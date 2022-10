Sigrid Bazán admite coordinaciones con Pedro Castillo para designar a ministra de la Mujer

Sigrid Bazán aseguró que apostó por la designación de Lourdes Huanca.

Luego de que un colaborador eficaz revelara que la congresista Sigrid Bazán habría participado de las coordinaciones para el nombramiento de la ministra de la Mujer, la parlamentaria ha admitido que dicha declaración es cierta. Sin embargo, esta habría recomendado al presidente Pedro Castillo nombrar en el cargo a Lourdes Huanca, la lideresa que se hizo conocida por acompañar a Yenifer Paredes el día de su entrega a la justicia.

Cabe precisar que la persona que brindó el dato a la Fiscalía señaló que la apuesta de la congresista era por Diana Miloslavich, quien finalmente fue designada en el cargo. Sin embargo, Sigrid Bazán ha señalado que el nombre que ella refirió fue el de la titular de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca.

“Yo me reuní tres veces con el presidente Pedro Castillo, una de ellas con mi bancada completa, y en una de esas reuniones el presidente me consulta, los dos sentados, ‘quién crees tú que podría tener un perfil ministerial para el sector Mujer’”, dijo la integrante de Cambio Democrático a Exitosa Noticias. Ante dicha pregunta destacó la figura de Lourdes Huanca mas no la de Miloslavich.

Sigrid Bazán apoyó la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

“Le dije ‘señor presidente hay una compañera, Lourdes Huanca, que tiene calificaciones, es una campesina luchadora, está dentro del aspecto que yo considero feminista’. Es una mujer que viene de abajo y que yo estoy segura que usted va a saber valorar. Está en Cusco en estos momentos, si gusta, usted debería comunicarse con ella en el momento en que considere’”, agregó.

Además, indicó que si Huanca hubiese sido designada ministra de la Mujer, no hubiese pedido nada a cambio. Asimismo, indicó que las reuniones sostenidas con el jefe de Estado y ministros de Estado forman parte de la agenda pública de estos. En ese sentido, intentó señalar que los encuentros con las autoridades no son actos irregulares ni delictivos. “Esa foto [con la ministra] la he colgado yo [en mis redes sociales] porque no hay absolutamente ninguna irregularidad en reunirse con el ministro”, manifestó.

Se defiende

Bazán ha descartado que ella sea considerada como una ‘Niña’, tal como se llama a los congresistas de Acción Popular que habrían recibido beneficios a cambios de apoyo al gobierno desde el Congreso. “¿El testigo o colaborador eficaz ha dicho que Sigrid Bazán es una niña? No, no lo ha dicho. Eso lo ha dicho un periodista, una periodista, un medio de comunicación”, aclaró la congresista de izquierda.

Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático.

Ya a finales de julio de este año, Sigrid Bazán habría señalado la misma negativa sobre ser una ‘Niña’. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora aprovechó para mostrar su indignación por las investigaciones que enfrenta Pedro Castillo al cumplirse un año de gobierno.

“Un año después, el gobierno ha generado todas las sospechas por las cuales la fiscalía, con toda razón, está investigando una serie de delitos y en tan poco tiempo que solo me genera la peor indignación”, posteó la exconductora de televisión.

Asimismo, señaló que, en la segunda vuelta electoral, decidió apoyar “en democracia” la candidatura del entonces postulante de Perú Libre “como lo hizo la mitad del país”. Pero dicha acción no quiere decir que ahora “defenderá corruptos”.

“Aposté por una de las dos opciones en segunda vuelta como lo hizo la mitad del país, en democracia. Esa decisión no dice nada de lo que viene siendo mi trabajo: jamás defenderé a corruptos ni seré una más de esa clase política ruin a la que muchos jóvenes hemos sacado desde las calles”, señaló en su cuenta de Twitter.

