Congresistas opinan por aprobación de Subcomisión que propone inhabilitación de Pedro Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La decisión se tomó por 11 votos a favor y 10 en contra y pasará a la Comisión Permanente para ser ratificado.

Hubo división en los votos, en la mesa presidida por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso - APP), quien votó a favor, así como los legisladores Diego Bazán (Avanza País); Milagros Aguayo y Noelia Herrera (Renovación Popular); Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García, Patricia Juárez, María Cordero y Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular); y José Arriola y Wilson Soto (Acción Popular).

Los legisladores que votaron en contra fueron Susel Paredes (Integración y Desarrollo); Segundo Montalvo, Flavio Cruz y Margot Palacios (Perú Libre); Elizabeth Medina y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial); Hamlet Echeverría (Perú Democrático); Edgar Reymundo (Cambió Democrático -Juntos por el Perú); Luis Aragón (Acción Popular), y José Balcázar (Perú Bicentenario).

Después de conocerse la aprobación, hubo varios políticos, sobre todo, a favor del jefe de Estado que alzaron su voz en contra de esta decisión.

“Aprobar una denuncia por traición a la patria al presidente Castillo sin sustento alguno solo abona a la crisis que impide priorizar los grandes problemas nacionales. Lamentable decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que rechazamos firmemente”, escribió la ministra de Salud, Kelly Portalatino, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la congresista de Perú, Margot Palacios expuso lo siguiente: “Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó Informe final con 11 votos a favor por traición a la patria. El propósito de destituir al Presidente no tiene preceptos éticos, reglamentarios, ni legales”.

Alex Paredes, del Bloque Magisterial, dijo que era “lamentable” esta decisión porque “hay un objetivo desde que se conocieron los resultados electorales”. Agregó que si, en caso no pasará en Pleno, “van a seguir con la misma conducta”.

“No pretendan hacer cosas que después vamos a pasar vergüenza como institución: no hay medios probatorios ni consumación del acto, se toma como referencia una entrevista. Yo invoqué en la sesión que se suspendió que relean el informe que dio el excanciller Maúrtua y, ¿qué replicaron? Nada, porque no tenían razón. Que lo sigan haciendo si así son felices”, expresó a Canal N.

“Es un criterio jurídico, no se constituye el delito de traición a la patria. Está mal hecha la denuncia constitucional, las dos primeras mociones voté en contra porque estaban mal hechas, no voy a votar por algo mal hecho. Yo soy de centro, tengo que tomar posiciones racionales, no hepáticas ni populistas. La denuncia constitucional está mal hecha”, dijo, por su parte, Susel Paredes.

“No nos amilana”

Al enterarse que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda acusarlo constitucionalmente, el jefe de Estado comunicó que esa decisión no lo amilana.

“Aquí estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano. Espero que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. En estos momentos coyunturales, la población es el principal testigo de lo que se viene haciendo ¿quién está o no trabajando por el Perú?”, aseguró al finalizar la reunión con dirigentes del distrito de San Juan de Lurigancho en Palacio de Gobierno.

