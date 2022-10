Dicen ser fanáticos, hacen cola desde hace días por el concierto en Lima, pero no saben el nombre real de Daddy Yankee

Colas a las afueras del estadio Nacional para ver a Daddy Yankee

Este martes 18 y miércoles 19, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee dará conciertos en Perú en lo que es su gira de despedida. El intérprete de la ‘Gasolina’ ha causado furor en los países donde se ha presentado, siendo el caso más representativo en Chile.

Sin embargo, en Lima también se ha generado una expectativa gigante. Es por ello que los seguidores del artista se pusieron a acampar a las afueras del Estadio Nacional desde hace varios días para poder entrar a ver en posición privilegiada al boricua.

Sin embargo, la mañana del lunes la policía decidió desalojar la calle donde se apostaban los fanáticos, ya que hubo incidentes de robo durante la noche. Dichas colas se trasladaron en la vereda que da para la Vía Expresa, ya que se les indicó que todo el perímetro sería enrejado.

Cabe precisar que muchos son verdaderos fanáticos del ‘Cangri’, pero otro gran grupo que se encuentra haciendo cola son los revendedores. Incluso, se dice que ya le han puesto precio para los que ofrecen colas y los mejores posicionados ofrecen sus sitios por precios desde 150 hasta los 300 soles.

Un reportero de canal N se acercó a quienes hacían cola. Con sus preguntas intentaba saber si realmente eran fanáticos de Daddy Yankee o si eran revendedores. Les hizo consultas como el nombre verdadero del cantante (Ramón Luis Ayala Rodríguez), les pedían que nombren tres canciones del cantante, o que cante un poco de sus temas.

Hacen cola por Daddy Yankee, pero no saben su nombre real

Algunos no pudieron responder, otros se tapaban el rostro. Solo algunos respondieron las preguntas. “Llegamos para la cola, nosotros somos fanáticos de Daddy Yankee y toda la familia va a ir al concierto”, dijo una persona. Otro joven aseguraba que estaba haciendo cola hace una semana guardándole sitio a su madre. En otro momento, un colombiano aseguró que llegaba como mochilero y pagó más de 900 soles por una entrada en reventa.

Los que se encontraban primero en la cola son tres amigos que vienen de Arequipa y aseguran que no pidieron permiso en su trabajo por lo que temen que se les despida. “Jefe, no me despida. Este es mi sueño”, dijo una de las jóvenes. Esperan que el sacrificio de estar tantos días haciendo cola valga la pena y no los reubiquen cuando se abra el acceso.

Plan policial

La Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima han diseñado un plan que se ejecutará durante los dos días de concierto. “Se optó por retirar a todas las personas que han venido caminando, muchos son revendedores que el día del evento se dedican a vender las colas”, dijo el general Manuel Lozada, Jefe de la Región Policial Lima.

Con el uso de drones darán seguridad a los asistentes así como orientación para llegar a su puerta de ingreso. Asimismo, hay un plan de desvíos porque la mayoría de calles aledañas estarán cerradas. Por este motivo, la policía recomendó a los asistentes no acudir al estadio Nacional en vehículos particulares.

También se conoce que se ha dispuesto la presencia de 1.300 efectivos policiales. Las puertas se abrirán desde las 2 p.m.

