual estará regulado, según su zona de concesión.

“Entonces es una obligación que tiene el concesionario, independientemente de quién es la empresa distribuidora, si es Enel o Luz del Sur, todos tienen las mismas obligaciones en términos de servicio al usuario. Además, tienen que ofrecer ciertos parámetros de calidad de servicios, y si no las cumplen pueden recibir multas del supervisor encargado de los servicios eléctricos, en este caso Osinergmin”, dijo Díaz.

Te puede interesar: Recibos de luz subieron por novena vez en el año para usuarios residenciales y comerciales

En esa situación, explicó que, si es que se cambia el dueño de Enel Distribución, esas obligaciones respecto al usuario no cambian, tampoco hay un impacto en las tarifas. “No debería haber impacto en la cantidad del servicio en el corto plazo”, acotó.

“Hace años la empresa china Yangtze Power compró Luz del Sur y no hubo ningún cambio de cara al usuario porque el servicio eléctrico para los pequeños usuarios es altamente regulado por Osinergmin. Pero, ahora, desde una perspectiva más a mediano y largo plazo, si es importante que la empresa que se posicione en lugar de Enel, realice una inversión en el crecimiento y mantenimiento de las redes de conexión de energía eléctrica, así como también estar dispuesto a involucrarse en todos los procesos de mejora tecnológica y medición inteligente, en beneficio al consumidor”, sostuvo el economista de Macroconsult.

Ante esta expectativa, Díaz dijo que Enel es una empresa que estaba alineada a esos principios y a ese apetito por mejorar el servicio eléctrico y modernizarlo, pero lamentablemente a nivel internacional, al Perú ya no lo ve como un mercado atractivo para seguir haciendo inversiones o para mantenerse como propietario de la distribuidora.

SEGUIR LEYENDO