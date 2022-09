Francia vs Austria EN VIVO: juegan por la Nations League 2022

Francia se enfrenta a Austria por la fecha 5 de la fase de grupos de la Nations League.

Francia y Austria se enfrentarán este jueves 22 de setiembre en el Stade de France por la jornada 5 de la fase de grupos de la Nations League. La escuadra de Didier Deschamps ya no tiene chances de acceder a la instancia final y buscará no descender de categoría, mientras que Ralf Rangnick y compañía matemáticamente pueden alcanzar el primer lugar de la serie, pero dependen de otros resultados. Choque de pronóstico reservado.

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Los austríacos cayeron 2-0 ante Dinamarca en la cuarta fecha. Jonas Wind y Andreas Olsen le dieron la victoria a los daneses en condición de local.

Por su parte, los ‘galos’ también perdieron por la mínima diferencia ante Croacia. Con gol de Luka Modric de penal, el elenco de Zlatko Dalić dio la sorpresa fuera de casa y dejó eliminado a la actual campeona del mundo de este torneo, tomando venganza de lo que pasó en Rusia 2018.

Francia cayó por la mínima diferencia ante Croacia por la jornada 4 de la Nations League.

La última vez que la selección de Francia y Austria se midieron fue en junio de este año y terminó con un resultado 1-1. Andreas Weimann abrió el marcador a favor de ‘Wunderteam’, mientras que Kylian Mbappe selló la igualdad en el estadio Ernst Happel.

Tabla de posiciones del grupo A

- Dinamarca / 9 puntos.

- Croacia / 7 puntos.

- Austria / 4 puntos.

- Francia / 2 puntos.

Dato: Cabe recordar que el primero de cada grupo avanza a la siguiente instancia de la competición. El actual campeón de este torneo es Francia.

Tabla de posiciones del grupo A de Nations League.

Horarios de Francia vs Austria

- Perú / 13:45 horas.

- Argentina / 15:45 horas.

- Brasil / 15:45 horas.

- Chile / 15:45 horas.

- Colombia / 13:45 horas.

- Ecuador / 13:45 horas.

- Bolivia / 14:45 horas.

- Venezuela / 14:45 horas.

- Uruguay / 15:45 horas.

- Paraguay / 14:45 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 14:45 horas.

- Panamá / 13:45 horas.

- México / 13:45 horas.

- Costa Rica / 12:45 horas.

- Puerto Rico / 14:45 horas.

- España / 20:45 horas.

Canales para ver Francia vs Austria

- Argentina / Star+, ESPN.

- Brasil / Star+.

- Bolivia / Star+.

- Chile / Star+, ESPN.

- Colombia / Star+, ESPN.

- Ecuador / Star+, ESPN.

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Star+, ESPN.

- Perú / Star+, ESPN.

- Paraguay / Star+.

- Puerto Rico / ViX.

- Estados Unidos / ViX.

- Venezuela / ESPN, Star+.

- Uruguay / Star+.

Posible alineaciones: Francia vs Austria

Francia: Mike Maignan; Benjamin Pavard, Jules Koundé, Raphael Varane, Ferland Mendy; Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Austria: Heinz Lindner; Stefan Lainer, Gernot Trauner, Philipp Lienhart, David Alaba; Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Nicolas Siewald, Christoph Baumgartner; Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Próximo partido de Francia

Después de chocar con Austria, los franceses viajarán con destino a Copenhague para jugar con Dinamarca. Este compromiso está programado para el domingo 25 de setiembre a las 13:45 (hora de Perú) en Parken Stadion.

Próximo partido de Austria

Los austriacos cerrarán su participación en la Nations League enfrentando a Croacia en casa. Este duelo se llevará a cabo el domingo 25 de setiembre a las 13:45 (hora de Perú) en el estadio Ernst Happel.

