La joven del Sheraton: se subió hasta el piso 20 del hotel, trepó un muro y se lanzó ante la mirada atónita de miles de personas

Eran las 5:30 del 30 de mayo del 2016. Las personas se encontraban atónitas por lo que presenciaban. Un cuerpo yacía en el suelo y estaba completamente destrozado por la caída que habría sufrido desde la azotea del Hotel Sheraton. ¿Qué era lo que había pasado? Una joven había tomado la trágica decisión de suicidarse.

Varias historias se tejieron alrededor; pero al final se supo cuál fue la historia real del terrible suceso.

La primera historia de la joven que murió en el Sheraton

La primera versión que se manejó fue que se trataba de una joven de 17 años de supuesta nacionalidad colombiana. Se especuló que su nombre era Paola Dominice Pérez. Ella habría llegado al Perú con un grupo Hare Krishna y entre sus pertenencias se le encontró un pasaporte con la información compartida, así informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La supuesta chica colombiana no se encontraba hospedada en el hotel, sino que habría burlado la seguridad a través de las escaleras.

Se decía que había ido para enfrentar a su padre, quien presuntamente nunca la había reconocido. Él sería un millonario árabe y habría dejado a su hija y la madre de ella a su suerte. Las dos mujeres no tendrían una vida fácil.

Ingresó a la zona donde se encontraba su supuesto padre y le reveló que ella era su hija. La seguridad del árabe la persiguió, ella escapaba, pero fue encerrada en el último piso. No quería ser capturada y “desaparecida”, así que la única salida fue lanzarse del edificio.

Pero ese fue el primer rumor que se propaló, nada era cierto hasta ese entonces.

“Mi vida no tiene sentido”

Al recopilar el pronunciamiento de las autoridades y de los testigos se conoció otra versión de los hechos.

La joven ingresó a la zona de la azotea sin que el equipo de seguridad del hotel se de cuenta y subió intempestivamente hacia la zona de la azotea. Ella ya tenía la decisión tomada. Estuvo por varios minutos al borde del abismo. Caminaba sobre el muro, se sentaba y volvía a caminar, no se sabía qué era lo que pasaba por su cabeza en aquellos inquietantes minutos. Según los testigos, ella habría demorado entre 10 a 20 minutos para tomar la fatídica decisión, pero eso no fue todo.

En la parte de abajo, varios transeúntes se reunieron para presenciar aquel hecho. Otros se ubicaron en edificios cercanos desde donde grabaron todo lo ocurrido.

En algunos videos se escucha que algunos gritaban “Salta, salta”, motivando a la víctima a que realice dicho acto. Este comportamiento, sin duda reveló una de las características más nefastas de la humanidad y fue bastante comentado por diversos medios y youtubers.

Finalmente, la joven decidió tomar la penosa decisión de lanzarse de la parte más alta del hotel. La distacia fue de aproximadamente 20 pisos (70 metros de altura) y según testigos antes de hacerlo, habría exclamado lo siguiente: “Mi vida no tiene sentido”.

En los materiales audiovisuales que fueron rápidamente compartidos por redes sociales se vio que a unos metros de distancia se encontraba una persona vestida con sastre negro, a quien se le atribuyó diversas historias de conspiración, ya que en los videos no se podía observar bien su rostro y, además, se veía bastante pálido.

Luego se supo que se trataba de personal de seguridad del hotel y debido a la baja calidad de las cámaras, partes de su cuerpo se veían distorsionadas.

El motivo habría sido una decepción amorosa.

La verdadera historia de la chica del Sheraton

Pasó algún tiempo y en la zona de comentarios de Facebook y de otras redes sociales uno de los mensajes cobraba protagonismo.

En la primera red social, se popularizó el comentario de Shirley Rikeros, donde indicaba que aquel grabe episodio había sido protagonizado por su hermana menor y desmintió las demás historias que se tejieron alrededor de aquella triste tarde del 30 de mayo.

“Ella no era cristiana, era Hare Krishna y estaba en una gira misionera en el Perú. Ya había visitado Colombia y Ecuador y en aquel momento estaba visitando el templo Hare que estaba por Jirón Huancayo, ubicado a solo nueve minutos del hotel. En cuanto a la identidad colombiana no lo sé porque ella es venezolana, es mi hermana y se llama Nathaly Rikeros... ¿Dónde está el reporte de medicina forense, las cámaras de seguridad o las declaraciones del personal del Sheraton? ¿Quiénes eran esos testigos denominados como “amigos”? Han pasado tres días y los Hare Krishna no se pronuncian, no se sabe quién estaba a cargo de ese viaje, ni nada. Lo que han hecho es viralizar una tragedia en nuestra sociedad”, se lee en el comentario que dejó la supuesta hermana de la joven suicida.

Tiempo después otro comentario apareció en YouTube, en un video que informaba sobre aquel trágico suceso.

“Natalie Paola era su nombre, mi hermanita querida, dulce, artística, soñadora, risueña. Por favor, respeten su memoria. Nada puede consolarnos, ni explicarnos qué pasaba por su cabecita al tomar esa determinación en una tierra lejana. Era una menor viajando con un grupo de Hare Krishna, Entiendo que el templo queda cerca del hotel, pero nadie del templo se ha pronunciado. Si alguien puede ayudarnos a conseguir más información, estaremos muy agradecidos”, es lo que indica el comentario hecho por Harry Rikeros, quien sería hermano de la menor fallecida de iniciales N.P.R.C.

Al final se supo que la verdadera identidad de la joven fallecida correspondía a lo que indicaban Shirley y Harry Rikeros. Pero, ¿por qué la policía dijo que era colombiana? ¿Por qué se le encontró un pasaporte de Colombia? Las dudas aún giran alrededor de este caso del que, por cierto, no se ha hablado mucho.

