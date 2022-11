Enel anuncia su retiro del Perú por crisis energética global

A través de un comunicado, la empresa de energía eléctrica, Enel, confirmó que se retirarán de nuestro mercado peruano por la crisis energética global que ha afectado al mundo entero.

En el documento, enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores en el Perú (SMV) se detalló que el anuncio se dio en el evento capital markets day, donde se pronunciaron sobre esta medida, la cual ya se venía decidiendo días anteriores.

“Mediante la presente Enel Distribución Perú S.A.A. cumple con informar que en la fecha nuestra sociedad matriz Enel S.p.A. ha llevado a cabo el evento denominado “Capital Markets Day”, en el que presentó su plan estratégico para el periodo 2023 – 2025.

Según información de la propia empresa Enel, ellos obtuvieron en los primeros nueves meses del 2022 un total de 465 millones de euros en Perú. Además, se prevé que el negocio en el país tendría una inversión de US$ 5.000 millones, y dicho activo ya tendría del interés preliminar de pretendientes estratégicos y fondos de inversión.

“Perú está en buenas condiciones, hay mucho interés en la compra de los activos. El país es un lugar fiable, depende un poco de la experiencia de cada uno en la trasformación del sistema energético. No se trata de un juicio negativo sobre el marco regulatorio o la política que Perú ha implementado”, explicó el CEO de Enel, Francesco Starace para La República Colombia.

“La razón de la venta es que hemos alcanzado una posición estable de crecimiento. No podemos invertir mucho más en el país por diversas razones, por lo tanto, no es un juicio sobre si nos gusta o no Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer ahí y no hay mucho más que hacer comparado con otros lugares”, sostuvo en respuesta a esta medida.

Más detalles sobre Enel

Enel Perú cuenta con una potencia efectiva de 1.595,72 MW y genera casi la mitad de su producción a través de sus centrales hidroeléctricas.

La empresa ofrece un servicio eléctrico a la zona norte de Lima Metropolitana, la provincia del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Su concesión, que abarca más de 50 distritos, cubre un total de 1.550 km2.

Enel con miras en Brasil, Colombia y Chile

Además de salir del mercado peruano, Enel también informó que saldrían de Argentina para iniciar con una inversión en Brasil, Chile y Colombia, ya que su experiencia en evolución digital puede desplegarse mejor, centrándose principalmente en las grandes áreas metropolitanas.

En Sudamérica Enel permanecerá en Brasil, Chile y Colombia, mercados en los que se enfocará e invertirá cerca de US$ 2.300 millones (14% de su capex) entre 2022 y 2025.

Enel se concentrará en seis países dentro de los cuales ha incluido a Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia, donde en conjunto se priorizará inversiones de unos US$ 38.080 millones en los próximos tres años, según explicó la revista Perú-Retail.

