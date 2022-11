Delincuentes agreden y roban a pareja objetos valorizados en más de 5 mil soles en Surco

Delincuentes asaltan a pareja en Surco. (Panamericana)

En el distrito de Surco, una pareja fue interceptada y golpeada por tres delincuentes en jirón Los Morochucos. Además, los asaltantes robaron objetos de valor como joyas de oro, celulares y una laptop, cuya suma los S/5.000.

“Lo que pude observar fue una camioneta y en ella tres hombres que bajaron del carro. A su vez también estaban saqueándoles sus cosas [...]. Cuando salí a mi balcón, fue claramente cómo vi al ladrón con la pistola apuntándole a la señora”, indica una vecina de la zona a 24 Horas.

Asimismo, señaló que los delincuentes habrían estado enmascarados, por la celebración de Halloween. “Estaban vestidos con capucha y uno de ellos estaba con máscara, creo que era de ‘Scary Movie’”, agregó.

Te puede interesar: Ladrones entran a vivienda y roban hasta regalos de quinceañera: “El vestido es lo único que queda de recuerdo”

Cabe resaltar que, según el noticiero, el Jirón Los Morochucos permanece desolado la mayor parte del día, lo cual genera que los vecinos sufran robos, incluso estando dentro de sus vehículos. Sumado a ello, precisan también que al interior de sus viviendas tampoco se sienten seguros.

“Yo que salgo bastante en mi carro, realmente siempre estoy atenta de no sacar el celular en la calle, de siempre estar con la puerta cerrada [...]. Antes de llegar siempre estoy mirando por los costados que no haya nadie escondido para poder entrar al garaje”, indica otra vecina del distrito.

Lamentablemente, el Jirón Morochucos carecía de cámaras de seguridad ciudadana, por lo que solo se registró el robo mediante el celular de una vecina. Por esa razón, exigen la pronta instalación de cámaras de videovigilancia y mayor presencia policial en la zona.

Robo en VES

Durante el pasado 27 de octubre, decenas de jabas de huevos cuyo valor superaba los S/300 mil, fueron robadas de un camión. Además, los 13 responsables llamados ‘Los Hueveros del Cono Sur’ tenían planeado vender dicha mercadería en diversos mercados de Lima.

Cae banda criminal que robó jabas de huevos por más de 300 mil soles | Foto: América Noticias

“Tenemos conocimiento que, en el Asentamiento Humano Quebrado Horizonte, sector Las Brisas, en el distrito de Villa El Salvador, se estaba descargando productos perecibles, al parecer robados. Es así que se montó un operativo, nos constituimos al lugar, logrando ubicar este producto”, detalló el Comandante Goya, jefe de la Depincri de Villa María del Triunfo, a América Noticias.

Te puede interesar: Niños roban un celular y más de mil soles de quiosco de golosinas en el Callao

Según el matinal, los delincuentes tomaron ventaja para asaltarlo cuando el conductor del vehículo se había detenido en la Panamericana Sur (altura de Conchán) con el fin de recibir el producto. “Yo paro a recoger dos estibas. Me encañonan, me hacen manejar un kilómetro y luego me botan”, comentó el agraviado.

“Se logró recuperar 221 paquetes de huevo que estaba en el frontis del domicilio y 200 paquetes de huevos en el interior”, acotó el comandante Goya

SEGUIR LEYENDO