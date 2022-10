Dimitri Senmache advirtió que no lo están contratando como neurocirujano: “Seré gestor en una gerencia”

Exminsitro del Interior declaró sobre su nuevo cargo. | Foto: Congreso de la República

Luego de la polémica y cuestionamientos que generó su reciente nombramiento, el exministro del Interior Dimitri Senmache, decidió responder a todas las interrogantes presentadas en las últimas horas, a través de una entrevista con Canal N.

Según aseguró el funcionario en televisión nacional, su contratación en el Seguro Social de Salud (EsSalud) obedece a la necesidad de ser un gestor en la entidad y no para desempeñarse como el “neurocirujano de alguien”.

Asimismo, desde los primeros minutos de su intervención, recordó que trabajó como asesor de la presidencia ejecutiva de EsSalud entre los años 2019 y 2021, donde vio temas como la asistencia social y prestaciones.

“Yo estoy en EsSalud como dos años, los meses más difíciles de la pandemia, soy allí parte del equipo de salud como asesor de presidencia ejecutiva, justamente viendo los temas de asistencia social, prestaciones sociales”, indicó tras ser consultado sobre su experiencia.

Juramentación de Dimitri Senmache el pasado 23 de mayo.

Por otro lado, trató de justificar su nombramiento, asegurando que se encargará de un tema netamente administrativo y de gestión pública, no para intervenir a una persona en alguna cirugía.

“No es que me estén designando para operar a alguien, a mí no me están contratando para ser el neurocirujano de nadie. Yo me desempeñaré como un gestor en una gerencia que conozco y en una institución donde he estado durante más de dos años”, resaltó en Canal N.

Jefe del Gabinete

Al pronunciarse sobre su paso en el en el 2021 como jefe del gabinete de asesores del entonces titular del Interior, Avelino Guillén, Dimitri Senmache se refirió como una “afrenta” que ciudadanos sin ningún tipo de estudios tomen decisiones importantes en el Congreso de la Republica.

“Una afrenta es que personas sin ninguna clase de estudios logren llegar al Congreso. Eso es una afrenta que le está haciendo daño al Estado peruano porque gente que no sabe de gestión pública termina tomando decisiones serias para dirigir un país que necesita de mayor trabajo”, destacó durante su entrevista.

Como se recuerda, luego de su nombramiento en EsSalud, se generó una serie de cuestionamientos porque fue censurado como ministro del Interior por el Congreso el pasado 30 de junio, quienes con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones lograron retirar del cargo al titular.

De esta manera, Dimitri Senmache, se convirtió en el cuarto ministro censurado en el gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, es el quinto ministro del Interior retirado.

Dimitri Senmache fue la quinta persona que asumió el liderazgo del Ministerio del Interior. Foto: Andina

Nombramiento

Hace algunas horas, Dimitri Senmache fue designado en la Dirección de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad de EsSalud, lo cual ha generado pronunciamientos en contra asegurando que no es el más indicado para dicho cargo.

El nombramiento se designó este miércoles 5 de octubre a través de una resolución firmada por el presidente ejecutivo de dicha entidad, Gino Dávila, quien también autorizó al gerente Central de Gestión de Personas suscribir el contrato de Senmache bajo el régimen laboral de la actividad privada.

“Se resuelve designar a partir de la fecha a don Dimitri Nicolás Senmache Artola en el cargo de dirección de gerente general, nivel Ejecutivo 2 de la Gerencia General de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad de EsSalud”, precisa el documento oficial emitido el día de ayer.

Por lo tanto, también se conoció que en EsSalud se determinó dar por concluida la designación de Tania Rodas Malca, quien venía desempeñándose en el cargo desde el 30 de diciembre de 2021.

SIGUE LEYENDO